Đời sống Cộng đồng

Ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp

Cao An Biên
Cao An Biên
14/02/2026 09:38 GMT+7

Sáng nay 14.2, nhằm ngày 27 tết là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày. Đường phố trung tâm TP.HCM sáng nay có gì bất ngờ?

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 14.2 (27 tết), tiết trời TP.HCM se lạnh, mát mẻ dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Bính Ngọ thông thoáng bất ngờ, khác với những ngày trước đó ùn ùn người và xe.

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 1.

Khác với những ngày trước hối hả những dòng xe, vòng xoay Lý Thái Tổ ở TP.HCM sáng nay thông thoáng dù là giờ cao điểm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 2.

Trong tiết trời mát mẻ, dễ chịu sáng sớm, nhiều người dạo mát buổi sáng. Nhịp sống TP.HCM những ngày cận tết ở khu vực trung tâm không còn quá hối hả

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 3.

Nhiều shipper, tài xế công nghệ vẫn miệt mài với công việc ở trung tâm TP.HCM 27 tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 4.

Tương tự, vòng xoay Nguyễn Tri Phương sáng nay cũng thông thoáng, không còn cảnh ùn ùn xe vào giờ cao điểm như thường thấy

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 6.

Trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa (TP.HCM) sáng nay cũng không còn cảnh kẹt xe, ùn ứ vào giờ cao điểm, người và xe di chuyển dễ dàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 7.

Trên những chuyến xe ngoài đường, nhiều người đi chợ sớm mua được những bó hoa ưng ý về nhà chưng tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 8.
Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 9.
Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 10.

Sáng sớm, nhiều gia đình chọn mặc những bộ áo dài thật đẹp, đến hồ Con Rùa chụp ảnh tết. Trong số đó có chị Mai (44 tuổi) sống ở phường Gia Định (TP.HCM). Chị cho biết sáng nay chị xuất phát từ nhà vào trung tâm TP.HCM lúc 7 giờ, đường phố thông thoáng, di chuyển dễ dàng. "Mới mấy hôm trước vẫn còn đông xe, hối hả, hôm nay mình cũng khá bất ngờ khi nhịp sống ở TP.HCM như chậm lại", chị chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 11.

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 12.

Các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM sáng nay khiến nhiều người cảm nhận rõ không khí tết đang đến rất gần

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 13.

Ngày đầu nghỉ tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp - Ảnh 14.

Càng về trưa, lượng người đổ ra đường càng đông đúc hơn, song vẫn không xảy ra cảnh ùn ứ

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Khám phá thêm chủ đề

