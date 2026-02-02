Du khách Anh đến Việt Nam sống và lý do cô gọi nơi này là 'thiên đường'

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở Anh không ngừng leo thang, khi giá cả các nhu yếu phẩm và hóa đơn gia đình ngày càng tăng cao, người ta dễ dàng mơ tưởng về một cuộc sống tiết kiệm hơn ở một nơi nào đó. Một phụ nữ người Anh, Casey, đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực bằng cách rời bỏ Chorley, Lancashire, để đến sống ở Việt Nam với chi phí thấp hơn rất nhiều, theo The Mirror.

Một năm trước, Casey rời bỏ quê nhà ở Lancashire để tìm kiếm cuộc sống nhiều nắng hơn và rẻ hơn ở quốc gia được cho là có chi phí sinh hoạt phù hợp nhất thế giới ẢNH: GETTY

Việt Nam được vinh danh là điểm đến tiết kiệm nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp, theo khảo sát Expat Insider 2025 của InterNations. Trong khi đó, theo Forbes, 86% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đánh giá cao sự phải chăng và chi phí sinh hoạt thấp của quốc gia này - và Casey là một trong số họ.

"Bạn có biết rằng bạn có thể sống ở Việt Nam với chi phí chỉ khoảng 300 bảng Anh, khoảng 11 triệu đồng, mỗi tháng không?", cô tiết lộ trong một video TikTok được quay khi đang sống ở Đà Nẵng, thành phố biển nhộn nhịp nổi tiếng với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, cảnh quan ngoạn mục và các điểm tham quan nổi tiếng, bao gồm các hang động đá vôi và nhiều di tích Phật giáo.

Casey chuyển đến Việt Nam vào năm 2025, tiết lộ rằng cô chỉ cho phép mình 24 giờ để tìm chỗ ở, nhưng vẫn xoay sở để thuê được một căn hộ sang trọng có hồ bơi với giá 490 bảng Anh (17,3 triệu đồng) mỗi tháng cho cô và bạn trai. Cô tiếp tục: "Tôi nhận được rất nhiều bình luận nói rằng bạn có thể tìm được chỗ ở tại khu vực này với giá chỉ 150 bảng Anh một tháng".

"Nơi đây đúng là thiên đường", cô nói trong khi khoe khung cảnh tuyệt đẹp từ căn hộ mới của mình. Trong một bài đăng trên Facebook, Casey khuyên: "Đừng tìm trên Airbnb, hãy sử dụng Facebook Marketplace vì bạn sẽ thuê được với giá chỉ bằng một nửa".

Mặc dù cô ấy chọn một căn hộ đắt hơn một chút, điều mà Casey cho rằng phần lớn là do thời gian eo hẹp, cô ấy lưu ý việc chia tiền thuê nhà với bạn trai có nghĩa là mỗi người trả 245 bảng Anh mỗi tháng, khoảng 8,7 triệu đồng, tương đương 61,25 bảng Anh mỗi tuần. Ngoài chi phí nhà ở, cô cũng cho biết với những người theo dõi mình rằng ăn ngoài nhà hàng cũng rất tiết kiệm.

"Thức ăn rõ ràng là siêu rẻ - nếu bạn ăn đồ ăn phương Tây thì chỉ 4 bảng Anh một bữa, nhưng còn đồ ăn Việt Nam thì chỉ 1 bảng Anh một bữa", cô nói chi tiết, trước khi khen ngợi dịch vụ di chuyển đến "ngay lập tức" và thường có giá khoảng 3 bảng Anh mỗi chuyến.

"Vì vậy, trung bình, tôi chi khoảng 21 bảng Anh mỗi tuần cho di chuyển", Casey chia sẻ.

Biển Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách nước ngoài ẢNH: TRIỀU PHẠM

Về các lựa chọn giải trí, bao gồm các chuyến đi chơi hoặc chơi pickleball và cầu lông, Casey tiết lộ cô dành khoảng 25 - 30 bảng Anh, đồng thời cũng để dành thêm 20 bảng Anh cho những việc như spa.

Về các chi phí thiết yếu hơn, Casey cho hay cô cũng mua bảo hiểm du lịch, có giá 60 bảng Anh mỗi tháng, tương đương khoảng 15 bảng Anh mỗi tuần. Còn về nguồn thu nhập, Casey hoạt động thông qua các kênh truyền thông xã hội của mình và kiếm sống từ nội dung mà cô đăng tải.

Mọi người đều ngạc nhiên trước số tiền mà Casey tuyên bố chi tiêu hàng tuần, bày tỏ rằng điều đó khiến họ cân nhắc đến việc chuyển đến sống ở Việt Nam. "Một video tuyệt vời nữa! Tôi rất rất hào hứng được quay lại đất nước tuyệt đẹp này", một người nhận xét.

Một người xem khác chia sẻ: "Tôi đã lên kế hoạch chuyển đến Thái Lan sống hẳn nhưng sau khi tìm hiểu về Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, giờ tôi đang hướng đến đó".

"Tôi cần phải chuyển đến Việt Nam. Nơi đây quá đẹp và đồ ăn thì tuyệt vời!", một người khác thốt lên.