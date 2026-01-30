Tưng bừng khai hội 'Sống xanh - Ẩm thực chay'

Lễ hội "Sống xanh - Ẩm thực chay" hướng đến thông điệp sống xanh, ăn lành, giảm rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Với chủ đề "Xuân và tuổi trẻ", lễ hội diễn ra trong các ngày 29, 30, 31.1 và ngày 1.2.2026, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc, kết nối cộng đồng, đặc biệt là lực lượng thanh niên, tình nguyện viên, các đơn vị đồng hành cùng phong trào sống xanh.

Tiết mục múa mở màn Lễ hội "Sống xanh - Ẩm thực chay" ẢNH: QUANG VIÊN

Ngay buổi sáng khai mạc lễ hội, đông đảo người dân TP.HCM và khách du lịch đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm nhiều hoạt động ẢNH: QUANG VIÊN

Ca sĩ Tố My cùng nhiều nghệ sĩ khác mang lại không khí âm nhạc sôi động dành cho người dân và du khách đến với lễ hội ẢNH: QUANG VIÊN

Du khách thích thú khi được thưởng thức những món bánh thuần chay mang hương vị dân dã của miền Nam và được chế biến thủ công ẢNH: QUANG VIÊN

Mâm ngũ xuân 2026 dự thi của Đoàn Thanh niên phường Cầu Kiệu ẢNH: QUANG VIÊN

Các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp cũng tham gia cuộc thi "Mâm ngũ quả xuân 2026", mang đến không khí tranh tài quyết liệt ẢNH: QUANG VIÊN

Cô chủ của gian hàng với món sinh tố được chế biến bằng công thức riêng. Cô cho biết mình muốn lan tỏa lối sống xanh, tinh thần ẩm thực lành mạnh cho mọi người ẢNH: QUANG VIÊN

Bạn trẻ khác mang đến lễ hội "workshop nghệ thuật" với những món hàng mỹ thuật do cô làm ẢNH: QUANG VIÊN

Sự kiện này càng thêm ý nghĩa với những giá trị nhân văn khác. Trong ảnh là bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận (TP.HCM) trao 100 phần quà cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: QUANG VIÊN

Ông Lâm Trọng Nghiệp - Giám đốc Công ty Truyền thông Bigvision Network (áo trắng) trao 100 vé xe cho anh Thổ Hoài Phong - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM. 100 vé xe này dành tặng cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết ẢNH: QUANG VIÊN