Check-in tết nơi đất vàng thương xá Tax cạnh đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM

Sau 2 tuần thi công, khu đất vàng tại số 135 đường Nguyễn Huệ (dự án thương xá Tax) đến nay đã hoàn thiện. Khu đất này hiện nằm giữa 3 tuyến đường lớn; Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur, và rộng 9.000 m2. Vị trí này cùng với nhiều nơi khác được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM rà soát, đề xuất làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân trong Tết Bính Ngọ 2026.
Đề xuất này của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM với mong muốn tạo mỹ quan cho thành phố, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân và tránh lãng phí nguồn lực đất vàng của thành phố.
Các khu đất sẽ làm công viên, vườn hoa tạm theo hướng xã hội hóa để phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các dự án trên các khu đất vàng xây dựng theo đúng quy hoạch.
Ghi nhận tại khu đất thương xá Tax, hình hài công viên đã hoàn thiện và mở cửa đón người dân vào tham quan. Ở khu vực mũi tàu, giáp đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ được trang trí tiểu cảnh mừng năm mới 2026, cùng 2 linh vật ngựa cách điệu. Hai bên công viên là các khu vực trang trí phong cách tết.
Ở giữa được bài trí những cụm mai vàng, đào hồng rực rỡ kèm đèn LED chiếu sáng về đêm. Các con đường đi bộ được lát gạch, lắp ghế ngồi, bãi cỏ rộng tạo điểm nhấn cho khu vực công viên nơi đây. Sau khi hoàn thành thi công, khu đất trở nên khang trang, sạch đẹp và rực rỡ hơn trong những ngày giáp tết.
Điều đặc biệt là công viên này nằm cạnh đầu đường hoa Nguyễn Huệ nên được nhiều người yêu thích và tìm đến. Vào buổi chiều, không những người dân thành phố đến vui chơi mà người nước ngoài cũng đến để tham quan, thư giãn.
Bình luận (0)