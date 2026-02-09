Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
09/02/2026 18:02 GMT+7

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ tại công viên Tao Đàn sắp khai mạc, linh vật ngựa ba màu đỏ, xanh, vàng xuất hiện trên cổng đường Trương Định, thu hút sự chú ý người đi đường.

Ngày 9.2, linh vật ngựa với các màu đỏ, xanh, vàng lộ của Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn chính thức lộ diện. Linh vật ngựa nổi bật thu hút ánh nhìn của đông đảo người dân và du khách trước ngày khai mạc.

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 1.

Linh vật ngựa của Hội hoa xuân TP.HCM nổi bật tại công viên Tao Đàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ba linh vật ngựa được đặt trên hệ khung uốn lượn như những con sóng, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ, khỏe khoắn. Dáng ngựa vươn cao, đầu ngẩng, chân chồm lên không trung gợi liên tưởng đến hình ảnh "mã đáo thành công", biểu tượng quen thuộc của may mắn, hanh thông và khởi đầu thuận lợi trong năm mới.

Ở khoảng cách gần, từng chi tiết trên linh vật hiện lên khá sống động. Từ đôi mắt to, long lanh, bờm dựng thẳng cho đến những đường viền trang trí mang họa tiết dân gian, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 2.

3 linh vật ngựa có màu sắc nổi bật

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phần yên và cổ ngựa được trang trí bằng những mảng hoa văn cách điệu, pha trộn giữa sắc màu truyền thống và phong cách hiện đại, tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Theo ghi nhận, đến chiều cùng ngày, đội ngũ thi công vẫn đang tất bật hoàn thiện các chi tiết nhỏ. Một số công nhân tỉ mỉ tô lại từng mảng màu, chỉnh sửa để dáng đứng linh vật ngựa cân đối. Người dân, du khách đi ngang khu vực cổng Trương Định cũng tranh thủ chụp hình check-in với linh vật ngựa năm nay.

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 3.

Đội ngũ thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trước giờ khai mạc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhìn từ xa, cả cụm linh vật như một sân khấu nhỏ giữa lòng công viên, màu sắc rực rỡ của 3 con ngựa nổi bật trước nền cây cổ thụ. Sự tương phản ấy hứa hẹn khu vực này trở thành một trong những điểm check-in đông khách nhất của hội hoa xuân.

Hội hoa xuân TP.HCM khai mạc tối 23 tháng chạp

Hội hoa xuân TP.HCM năm nay mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", do UBND TP.HCM tổ chức; Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Xây dựng cùng Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Hội hoa xuân TP.HCM năm nay không chỉ trưng bày, triển lãm, hội còn là nơi quy tụ nhiều tác phẩm dự thi của giới làm nghề hoa, cá kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh… kết hợp các tiết mục nghệ thuật dân gian như võ cổ truyền, lân sư rồng, đờn ca tài tử phục vụ khách tham quan.

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 4.

Hình ảnh linh vật ngựa tung vó khiến nhiều người liên tưởng đến câu "mã đáo thành công"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh không gian thưởng hoa, hội giới thiệu các mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình trồng hoa - cây kiểng gắn với du lịch của TP.HCM, qua đó quảng bá hình ảnh một đô thị xanh, thân thiện đến du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, Hội hoa xuân diễn ra trong 12 ngày, từ 10.2 đến 21.2.2026 (tức từ 23 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng), tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành).

Điểm hấp dẫn của hội là chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí kéo dài suốt thời gian diễn ra, gồm biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; múa rối, đờn ca tài tử; các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật; sân chơi mỹ thuật cho thiếu nhi.

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 5.

Hội hoa xuân TP.HCM khai mạc tối 23 tháng chạp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 6.

Từng chi tiết trên linh vật ngựa được chăm chút, cân đối để tổng thể hài hòa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 7.

Hội hoa xuân năm nay khai mạc sớm hơn 2 ngày so với năm ngoái

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 8.

Hình ảnh linh vật ngựa tại công viên Tao Đàn hứa hẹn là điểm check-in thu hút du khách, người dân dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 9.

Hình ảnh linh vật ngựa vàng khác trong khuôn viên Hội hoa xuân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn- Ảnh 10.

Ban tổ chức hối hả hoàn thiện các hạng mục trước giờ khai mạc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh các khu trưng bày hoa, ban tổ chức còn bố trí khu ẩm thực, chiếu phim ngoài trời và trình diễn mapping phục vụ người dân, du khách.

Khám phá thêm chủ đề

