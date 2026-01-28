Báo Thái nêu lý do khách chọn Việt Nam thay vì Thái Lan

Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) Chai Arunanondchai cho biết trên Bangkok Post, 2025 là một năm đầy thách thức của du lịch nước này mặc dù có sự cải thiện trong mùa cao điểm. Khảo sát của hội đồng với 740 nhà điều hành du lịch trong quý 4 đã ghi nhận chỉ số niềm tin du lịch là 72, giảm từ 75 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số trên vẫn thấp hơn mức chuẩn 100 được ghi nhận trước đại dịch.

Nhu cầu trong mùa cao điểm, chương trình đồng thanh toán nội địa và một số sự kiện không thể bù đắp được các yếu tố tiêu cực như trận lũ lụt nghiêm trọng ở Hat Yai vào tháng 11, gây ảnh hưởng đến thị trường Malaysia rộng lớn. Tranh chấp biên giới với Campuchia vào tháng 12 cũng làm giảm niềm tin của du khách nước ngoài, theo ghi nhận của TCT.

Ông Chai cho biết, sự mạnh lên của đồng baht so với đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác đã khiến một số du khách chuyển hướng điểm đến, trong khi sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục gây áp lực lên ngành du lịch Thái Lan.

Du khách tại Chùa Bình Minh ở Bangkok ẢNH: Apichart Jinakul

Cũng theo Bangkok Post, gần đây, Việt Nam đã tăng cường cạnh tranh với Thái Lan trong việc thu hút khách du lịch quốc tế bằng cách ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn về lượng khách nước ngoài và thực hiện các chính sách du lịch có mục tiêu. Năm 2025, Việt Nam đón kỷ lục 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4%, so với mức giảm 7,2% của Thái Lan, xuống còn khoảng 33 triệu lượt, do lượng khách du lịch châu Âu và Nga chuyển hướng.

Sức hấp dẫn của Việt Nam được thúc đẩy bởi các chuyến bay giá rẻ, cơ sở hạ tầng nâng cấp và các điểm đến đa dạng dành cho khách du lịch châu Âu và Nga, cung cấp các lựa chọn thay thế cho các điểm đến truyền thống của Thái Lan. Các nhà phân tích cho rằng, sự tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam đang thu hút khách du lịch khỏi Thái Lan, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các nhà điều hành khách sạn Thái Lan, những người đang phải vật lộn để duy trì tỷ lệ lấp đầy và giá phòng.

Việc tập trung chiến lược vào thu hút khách du lịch quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, đang làm thay đổi cán cân du lịch trong khu vực Đông Nam Á, dẫn đến việc các cơ quan du lịch Thái Lan phải đánh giá lại các chính sách và đầu tư cơ sở hạ tầng của mình để lấy lại đà phát triển. Khi sự cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng gay gắt, cả hai nước đều đang đưa ra các ưu đãi và chiến lược mới để thu hút khách du lịch đường dài và có khả năng chi tiêu cao.

Doanh thu của các doanh nghiệp du lịch Thái Lan chỉ phục hồi 50% so với mức trước đại dịch. Tỷ lệ việc làm phục hồi được 81% so với mức trước Covid-19, giảm từ 87% trong quý 3 do các doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng và đầu tư mới. Trên toàn quốc, các khách sạn và cơ sở lưu trú ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình là 55%, với khu vực phía nam đạt tỷ lệ cao nhất 66%.



