Đổ xô về đường hoa 'phố nhà giàu' Phú Mỹ Hưng chụp ảnh trước giờ khai mạc

Đường hoa Phú Mỹ Hưng kéo dài khoảng 700 m, được trang trí bằng hoa, ánh sáng và các tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc.
Điểm nhấn trung tâm của đường hoa năm nay là cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại. Bên dưới tuyến metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP.HCM như: nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành; tháp hoa dầu, các khu công nghiệp ở khu vực Bình Dương; hình ảnh hải đăng, tàu cá, sóng biển ở khu vực Vũng Tàu. Các biểu tượng được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng, cùng hòa quyện trong một tổng thể thống nhất, thể hiện hình ảnh một đô thị mở rộng, năng động và giàu bản sắc…
Sáng nay, tức 24 tháng chạp, dù chưa đến giờ khai mạc nhưng đường hoa trở nên đông đúc khi nhiều người từ khắp nơi đã đến đây để vui chơi, thưởng lãm các tiểu cảnh.
Tại khu vực đầu của đường hoa là linh vật ngựa phi nước đại vẫn chưa được tháo ni lông nhưng người dân đã đến chụp ảnh. Dọc đường hoa, những khung cảnh ngựa được bài trí khắp nơi. Đặc biệt là tượng Thánh Gióng được người dân chú ý hơn cả. Ở khu vực phía cuối, đường hoa bố trí nhiều chậu hoa tết cùng với khu vực viết thư pháp của các ông đồ.
Chia sẻ cảm nghĩ về đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ năm nay, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: "Mỗi năm tôi đều đi các đường hoa để chơi tết và năm nay cũng vậy. Lần này tôi đi sớm hơn so với mọi năm vì cũng muốn trải nghiệm các nơi nên đến đường hoa Phú Mỹ Hưng đầu tiên. Tôi thấy năm nay đường hoa có sự đầu tư hơn năm trước".
Biểu tượng những chiếc metro chạy uốn lượn trên đường ray được lắp đặt tại đường hoa năm nay
ẢNH: PHẠM HỮU
Bình luận (0)