Giới trẻ

Phát động cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
20/01/2026 18:25 GMT+7

Ngày 20.1, tại Nghệ An, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Hội đồng Đội T.Ư phát động cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' năm học 2025 - 2026.

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).

Phát động cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ - Ảnh 1.

Nhà báo Phan Việt Hùng, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, phát biểu tại lễ phát động

ẢNH: N.T

Đây là lần thứ 6 cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục tạo sân chơi để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thông qua các tác phẩm dự thi, thiếu nhi được bày tỏ tình cảm thiêng liêng đối với Bác, đồng thời ôn lại và lan tỏa những giá trị quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu, cuộc thi còn là dịp để thiếu nhi "kính báo" với Bác Hồ về những việc tốt, hành động đẹp mà các em đã, đang và sẽ thực hiện trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày, qua đó góp phần nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ măng non.

Phát động cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Nghệ An)

ẢNH: N.T

Theo ban tổ chức, trong giai đoạn 2020 - 2025, cuộc thi đã thu hút hơn 5 triệu bài dự thi của cá nhân và tập thể thiếu nhi trong cả nước. Nhiều tác phẩm dự thi dưới hình thức bài viết, tranh vẽ, video thể hiện tình cảm chân thành, trong sáng, giàu cảm xúc của các em đối với Bác Hồ.

Cuộc thi năm học 2025 - 2026 dành cho tất cả thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi, đang học tập, sinh sống trong và ngoài nước; đồng thời khuyến khích sự tham gia của các liên đội tiểu học, THCS, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Các hình thức dự thi gồm: video (dành cho tập thể); bài viết và tranh vẽ (dành cho cá nhân). Thời hạn nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 5.4.2026.

Tạo điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc thiếu niên nhi đồng

Tạo điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc thiếu niên nhi đồng

Trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi của 54 dân tộc về dự Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần tạo điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
