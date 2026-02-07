Từ TP.HCM về miền Tây ăn tết: 5 lộ trình tránh kẹt xe nên biết

Từ hôm nay 7.2 (tức 20 tháng chạp), nhiều người ở TP.HCM đã bắt đầu về quê nghỉ Tết Bính Ngọ. Dịp này, nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua quốc lộ 1 cũ trên đường về miền Tây cũng gia tăng, người tham gia giao thông cần lưu ý.

Đường về miền Tây luôn đông nghẹt xe vào các dịp nghỉ lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Nguyễn Hữu Trí phần đường lưu thông hẹp, bị "thắt nút cổ chai", trong khi đó phương tiện quá cảnh của nhiều trục đường chính (như Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí…), kết nối trực tiếp đến Bến xe Miền Tây và khu vực trung tâm TP.HCM.

Cạnh đó, cầu Bình Điền có độ dốc cao nên các phương tiện qua đây đông, di chuyển chậm. Đội CSGT An Lạc khuyến cáo người tham gia giao thông nên lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển khi đi qua trên địa bàn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lộ trình di chuyển tránh kẹt xe đường về miền Tây

Lộ trình 1: nếu xuất phát từ hướng An Sương, người tham gia giao thông cho phương tiện đi trên tuyến Lê Đức Anh - qua cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - đi thẳng đến cầu Chợ Đệm.

Nếu phương tiện là ô tô thì rẽ phải để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (nếu phương tiện là xe máy thì rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết để ra trục quốc lộ 1 cũ) để đi về các tỉnh miền Tây.



Nhiều người dân TP.HCM về quê miền Tây ăn tết bằng xe máy ẢNH: NHẬT THỊNH

Lộ trình 2: nếu xuất phát từ khu vực Bến xe Miền Tây, hoặc vòng xoay An Lạc, người tham gia giao thông cho phương tiện đi trên tuyến Lê Khả Phiêu - rẽ phải tại Trần Đại Nghĩa - rẽ trái tại Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải tại Nguyễn Hữu Trí (đối với xe ô tô có thể rẽ phải tại Thế Lữ, để ra Võ Trần Chí và lên cao tốc) - rẽ trái tại Bùi Thanh Khiết - rẽ phải tại Bình Thuận - Chợ Đệm để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng ra quốc lộ 1 cũ) để đi về các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 3: nếu xuất phát từ Võ Văn Kiệt, hoặc khu vực vòng xoay An Lạc, người tham gia giao thông cho phương tiện đi trên tuyến Lê Khả Phiêu - rẽ phải tại Hưng Nhơn - rẽ trái tại Nguyễn Cửu Phú - sau đó tiếp tục đi như lộ trình 2 để đi về các tỉnh miền Tây.

Người dân về miền Tây ăn tết cần chú ý chủ động chọn lộ trình di chuyển tránh kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Lộ trình 4: nếu xuất phát từ khu vực Bình Dương, Củ Chi cũ, người tham gia giao thông cho phương tiện đi vào trục đường tỉnh lộ 8 (hướng về tỉnh Tây Ninh) - đến địa phận Tây Ninh tiếp tục đi thẳng đường DT823 - rẽ trái tại đường N2 - rẽ trái tại đường DT830 - rẽ phải tại đường DT824 - đến vòng xoay An Thạnh, tiếp tục đi thẳng khoảng 550 mét và rẽ trái để lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng trục đường DT824 - để ra quốc lộ 1 đi về các tỉnh miền Tây).

Lộ trình 5: nếu xuất phát từ khu vực trung tâm TP.HCM, hoặc TP.Thủ Đức cũ, người tham gia giao thông cho phương tiện đi vào các trục kết nối đường Nguyễn Văn Linh (như Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Dương Bá Trạc, đường 9A Khu Trung Sơn, Phạm Hùng, quốc lộ 50…) - ra đường Nguyễn Văn Linh - đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu tiếp tục đi thẳng Bình Thuận - Chợ Đệm - lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc rẽ trái tại vòng xoay đi vào quốc lộ 1 cũ) để đi về các tỉnh miền Tây.