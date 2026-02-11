Hoa đào tết giá trăm triệu ở TP.HCM: Ghép từ gốc đào rừng to bằng một người ôm

Cuối năm, công viên 23.9 trên đường Lê Lai (phường Bến Thành) có khu vực chuyên bán hoa đào tết được chuyển từ Hà Nội vào. Hàng ngàn cây hoa đào ở chợ hoa tết khiến người dân TP.HCM ngỡ như đang lạc vào chợ hoa tết miền Bắc. Năm nay, người bán cho biết giá hoa đào bình ổn, nhiều lựa chọn cho người dân, từ vài trăm nghìn đồng đến cả trăm triệu đồng/cây.

H oa đào tết 100 triệu có gì đặc biệt?

Ông Phạm Sơn (61 tuổi) ở làng trồng hoa đào truyền thống Nhật Tân đem hơn 200 cây lớn từ Hà Nội vào công viên 23.9 bán tết. Trong số hơn 10 gian hàng bán hoa đào ở đây, chỗ của ông Sơn có nhiều cây giá trên 50 triệu đồng, trong đó có cây 100 triệu đồng. Điều đặc biệt của những gốc đào đắt đỏ này là gì?

Ông Sơn có khoảng 20 năm kinh nghiệm chuyển hoa đào từ Hà Nội vào TP.HCM bán tết Ảnh: Phan Diệp

Cây hoa đào giá 100 triệu đồng của ông Sơn đặt ở công viên 23.9 Ảnh: Phan Diệp

Gốc cây hoa đào to bằng 1 người ôm. Ông Sơn cho biết, gốc được lấy từ cây đào ăn trái người dân trồng trên núi, khoảng 20 tuổi Ảnh: Phan Diệp

Từ gốc đào ăn trái "khủng", ông Sơn ghép hoa đào Nhật Tân vào Ảnh: Phan Diệp

Gốc đào "khủng" hiện đang chờ "khách sộp" chốt đơn Ảnh: Phan Diệp

Đam mê của người con làng hoa đào Nhật Tân

Ngoài cây đào giá 100 triệu đồng, ông Sơn còn chuyển vào TP.HCM nhiều "siêu phẩm", giá từ 20 - 80 triệu đồng. Ngoài những gốc đào "khủng", ông Sơn còn có loại gốc dáng bonsai, dáng truyền thống nhưng nhiều năm tuổi.

Ông Sơn cho biết, ông đam mê sưu tầm những gốc đào lớn, dáng lạ để phục vụ một ngách nhỏ khách hàng "chịu chơi". "Chăm loại này vất vả lắm, mất nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư nhưng tôi lại rất thích", ông nói.

Gần 20 năm chuyển hoa vào TP.HCM bán tết, ông Sơn cho biết chi phí vận chuyển, tiền công mỗi năm đều tăng nhưng luôn cố gắng giữ giá hoa bình ổn. Năm nay, ông Sơn đánh giá hoa đào trúng vụ. Trong vườn của ông có nhiều chậu búp sẽ nở rộ đúng tết và cũng có loại nở sớm hơn để phục vụ nhu cầu chơi tết sớm.

Vườn của ông còn nhiều cây cũng ghép từ gốc đào ăn trái trên rừng, ông Sơn bán giá 70 - 80 triệu đồng Ảnh: Phan Diệp

Cặp hoa đào dáng bonsai trồng từ cây con có giá 50 triệu đồng Ảnh: Phan Diệp

Ông Sơn tâm huyết sưu tầm nhiều gốc đào lớn Ảnh: Phan Diệp

Vườn của ông có loại đào bích (màu đậm) và đào phai (màu nhạt) Ảnh: Phan Diệp