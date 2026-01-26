Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/01/2026 16:11 GMT+7

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ, làng Dương Nỗ (P.Dương Nỗ, TP.Huế) như khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống với sắc hoa rực rỡ. Đây không chỉ là ngôi làng cổ bình yên, mộc mạc mà còn là nơi lưu giữ những ký ức vô giá về thời niên thiếu của Bác Hồ.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ này, làng Dương Nỗ - nơi Bác Hồ và gia đình từng sống khi ở Huế như đang "thay áo mới" để đón chào một mùa xuân tràn đầy hy vọng. Trong cái se lạnh của những ngày đầu tháng chạp, ngôi làng hiện ra như một bức tranh thủy mặc tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị, rực rỡ mùa của hoa cỏ và sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 1.

Làng Dương Nỗ cách cầu Trường Tiền tầm 7 km về phía đông, hiện ra như một bức tranh thủy mặc tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 2.

Toàn cảnh làng Dương Nỗ nhìn từ trên cao với dòng sông Phổ Lợi xanh ngắt uốn lượn quanh những mái ngói cổ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 3.

Ngôi làng vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, bình yên

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 4.
Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 5.
Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 6.
Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 7.

Sắc xuân rực rỡ tại lối vào làng với những nhành mai vàng bên cạnh màu cờ đỏ sao vàng chào đón xuân Bính Ngọ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 8.

Bên những căn nhà cổ, người dân làng Dương Nỗ trồng hoa cúc để đón tết

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 9.

Đình làng Dương Nỗ uy nghi sau bao thăng trầm lịch sử

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 10.

Một góc bến nước, sân đình, tạo nên nét đẹp của ngôi làng Việt truyền thống

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Điều khiến người dân Dương Nỗ tự hào nhất chính là việc nơi đây từng là "cái nôi" nuôi dưỡng tuổi thơ của Bác Hồ.

Theo tư liệu từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, năm 1898, cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc đã đưa hai con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (tên thời thiếu thời của Bác) về đây sinh sống và dạy học.

Tại ngôi nhà tranh ba gian hai chái giản dị do ông Nguyễn Sĩ Độ nhường lại, người con Nguyễn Sinh Cung đã được cha mình khai tâm bằng những chữ Hán đầu tiên. Những bài học về chữ "Nhân", chữ "Nghĩa" tại đây không chỉ là kiến thức học thuật mà còn là lời răn dạy về đạo đức làm người, đặt nền móng vững chãi cho sự phát triển của Người sau này.

Suốt hơn 10 năm gắn bó với làng quê yên ả này, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã hòa mình vào đời sống của những người nông dân mộc mạc, nhận được sự đùm bọc, yêu thương bao dung của dân làng. Chính sự chất phác, thủy chung của tình người Dương Nỗ đã góp phần hun đúc nên tình yêu quê hương đất nước sâu nặng của vị lãnh tụ kính yêu.

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 11.

Ngôi nhà tranh ba gian hai chái đơn sơ ở làng Dương Nỗ, nơi Bác Hồ và gia đình từng sống từ năm 1898

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 12.
Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 13.
Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 14.

Vườn mai trước nhà Bác bung nở, khoe sắc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân- Ảnh 15.

Căn nhà của Bác nằm nép mình giữa những ngôi nhà cổ, mái ngói đỏ của làng Dương Nỗ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN


