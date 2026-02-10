Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM cấm đường Trương Định phục vụ khai mạc hội hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/02/2026 17:47 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa thông báo cấm xe đường Trương Định (phường Bến Thành) từ 15 - 21 giờ ngày 12.2, tức 25 tháng chạp phục vụ hội hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ khai mạc hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông báo kế hoạch tổ chức và phân luồng giao thông tại khu vực trung tâm.

Theo đó, hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 12.2.2026 (nhằm ngày 25 tháng chạp) đến ngày 22.2.2026 (nhằm mùng 6 tháng giêng). Lễ khai mạc được tổ chức lúc 18 giờ 30 ngày 12.2.2026, lễ bế mạc diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 22.2.2026.

TP.HCM cấm đường Trương Định phục vụ khai mạc hội hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn khai mạc tối 25 tháng chạp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Địa điểm tổ chức hội hoa xuân là công viên công viên Tao Đàn (số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM), cổng chính trên đường Trương Định.

Để phục vụ lễ khai mạc, từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 12.2, CSGT sẽ tạm ngưng tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai).

Trong thời gian cấm đường, lộ trình thay thế được khuyến cáo là: Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8 - tiếp tục di chuyển đi các hướng khác.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức hội hoa xuân TP.HCM cần giảm tốc độ, chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Người dân không dừng, đậu xe dưới lòng đường tại khu vực tổ chức hoạt động hoặc các giao lộ để xem, tránh gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ chủ động bố trí lực lượng, điều chỉnh phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân và các tuyến đường lân cận.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp tết

CSGT TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp tết

CSGT TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp đang mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp Tết Bính Ngọ.

CSGT cảnh báo tài xế chạy cao tốc TP.HCM - Nha Trang dịp tết

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn

Khám phá thêm chủ đề

hội hoa xuân hội hoa xuân TP.HCM CSGT Cấm đường Trương Định tết bính ngọ Tết Nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận