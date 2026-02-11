Hội hoa xuân TP.HCM lần đầu có diễu hành, trình diễn ngựa quốc tế: Xem ở đâu?

Chương trình diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế diễn ra hằng đêm ở công viên Tao Đàn lần đầu tiên xuất hiện sau hơn 45 năm tổ chức hội hoa xuân TP.HCM.

Đây được xem là điểm nhấn mới lạ, tạo khác biệt rõ rệt so với các kỳ hội hoa xuân trước đây vốn chủ yếu trưng bày hoa cảnh và tiểu cảnh tĩnh.

Hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 sẽ chính thức khai mạc tối 25 tháng chạp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 do UBND TP.HCM tổ chức, có quy mô gần 9,6 ha, mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", diễn ra từ ngày 12.2 đến 22.2.2026 (tức 25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng).

Theo ban tổ chức, hoạt động diễu hành - trình diễn ngựa quốc tế không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm, giải trí của người dân mà còn góp phần làm sống động không gian lễ hội, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho du khách trong dịp tết.

Giải mã hình ảnh linh vật ngựa ở hội hoa xuân TP.HCM

Song hành với hoạt động trình diễn, linh vật ngựa Bính Ngọ cũng là hình tượng chủ đạo xuyên suốt toàn bộ thiết kế hội hoa xuân năm nay. Lấy cảm hứng từ loài vật biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên, các cụm tượng ngựa được thể hiện trong tư thế tung vó, phi nước đại, đặt ở những trục không gian chính.

Đại cảnh Sắc Ngọ Nghinh Xuân nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh vật ngựa được tạo hình bằng các đường nét mềm mại như cánh hoa, kết hợp gam màu đỏ - cam - vàng ấm áp, phối cùng xanh lam và xanh ngọc của thiên nhiên, tạo cảm giác vừa truyền thống vừa hiện đại. Ban tổ chức cho biết hình ảnh ngựa phi tượng trưng cho khát vọng vươn mình mạnh mẽ của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Tại cổng Trương Định (cổng chính), đại cảnh Sắc Ngọ Nghinh Xuân nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu. Không gian này dẫn dắt người xem qua con đường Vinh Quy Bái Tổ, kết thúc bằng trống hoa lịch sử và cụm trung cảnh Bóng câu non nước, Mai vàng tiến vua, mang thông điệp về cội nguồn và sự thịnh vượng.

Hình ảnh linh vật ngựa của hội hoa xuân TP.HCM khắc họa hình ảnh ngựa phi nước đại tượng trưng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh Tuấn Mã Phi Vân được xem là điểm nhấn của hội hoa xuân TP.HCM tại công viên. Đại cảnh miêu tả con ngựa đang trong tư thế mạnh mẽ nhất, vươn mình lao đi với tốc độ và khí thế hừng hực, biểu tượng cho khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, cổng Cách Mạng Tháng 8 là không gian Xuân Ca Giao Hòa, kết hợp hoa tươi và ánh sáng công nghệ, tạo nên bản hòa sắc rộn ràng, bổ trợ cho trục chủ đề "ngựa - chuyển động - vươn lên".

Trong đêm khai mạc tại cổng công viên Tao Đàn hướng đường Trương Định sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân cần lưu ý, từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 12.2 (tức 25 tháng chạp) đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ cấm đường

Đại cảnh Tuấn Mã Phi Vân - điểm nhấn của hội hoa xuân TP.HCM năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh các đại cảnh ngựa, hội hoa xuân còn trưng bày hàng loạt bộ sưu tập hoa lan, bonsai, mai vàng, hoa sứ, non bộ, gỗ lũa… đến từ các nghệ nhân TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương và nhiều tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ.

Không gian trưng bày hoa lan được thiết kế như một khu vườn nghệ thuật mở, với giàn treo và mái che hình cánh hoa, tạo điểm nhấn thị giác và khu vực check-in cho du khách.