Khách Tây kể trải nghiệm đi chợ, trả giá và may đồ ở Việt Nam trên báo Anh

Vi Nguyễn
06/02/2026 08:58 GMT+7

'Tôi đã đến thăm một trong những quốc gia tuyệt vời nhất thế giới và hoàn toàn choáng ngợp trước những gì mình thấy'.

Simon Green, du khách người Anh, đã viết như vậy trong bài báo đầy trải nghiệm trên The Mirror. Đối với anh, Việt Nam thường xuyên được bình chọn là một trong những quốc gia đáng đến thăm nhất thế giới, nhưng khi đến thăm, tác giả đã khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới của đất nước này.

Điểm đến đầu tiên của Simon là ở Huế, nơi anh có dịp lái xe vòng quanh đèo Hải Vân, từng được cựu MC chương trình Top Gear, Jeremy Clarkson, mô tả là một trong những con đường ven biển đẹp nhất thế giới. "Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tôi thấy những vịnh cát trải dài bên dưới những vách đá cao chót vót. Bên trái là những dãy núi trùng điệp trải dài vô tận, phủ đầy rừng rậm tươi tốt", anh viết.

Khách Tây khám phá du lịch Việt Nam qua chợ Đông Ba và tiệm may ở Hội An - Ảnh 1.

Chiều xuống ở Lăng Cô

ẢNH: Simon Green

Anh lưu trú trong một khu nghỉ dưỡng 5 sao bên ngoài làng chài ở Lăng Cô và thuê một chiếc xe địa hình bốn bánh. "Tôi phóng vút trên cát với những con sóng nhẹ nhàng bên trái và khu rừng hoang dã bên phải, trước khi rẽ vào một khúc cua đưa tôi thẳng đến khung cảnh như trong phim Công viên kỷ Jura. Côn trùng và chim chóc hót líu lo xung quanh khi tôi di chuyển trên con đường xuyên qua vùng hoang dã", Simon nhớ lại.

Cách khu nghỉ dưỡng một giờ xe là cố đô Huế, Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Được xây dựng vào năm 1804, nơi đây tự hào có những cung điện từng là nơi ở của các vị vua thuộc triều đại cuối cùng.

Khách Tây khám phá du lịch Việt Nam qua chợ Đông Ba và tiệm may ở Hội An - Ảnh 2.

Bên trong chợ Đông Ba

ẢNH: Simon Green

"Tôi đi bộ qua con hào phủ đầy hoa súng và qua cổng thành cao vút phía trước. Cung điện được trang trí bằng rồng ở bên ngoài, nhưng nội thất thậm chí còn ngoạn mục hơn. Những bức tường và cột dát vàng bao quanh ngai vàng bằng vàng lấp lánh, nơi nhà vua từng ngồi.

Và sự va chạm văn hóa ở Huế được phản ánh qua nền ẩm thực đa dạng, cực kỳ ngon miệng của vùng đất kinh kỳ. Tôi đến một nhà hàng truyền thống Huế có tên là Les Jardins De La Carambole, dịch ra tiếng Pháp là "vườn khế". Nhưng thay vì ốc sên và bít tết entrecote mà bạn thường thấy ở Paris, thực đơn lại có món bún bò Huế. Món bún bò cay được ăn kèm với bánh khoai giòn kiểu Huế.

Ngoài ra còn có salad xoài xanh, cũng như thịt bò nướng lá chuối. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những bữa ăn ngon nhất của tôi trong suốt chuyến đi", tác giả khẳng định.

Rời khỏi kinh đô Huế, bụng no căng, Simon đến điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến tham quan Huế của mình - chợ Đông Ba. Bên trong là một mạng lưới rộng lớn các gánh hàng rong sẵn sàng bán cho người mua mọi thứ. Mặc cả là điều thường thấy ở các chợ Việt Nam, vì vậy anh cũng thực hành thử và thành công khi được giảm 1.000 đồng cho ly cà phê.

Khách Tây khám phá du lịch Việt Nam qua chợ Đông Ba và tiệm may ở Hội An - Ảnh 3.

Tác giả ở Đại nội

ẢNH: Simon Green

Khách Tây khám phá du lịch Việt Nam qua chợ Đông Ba và tiệm may ở Hội An - Ảnh 4.

Và ăn món bánh mì nổi tiếng ở Hội An

ẢNH: Simon Green

Cách Lăng Cô khoảng 90 phút về phía nam là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam - Hội An, Di sản thế giới có từ thế kỷ 15. "Nhưng trước khi hoàn toàn đắm mình vào vùng đất này, tôi quyết định, có lẽ hơi kỳ lạ, là đến tiệm may đo hàng đầu Hội An, Yaly Couture. Hội An nổi tiếng là kinh đô thời trang của Việt Nam nhờ hàng chục tiệm may cung cấp các sản phẩm từ vest đến váy với giá cả cực kỳ phải chăng", anh kể.

Yaly là một trong những tiệm nổi tiếng nhất, từng may đo trang phục cho những người như Mick Jagger và Tổng thống Singapore. "Một bộ vest may đo tốt như thế này có thể dễ dàng tốn hơn 1.000 bảng Anh nếu may ở Anh. Nhưng tôi há hốc mồm khi đến quầy thanh toán và thấy con số không thể tin được 180 bảng Anh hiện lên màn hình. Tôi thực sự mừng vì lần này không cần phải mặc cả", anh hào hứng.

Khách Tây khám phá du lịch Việt Nam qua chợ Đông Ba và tiệm may ở Hội An - Ảnh 5.

Simon may đồ ở Hội An

ẢNH: Simon Green

Sau khi mua sắm xong, đã đến lúc thưởng thức món bánh mì nổi tiếng thế giới của đất nước này. Chỉ một miếng cắn vào chiếc bánh mì kẹp rau củ đã đủ để tác giả hiểu tại sao nó nổi tiếng. Rạp xiếc tre Việt Nam là nơi lý tưởng để anh tiêu hóa thức ăn khi xem những người đàn ông và phụ nữ kể câu chuyện về miền Trung Việt Nam thông qua những màn trình diễn mạo hiểm - tất cả chỉ sử dụng tre. Khi anh rời khỏi rạp, mặt trời đã lặn và phố cổ đã trở nên sống động.

"Một cảnh tượng quen thuộc chào đón tôi bên bờ sông - hàng trăm chiếc đèn lồng hoa giấy nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi nhảy lên một chiếc thuyền thúng để thả một chiếc đèn lồng của mình.

Người ta thường ước một điều ước khi để ánh sáng của bạn trôi đi vào màn đêm.

Ước gì bạn đang ở đây? Còn chờ gì nữa? Hãy đặt ngay một chuyến du lịch Việt Nam thật khó quên!", anh chào mời.

Khám phá thêm chủ đề

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
