Đổ xô về đường hoa 'phố nhà giàu' Phú Mỹ Hưng chụp ảnh trước giờ khai mạc

Đường hoa Phú Mỹ Hưng kéo dài khoảng 700 m, được trang trí bằng hoa, ánh sáng và các tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn trung tâm của đường hoa năm nay là cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại. Bên dưới tuyến metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP.HCM như: nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành; tháp hoa dầu, các khu công nghiệp ở khu vực Bình Dương; hình ảnh hải đăng, tàu cá, sóng biển ở khu vực Vũng Tàu. Các biểu tượng được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng, cùng hòa quyện trong một tổng thể thống nhất, thể hiện hình ảnh một đô thị mở rộng, năng động và giàu bản sắc…

Sáng nay, tức 24 tháng chạp, dù chưa đến giờ khai mạc nhưng đường hoa trở nên đông đúc khi nhiều người từ khắp nơi đã đến đây để vui chơi, thưởng lãm các tiểu cảnh.

Hình ảnh linh vật ngựa đầu đường hoa Phú Mỹ Hưng chụp sáng nay 11.2 ẢNH: PHẠM HỮU

Dù chiều nay mới mở cửa chính thức nhưng buổi sáng nhiều người đã có mặt ở đường hoa Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cùng xe kéo được bài trí dọc đường hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm nhấn của đường hoa là tượng nhân vật thần thoại Thánh Gióng cưỡi ngựa ẢNH: PHẠM HỮU

Các gia đình có người nước ngoài cũng mặc áo dài đến đường hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu vực đầu của đường hoa là linh vật ngựa phi nước đại vẫn chưa được tháo ni lông nhưng người dân đã đến chụp ảnh. Dọc đường hoa, những khung cảnh ngựa được bài trí khắp nơi. Đặc biệt là tượng Thánh Gióng được người dân chú ý hơn cả. Ở khu vực phía cuối, đường hoa bố trí nhiều chậu hoa tết cùng với khu vực viết thư pháp của các ông đồ.

Chia sẻ cảm nghĩ về đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ năm nay, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: "Mỗi năm tôi đều đi các đường hoa để chơi tết và năm nay cũng vậy. Lần này tôi đi sớm hơn so với mọi năm vì cũng muốn trải nghiệm các nơi nên đến đường hoa Phú Mỹ Hưng đầu tiên. Tôi thấy năm nay đường hoa có sự đầu tư hơn năm trước".

Ở đoạn giữa đường hoa là các linh vật ngựa cách điệu nên được nhiều người lựa chọn chụp ảnh ẢNH: PHẠM HỮU

Chị em diện áo dài khi đến đường hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Biểu tượng những chiếc metro chạy uốn lượn trên đường ray được lắp đặt tại đường hoa năm nay ẢNH: PHẠM HỮU

Các tiểu cảnh ở đường hoa thường được làm bằng các loại tre mang phong cách mộc mạc ẢNH: PHẠM HỮU

Nhóm bạn trẻ cùng diện áo dài chụp ảnh bên linh vật ngựa ẢNH: PHẠM HỮU

Các gia đình dẫn con đến chụp ảnh bên những chậu hoa tết ẢNH: PHẠM HỮU