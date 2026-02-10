Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp tết

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/02/2026 04:44 GMT+7

CSGT TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp đang mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp Tết Bính Ngọ.

Ngày 9.2, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Tết Bính Ngọ đang đến gần, nhu cầu mua bán, vận chuyển hàng hóa tại TP.HCM tăng mạnh khiến tình hình giao thông tại nhiều khu vực, đặc biệt là quanh các chợ đầu mối, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

CSGT TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp tết- Ảnh 1.

CSGT và các lực lượng phối hợp xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối

ẢNH: CACC

Theo ghi nhận, thời điểm cận tết, lượng xe tải, xe ba bánh, xe tự chế chở hàng ra vào các chợ đầu mối tăng cao. 

Cùng với đó, tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết hàng hóa, dựng quầy sạp khiến nhiều tuyến đường bị thu hẹp, gây xung đột giao thông và mất trật tự an toàn.

Trước thực tế này, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đội, trạm trực thuộc tăng cường phối hợp công an xã, phường và lực lượng chức năng triển khai các đợt cao điểm lập lại trật tự giao thông quanh khu vực chợ đầu mối.

Mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, CSGT cùng các lực lượng phối hợp sẽ rà soát các tuyến đường chính và các hẻm nhánh xung quanh chợ - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hình thành chợ tự phát.

Trên cơ sở đó, các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung xử lý ngay từ đầu các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông.

Tại các khung giờ cao điểm, CSGT bố trí chốt điều tiết từ xa đối với xe container, xe tải nặng vào khu vực chợ, nhằm giảm áp lực giao thông và hạn chế xung đột với xe máy, ô tô cá nhân. Ở cổng chính các chợ đầu mối, các tổ công tác thường trực để giữ lối ra vào thông thoáng, kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

CSGT TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp tết- Ảnh 2.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông quanh các chợ đầu mối

ẢNH: CACC

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, CSGT và công an cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương, người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán. 

Nội dung tuyên truyền được triển khai trên loa phát thanh phường, xe lưu động, fanpage của các đơn vị và tại trực tiếp khu vực chợ.

Thông qua các đợt tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, hàng cấm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cao điểm tết.

Đại diện Phòng CSGT cho biết thêm, việc lập lại trật tự quanh các chợ đầu mối không chỉ nhằm kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông mà còn giúp xây dựng thói quen buôn bán văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. 

Tin liên quan

Biển số xe dính bụi bẩn che khuất, tài xế bị phạt tới 23 triệu: Cục CSGT nói gì?

Biển số xe dính bụi bẩn che khuất, tài xế bị phạt tới 23 triệu: Cục CSGT nói gì?

Liên quan vụ việc biển số xe dính bụi bẩn che khuất bị phạt tới 23 triệu đồng gây xôn xao mạng xã hội, Cục CSGT vừa chính thức lên tiếng.

Biển số bị che khuất: Trường hợp nào không bị CSGT xử phạt?

CSGT cảnh báo tài xế chạy cao tốc TP.HCM - Nha Trang dịp tết

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM lấn chiếm vỉa hè Chợ đầu mối Trật tự đô thị TP.HCM Công An TP.HCM dừng đỗ sai quy định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận