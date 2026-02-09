Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT cảnh báo tài xế chạy cao tốc TP.HCM - Nha Trang dịp tết

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/02/2026 08:42 GMT+7

Gần 15.000 trường hợp vi phạm trên cao tốc từ TP.HCM đi Nha Trang trong năm 2025. CSGT vừa có cảnh báo quan trọng đến tài xế chạy tuyến này dịp tết để bảo đảm an toàn, đúng luật.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 8.2, tại Km 386+800 cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, gồm 2 xe khách và 2 xe tải.

Hậu quả, 1 tài xế xe khách bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nha Trang. Cả 4 phương tiện đều hư hỏng.

Gần 15.000 vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Nha Trang, CSGT lưu ý tài xế dịptết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

ẢNH: C08

Nguyên nhân ban đầu được Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT xác định do tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Tài xế chạy cao tốc TP.HCM đi Nha Trang chú ý gì?

Thực tế, tai nạn trên cao tốc vẫn xảy ra, không ít vụ để lại hậu quả nặng nề chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung của tài xế.

Gần 15.000 vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Nha Trang, CSGT lưu ý tài xế dịptết - Ảnh 2.

CSGT bắn tốc độ xe vi phạm trên cao tốc

ẢNH: C08

Để mỗi chuyến đi trên cao tốc được an toàn, lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông:

  • Luôn tuân thủ nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật, không chủ quan, không chạy theo tâm lý "đường vắng thì chạy nhanh";
  • Luôn giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, tuân thủ tốc độ cho phép, bật tín hiệu khi chuyển làn;
  • Tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích;
  • Không sử dụng điện thoại khi lái xe; giữ tinh thần tỉnh táo, nghỉ ngơi đầy đủ trước những chuyến đi dài;
  • Không dừng, đỗ xe trên cao tốc; nếu buộc phải dừng khẩn cấp, phải đưa xe vào làn dừng, bật đèn cảnh báo và đặt biển báo nguy hiểm đúng quy định;
  • Khi mệt mỏi, buồn ngủ, hãy đi đến nút giao gần nhất để rời cao tốc nghỉ ngơi, tuyệt đối không cố gắng điều khiển phương tiện;
  • Nhường đường cho xe ưu tiên như xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, tránh cản trở hoạt động của họ, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Gần 15.000 trường hợp vi phạm trên cao tốc từ TP.HCM đi Nha Trang

Tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Nha Trang - Vân Phong là một trong những trục giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam và Nam Trung bộ, dài 448,95 km, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và giao thương giữa các vùng.

Gần 15.000 vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Nha Trang, CSGT lưu ý tài xế dịptết - Ảnh 3.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn

ẢNH: C08

Trong năm 2025, trên tuyến cao tốc này, Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành kiểm soát 73.041 phương tiện, lập biên bản 14.781 trường hợp vi phạm, với 15.287 hành vi vi phạm. Số tiền phạt gần 87 tỉ đồng. CSGT cũng tước bằng lái xe của gần 5.900 trường hợp, trừ điểm bằng lái xe 3.000 trường hợp.

So với cùng kỳ, số vụ tai nạn và thương vong có giảm, nhưng chỉ cần một va chạm trên cao tốc cũng đủ để gây ra hậu quả rất lớn.

Tuyến cao tốc có lưu lượng xe ngày càng đông, đặc biệt là xe khách và xe tải đường dài, vừa giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng cũng kéo theo nhiều áp lực về an toàn giao thông, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Theo thống kê lưu lượng phương tiện trung bình vào các ngày thường trên cao tốc TP.HCM -Long Thành - Dầu Giây từ 70.000 đến 75.000 lượt phương tiện, các ngày lễ tết năm 2026 dự kiến đạt hơn 95.000 lượt phương tiện.

Vì vậy, mỗi tài xế được khuyến cáo chấp hành nghiêm luật giao thông, để mỗi chuyến đi đều an toàn và mỗi lần về nhà là trọn vẹn.

Khi cần hỗ trợ giao thông trên cao tốc, người dân có thể liên hệ 19008099 để được lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời.

