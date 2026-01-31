Báo Thái: Hạ tầng du lịch Việt Nam bỏ xa Thái Lan

Trên báo Thái Lan Bangkok Post, ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành của C9 Hotelworks, một công ty tư vấn khách sạn, cho biết Việt Nam là ngôi sao đang lên, đạt được những bước phát triển vượt bậc trong thập kỷ qua, thu hút thêm nhiều khách du lịch nước ngoài từ Trung Quốc và Nhật Bản, và giành thị phần từ Thái Lan.

Năm ngoái, Việt Nam đón 21,2 triệu khách du lịch nước ngoài, tăng 20,4% so với năm trước. Trong khi đó, Thái Lan ghi nhận mức giảm 7,2%, nhiều thị trường khách truyền thống không cạnh tranh được với Việt Nam như Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Ông Barnett nhận định, Việt Nam hiện đã có một số lượng lớn phòng khách sạn và lên kế hoạch xây dựng đầy triển vọng. Trên toàn quốc, Việt Nam có 780.000 phòng và 38.000 cơ sở lưu trú đã đăng ký. Ngược lại, Thái Lan có hơn 704.000 phòng và 16.000 cơ sở lưu trú đã đăng ký.

Cầu Hôn ở Phú Quốc - điểm đến phát triển mạnh cơ sở hạ tầng du lịch trong thời gian qua ẢNH: S.G

Trung bình, giá phòng khách sạn ở Việt Nam rẻ hơn khoảng 20% so với Thái Lan. Trên toàn thị trường, giá phòng khách sạn trung bình ở các khu vực thành thị của Việt Nam là 16 đô la Mỹ, so với 29 đô la Mỹ ở Bangkok. Các khu nghỉ dưỡng của Việt Nam ghi nhận mức giá phòng khách sạn trung bình là 18 đô la Mỹ, so với 73 đô la Mỹ ở Phuket. Trong phân khúc khách sạn hạng sang, giá phòng ở Việt Nam lần lượt là 81 đô la Mỹ và 299 đô la Mỹ cho các khu vực thành thị và nghỉ dưỡng, trong khi Bangkok và Phuket là 226 đô la Mỹ và 360 đô la Mỹ.

Chi phí thấp hơn là do giá nhân công và thực phẩm rẻ hơn. Giá vé máy bay ở Việt Nam cũng thấp hơn, nhờ thị trường hàng không giá rẻ phát triển mạnh.

Một điểm khác biệt đáng kể giúp Việt Nam vượt trội hơn Thái Lan là sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng. Sự phát triển đó bao gồm 12 sân bay mới và một mạng lưới đường sắt cao tốc đang được đề xuất. Việt Nam cũng đã hợp nhất 63 tỉnh thành thành 34 tỉnh, tinh giản công tác hành chính và có kế hoạch thúc đẩy kinh tế tại các điểm đến cấp hai và cấp ba. Mặt khác, Thái Lan đang phải đối mặt với các dự án cơ sở hạ tầng bị chậm trễ, bao gồm đường cao tốc và sân bay mới ở Phuket, và tuyến đường sắt cao tốc kết nối ba sân bay. Thái Lan cũng quá tập trung vào các điểm đến truyền thống như Phuket, Koh Samui, Pattaya và Chiang Mai, mà chưa có kế hoạch phát triển rõ ràng cho các địa điểm mới khác.

"Chúng ta đang đối mặt với tình trạng du lịch nhàm chán và cần thay đổi để hướng tới tương lai", ông Barnett nói.