Ngôi làng Bác Hồ từng sống ở Huế: Bình yên khoe sắc trước thềm xuân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ này, làng Dương Nỗ - nơi Bác Hồ và gia đình từng sống khi ở Huế như đang "thay áo mới" để đón chào một mùa xuân tràn đầy hy vọng. Trong cái se lạnh của những ngày đầu tháng chạp, ngôi làng hiện ra như một bức tranh thủy mặc tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị, rực rỡ mùa của hoa cỏ và sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Làng Dương Nỗ cách cầu Trường Tiền tầm 7 km về phía đông, hiện ra như một bức tranh thủy mặc tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh làng Dương Nỗ nhìn từ trên cao với dòng sông Phổ Lợi xanh ngắt uốn lượn quanh những mái ngói cổ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi làng vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, bình yên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xuân rực rỡ tại lối vào làng với những nhành mai vàng bên cạnh màu cờ đỏ sao vàng chào đón xuân Bính Ngọ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên những căn nhà cổ, người dân làng Dương Nỗ trồng hoa cúc để đón tết ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đình làng Dương Nỗ uy nghi sau bao thăng trầm lịch sử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một góc bến nước, sân đình, tạo nên nét đẹp của ngôi làng Việt truyền thống ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Điều khiến người dân Dương Nỗ tự hào nhất chính là việc nơi đây từng là "cái nôi" nuôi dưỡng tuổi thơ của Bác Hồ.

Theo tư liệu từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, năm 1898, cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc đã đưa hai con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (tên thời thiếu thời của Bác) về đây sinh sống và dạy học.

Tại ngôi nhà tranh ba gian hai chái giản dị do ông Nguyễn Sĩ Độ nhường lại, người con Nguyễn Sinh Cung đã được cha mình khai tâm bằng những chữ Hán đầu tiên. Những bài học về chữ "Nhân", chữ "Nghĩa" tại đây không chỉ là kiến thức học thuật mà còn là lời răn dạy về đạo đức làm người, đặt nền móng vững chãi cho sự phát triển của Người sau này.

Suốt hơn 10 năm gắn bó với làng quê yên ả này, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã hòa mình vào đời sống của những người nông dân mộc mạc, nhận được sự đùm bọc, yêu thương bao dung của dân làng. Chính sự chất phác, thủy chung của tình người Dương Nỗ đã góp phần hun đúc nên tình yêu quê hương đất nước sâu nặng của vị lãnh tụ kính yêu.

Ngôi nhà tranh ba gian hai chái đơn sơ ở làng Dương Nỗ, nơi Bác Hồ và gia đình từng sống từ năm 1898 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vườn mai trước nhà Bác bung nở, khoe sắc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Căn nhà của Bác nằm nép mình giữa những ngôi nhà cổ, mái ngói đỏ của làng Dương Nỗ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



