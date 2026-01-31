Trung tâm TP.HCM có nơi này đang bán hàng tết giảm giá đến 49%

Sáng 31.1, chương trình Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ở Cung Văn hóa Lao động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành thu hút hàng ngàn công nhân, người lao động mua hàng tết giảm giá.

Đa dạng mặt hàng tết giảm giá sâu

Chương trình là một trong những hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động cấp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam dịp tết Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, không chỉ công nhân, người lao động mà bất cứ người dân nào đến đây mua sắm tết cũng nhận được ưu đãi từ các gian hàng.

Ông Lý Võ Năng (63 tuổi, bên phải) mua sắm tại chương trình Chợ tết Công đoàn sáng 31.1 Ảnh: Phan Diệp

Gian hàng đặc sản vùng miền thu hút nhiều người mua sắm Ảnh: Phan Diệp

Ban tổ chức cho biết, chương trình có gần 100 doanh nghiệp tham gia, quy mô 124 gian hàng, cung ứng các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với mức giảm giá từ 10% đến 30% trở lên. Tại đây hiện đang bán các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận ISO.

Các sản phẩm đa dạng, gồm: gạo, các loại mứt tết, trà, cà phê, nước trái cây, thực phẩm đóng gói, gia vị, đặc sản của các vùng miền, hàng tiêu dùng và hóa mỹ phẩm, hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Mở bán đến ngày 2.1

Ngoài 6.000 đoàn viên, người lao động được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người để mua sắm, người dân trên địa bàn cũng phấn khởi vì được hưởng ưu đãi tương tự khi mua sắm tại đây.

Người lao động mua được nhiều hàng tết với giá ưu đãi Ảnh: Phan Diệp

Chương trình bán hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ người dân sắm tết Ảnh: Phan Diệp

Bà Đặng Thị Lý (54 tuổi), ở phường Bàn Cờ, TP.HCM sáng 31.1 tình cờ đi ngang Cung Văn hóa lao động TP.HCM, thấy nhiều gian hàng bán quà tết với giá giảm sâu nên ghé vào mua sắm.

"Hầu như mặt hàng nào ở đây cũng được giảm giá nhiều, rẻ hơn so với bên ngoài. Tôi sẽ mua một ít mứt tết và nước giặt về cho gia đình dùng", bà Lý chia sẻ.

Anh Bùi Tuấn Anh, Công ty Bảo Hân Trần bán các sản phẩm thời trang nam cho biết: "Gian hàng của tôi áp dụng mức giảm giá từ 15 - 49% cho công nhân lao động và tất cả người dân TP.HCM có nhu cầu đến đây mua sắm. Nhờ sự quan tâm của Liên đoàn Lao động TP.HCM, Chợ tết Công đoàn là dịp để bà con mua sắm tết với giá ưu đãi, tiếp cận với đa dạng các mặt hàng Việt Nam chất lượng".

Người dân mua hàng tết giảm giá đến 49% tại gian hàng của anh Tuấn Anh, sáng 31.1 Ảnh: Phan Diệp

Ông Đặng Ngọc Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Tapuho Việt Nam nhận định Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026 là chương trình ý nghĩa giúp người lao động có thêm niềm vui, ấm áp khi được mua sắm hàng chất lượng cao với giá giảm nhiều hơn so với thị trường.

Công ty cũng đã tặng 200 phần quà (500.000 đồng/phần) bằng các sản phẩm chất lượng cao có thương hiệu của Đức cho đoàn viên, người lao động trong sáng 31.1.

Chương trình khai mạc hôm 31.1, hoạt động đến ngày 2.1, dự kiến thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động và người dân tham quan, mua sắm hàng tết giảm giá.

