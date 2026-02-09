Check-in tết nơi đất vàng thương xá Tax cạnh đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM

Sau 2 tuần thi công, khu đất vàng tại số 135 đường Nguyễn Huệ (dự án thương xá Tax) đến nay đã hoàn thiện. Khu đất này hiện nằm giữa 3 tuyến đường lớn; Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur, và rộng 9.000 m2. Vị trí này cùng với nhiều nơi khác được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM rà soát, đề xuất làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân trong Tết Bính Ngọ 2026.

Đề xuất này của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM với mong muốn tạo mỹ quan cho thành phố, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân và tránh lãng phí nguồn lực đất vàng của thành phố.

Khu đất vàng đường Nguyễn Huệ nay đã thành công viên chờ đón Tết Bính Ngọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đất vàng từng là bãi đất trống bỏ hoang nhiều năm của dự án thương xá Tax ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đất được làm công viên nằm cạnh đường hoa Nguyễn Huệ, mở thêm không gian mới check-in tết cho người dân TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Các khu đất sẽ làm công viên, vườn hoa tạm theo hướng xã hội hóa để phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các dự án trên các khu đất vàng xây dựng theo đúng quy hoạch.

Ghi nhận tại khu đất thương xá Tax, hình hài công viên đã hoàn thiện và mở cửa đón người dân vào tham quan. Ở khu vực mũi tàu, giáp đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ được trang trí tiểu cảnh mừng năm mới 2026, cùng 2 linh vật ngựa cách điệu. Hai bên công viên là các khu vực trang trí phong cách tết.

Khu vực chính của công viên với dòng chữ Chúc mừng năm mới 2026 cùng 2 linh vật ngựa cách điệu ẢNH: PHẠM HỮU

Sau khi cải tạo, khu đất này trở nên khang trang, sạch đẹp hơn ẢNH: PHẠM HỮU

2 linh vật ngựa được lắp ghép từ những thanh tre nằm tại mặt tiền công viên ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân đã đến tham quan, vui chơi trong những ngày công viên vừa mở cửa ẢNH: PHẠM HỮU

Ở giữa được bài trí những cụm mai vàng, đào hồng rực rỡ kèm đèn LED chiếu sáng về đêm. Các con đường đi bộ được lát gạch, lắp ghế ngồi, bãi cỏ rộng tạo điểm nhấn cho khu vực công viên nơi đây. Sau khi hoàn thành thi công, khu đất trở nên khang trang, sạch đẹp và rực rỡ hơn trong những ngày giáp tết.

Điều đặc biệt là công viên này nằm cạnh đầu đường hoa Nguyễn Huệ nên được nhiều người yêu thích và tìm đến. Vào buổi chiều, không những người dân thành phố đến vui chơi mà người nước ngoài cũng đến để tham quan, thư giãn.

Khu vực trung tâm công viên được trang trí hoa mai, đào cùng một số loại hoa khác, tạo nên cảnh sắc tết rực rỡ ẢNH: PHẠM HỮU

Người nước ngoài cũng tìm đến công viên để thư giãn ẢNH: PHẠM HỮU

Các công nhân đang tích cực thi công các công đoạn cuối cùng trước khi đón tết ẢNH: PHẠM HỮU