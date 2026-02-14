Ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 14.2 (27 tết), tiết trời TP.HCM se lạnh, mát mẻ dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Bính Ngọ thông thoáng bất ngờ, khác với những ngày trước đó ùn ùn người và xe.
Sáng sớm, nhiều gia đình chọn mặc những bộ áo dài thật đẹp, đến hồ Con Rùa chụp ảnh tết. Trong số đó có chị Mai (44 tuổi) sống ở phường Gia Định (TP.HCM). Chị cho biết sáng nay chị xuất phát từ nhà vào trung tâm TP.HCM lúc 7 giờ, đường phố thông thoáng, di chuyển dễ dàng. "Mới mấy hôm trước vẫn còn đông xe, hối hả, hôm nay mình cũng khá bất ngờ khi nhịp sống ở TP.HCM như chậm lại", chị chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN
