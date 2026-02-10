TP.HCM cấm đường Trương Định phục vụ khai mạc hội hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ khai mạc hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông báo kế hoạch tổ chức và phân luồng giao thông tại khu vực trung tâm.



Theo đó, hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 12.2.2026 (nhằm ngày 25 tháng chạp) đến ngày 22.2.2026 (nhằm mùng 6 tháng giêng). Lễ khai mạc được tổ chức lúc 18 giờ 30 ngày 12.2.2026, lễ bế mạc diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 22.2.2026.

Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn khai mạc tối 25 tháng chạp ẢNH: NHẬT THỊNH

Địa điểm tổ chức hội hoa xuân là công viên công viên Tao Đàn (số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM), cổng chính trên đường Trương Định.

Để phục vụ lễ khai mạc, từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 12.2, CSGT sẽ tạm ngưng tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai).

Trong thời gian cấm đường, lộ trình thay thế được khuyến cáo là: Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8 - tiếp tục di chuyển đi các hướng khác.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức hội hoa xuân TP.HCM cần giảm tốc độ, chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Người dân không dừng, đậu xe dưới lòng đường tại khu vực tổ chức hoạt động hoặc các giao lộ để xem, tránh gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ chủ động bố trí lực lượng, điều chỉnh phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân và các tuyến đường lân cận.