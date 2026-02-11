Bầu trời TP.HCM đen kịt, bất ngờ đổ mưa lớn khắp nơi từ trưa đến chiều

Từ phường Long Bình (TP.Thủ Đức cũ) đến khu vực trung tâm như phường Bến Thành, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) và phường Chợ Quán (quận 5 cũ)... đều đồng loạt có mưa to trưa nay 11.2.

Sáng nay, TP.HCM xuất hiện cơn mưa trái mùa. Tuy lượng mưa ít, không nặng hạt nhưng người dân đi ra đường, đi mua sắm tết vẫn phải mặc áo mưa. Đến buổi trưa, bầu trời ở TP.HCM có mây đen kịt, mưa rải rác ở một số nơi.

TP.HCM mưa to khắp nơi

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào khoảng 13 giờ 30 phút, dù đang giữa trưa nhưng mưa to xuất hiện ở khu vực phường Bến Thành. Nhiều người đi đường trở tay không kịp vì quên mang áo mưa. Tiếp theo đó, đến khoảng 15 giờ, mưa xuất hiện ở phường Chợ Quán, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

TP.HCM mưa to vào khoảng 13 giờ 30 phút ở khu vực phường Bến Thành Ảnh: Phạm Hữu

Cơn mưa buổi trưa nặng hạt hơn buổi sáng Ảnh: Phan Diệp

Những ngày giáp tết, mưa trái mùa khiến nhiều người không kịp trở tay Ảnh: Phạm Hữu

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, mưa bắt đầu xuất hiện ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây Ảnh: Phan Diệp

Mưa ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây cũng rất lớn Ảnh: Phan Diệp

Ở phường Chợ Quán, mưa xuất hiện vào khoảng 15 giờ 30 phút Ảnh: Phạm Hữu

Thời tiết TP.HCM sắp tới ra sao?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, TP.HCM hôm nay có mưa trên diện rộng, từ khu vực các phường trung tâm đến các phường xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 21 - 25oC và cao nhất từ 29 - 33oC.

Dự báo mưa còn kéo dài trong hôm nay 11.2 và ngày mai 12.2. Tại TP.HCM, ngày mai mưa xuất hiện trên diện hẹp và lượng ít hơn hôm nay. Mưa to khiến các tiểu thương bán hoa tết lo lắng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa trong những ngày giáp tết.

Trước khi đổ mưa, bầu trời ở TP.HCM đen kịt. Ảnh chụp ở phường An Khánh vào giữa trưa 11.2 Ảnh: Phan Diệp

Giữa trưa nhưng trời tối đen, nhiều phương tiện phải bật đèn chiếu sáng Ảnh: Phan Diệp

Buổi sáng, người dân phường Long Bình mặc áo mưa đi mua sắm tết Ảnh: Phan Diệp

Mưa bất ngờ khiến nhiều tiểu thương bán hoa tết không kịp trở tay, lo sợ ảnh hưởng đến chất lượng hoa những ngày sát tết Ảnh: Phan Diệp



