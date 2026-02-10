CSGT TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối dịp tết

Ngày 9.2, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Tết Bính Ngọ đang đến gần, nhu cầu mua bán, vận chuyển hàng hóa tại TP.HCM tăng mạnh khiến tình hình giao thông tại nhiều khu vực, đặc biệt là quanh các chợ đầu mối, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

CSGT và các lực lượng phối hợp xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ đầu mối ẢNH: CACC

Theo ghi nhận, thời điểm cận tết, lượng xe tải, xe ba bánh, xe tự chế chở hàng ra vào các chợ đầu mối tăng cao.

Cùng với đó, tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết hàng hóa, dựng quầy sạp khiến nhiều tuyến đường bị thu hẹp, gây xung đột giao thông và mất trật tự an toàn.

Trước thực tế này, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đội, trạm trực thuộc tăng cường phối hợp công an xã, phường và lực lượng chức năng triển khai các đợt cao điểm lập lại trật tự giao thông quanh khu vực chợ đầu mối.

Mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, CSGT cùng các lực lượng phối hợp sẽ rà soát các tuyến đường chính và các hẻm nhánh xung quanh chợ - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hình thành chợ tự phát.

Trên cơ sở đó, các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung xử lý ngay từ đầu các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông.

Tại các khung giờ cao điểm, CSGT bố trí chốt điều tiết từ xa đối với xe container, xe tải nặng vào khu vực chợ, nhằm giảm áp lực giao thông và hạn chế xung đột với xe máy, ô tô cá nhân. Ở cổng chính các chợ đầu mối, các tổ công tác thường trực để giữ lối ra vào thông thoáng, kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông quanh các chợ đầu mối ẢNH: CACC

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, CSGT và công an cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương, người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán.

Nội dung tuyên truyền được triển khai trên loa phát thanh phường, xe lưu động, fanpage của các đơn vị và tại trực tiếp khu vực chợ.

Thông qua các đợt tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, hàng cấm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cao điểm tết.

Đại diện Phòng CSGT cho biết thêm, việc lập lại trật tự quanh các chợ đầu mối không chỉ nhằm kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông mà còn giúp xây dựng thói quen buôn bán văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.