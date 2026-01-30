Tưng bừng khai hội 'Sống xanh - Ẩm thực chay'

Lễ hội "Sống xanh - Ẩm thực chay" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) vừa khai mạc tại công viên Gia Định, TP.HCM.
Lễ hội "Sống xanh - Ẩm thực chay" hướng đến thông điệp sống xanh, ăn lành, giảm rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Với chủ đề "Xuân và tuổi trẻ", lễ hội diễn ra trong các ngày 29, 30, 31.1 và ngày 1.2.2026, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc, kết nối cộng đồng, đặc biệt là lực lượng thanh niên, tình nguyện viên, các đơn vị đồng hành cùng phong trào sống xanh.
