Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đổ xô về đường hoa 'phố nhà giàu' Phú Mỹ Hưng chụp ảnh trước giờ khai mạc

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/02/2026 12:50 GMT+7

Dù chưa mở cửa chính thức nhưng sáng nay 11.2 nhiều người đã diện áo dài đến đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 (phường Tân Hưng, TP.HCM) vui chơi, chụp ảnh.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng kéo dài khoảng 700 m, được trang trí bằng hoa, ánh sáng và các tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn trung tâm của đường hoa năm nay là cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại. Bên dưới tuyến metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP.HCM như: nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành; tháp hoa dầu, các khu công nghiệp ở khu vực Bình Dương; hình ảnh hải đăng, tàu cá, sóng biển ở khu vực Vũng Tàu. Các biểu tượng được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng, cùng hòa quyện trong một tổng thể thống nhất, thể hiện hình ảnh một đô thị mở rộng, năng động và giàu bản sắc…

Sáng nay, tức 24 tháng chạp, dù chưa đến giờ khai mạc nhưng đường hoa trở nên đông đúc khi nhiều người từ khắp nơi đã đến đây để vui chơi, thưởng lãm các tiểu cảnh.

- Ảnh 1.

Hình ảnh linh vật ngựa đầu đường hoa Phú Mỹ Hưng chụp sáng nay 11.2

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 2.

Dù chiều nay mới mở cửa chính thức nhưng buổi sáng nhiều người đã có mặt ở đường hoa Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 3.

Linh vật ngựa cùng xe kéo được bài trí dọc đường hoa

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 4.

Điểm nhấn của đường hoa là tượng nhân vật thần thoại Thánh Gióng cưỡi ngựa

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 5.

Các gia đình có người nước ngoài cũng mặc áo dài đến đường hoa

ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu vực đầu của đường hoa là linh vật ngựa phi nước đại vẫn chưa được tháo ni lông nhưng người dân đã đến chụp ảnh. Dọc đường hoa, những khung cảnh ngựa được bài trí khắp nơi. Đặc biệt là tượng Thánh Gióng được người dân chú ý hơn cả. Ở khu vực phía cuối, đường hoa bố trí nhiều chậu hoa tết cùng với khu vực viết thư pháp của các ông đồ.

Chia sẻ cảm nghĩ về đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ năm nay, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: "Mỗi năm tôi đều đi các đường hoa để chơi tết và năm nay cũng vậy. Lần này tôi đi sớm hơn so với mọi năm vì cũng muốn trải nghiệm các nơi nên đến đường hoa Phú Mỹ Hưng đầu tiên. Tôi thấy năm nay đường hoa có sự đầu tư hơn năm trước".

- Ảnh 6.

Ở đoạn giữa đường hoa là các linh vật ngựa cách điệu nên được nhiều người lựa chọn chụp ảnh

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 7.

Chị em diện áo dài khi đến đường hoa

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Biểu tượng những chiếc metro chạy uốn lượn trên đường ray được lắp đặt tại đường hoa năm nay

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 10.

Các tiểu cảnh ở đường hoa thường được làm bằng các loại tre mang phong cách mộc mạc

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 11.

Nhóm bạn trẻ cùng diện áo dài chụp ảnh bên linh vật ngựa

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 12.

Các gia đình dẫn con đến chụp ảnh bên những chậu hoa tết

ẢNH: PHẠM HỮU

- Ảnh 13.

Đoạn cuối của đường hoa là khu vực các ông đồ "cho chữ". Khu vực này có tông màu đỏ rực rỡ, thu hút người tham quan

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Check-in tết nơi đất vàng thương xá Tax cạnh đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM

Check-in tết nơi đất vàng thương xá Tax cạnh đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM

Khu đất vàng thương xá Tax nằm ngay cạnh đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) nhiều năm bị bỏ trống nay đã thành công viên check-in tết.

Khu 'đất vàng' đường Trần Phú hóa công viên, ngựa khổng lồ cao 8 m gây chú ý

Khu 'đất vàng' làm công viên ở TP.HCM thu hút người dân, khách Tây đến vui chơi

Khám phá thêm chủ đề

đường hoa đường hoa Phú Mỹ Hưng tết bính ngọ Chợ Bến Thành Hồ Con Rùa chợ hoa tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận