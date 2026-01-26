Việt Nam vượt xa Thái Lan trong cuộc đua hút khách Trung Quốc

Theo Công ty Công nghệ và tiếp thị du lịch China Trading Desk, khách Trung Quốc đại lục dự kiến sẽ thực hiện từ 165 - 175 triệu chuyến đi quốc tế trong năm 2026, tăng so với mức ước tính 155 triệu chuyến của năm trước.

Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc, vượt lên trong cuộc cạnh tranh du lịch khu vực Đông Nam Á ẢNH: T.N

China Trading Desk dự báo Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan, theo thứ tự, sẽ là ba điểm đến được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất trong năm 2026, nhờ lợi thế kết nối hàng không thuận tiện với Trung Quốc và hệ thống điểm tham quan phong phú.

Ông James Chin, giáo sư nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania (Úc), cho rằng chính sách miễn thị thực đang là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường du lịch outbound Trung Quốc. Ông cũng nhận định các công ty lữ hành Trung Quốc đang “ngày càng táo bạo hơn” trong việc mở rộng thị trường.

Trong khi đó, bà Sienna Parulis-Cook, Giám đốc truyền thông và tiếp thị của Dragon Trail International, nhấn mạnh việc mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới đã tạo thêm động lực cho người dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài.

Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê. Con số này đã vượt kỷ lục cũ là 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Sự bứt phá của Việt Nam phản ánh xu hướng tái định hình ngành du lịch trị giá hàng tỉ USD của Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng, phần nào lấn át vị thế truyền thống của Thái Lan. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc và chính sách thị thực ngày càng thông thoáng. Khách Trung Quốc - thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam, tăng 41,3% so với cùng kỳ, đạt 5,3 triệu lượt, trong khi lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan sụt giảm do những sự cố liên quan đến an ninh và tình hình biên giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch, trong đó có chính sách mở rộng miễn thị thực và nâng thời hạn lưu trú lên đến 45 ngày. Các biện pháp này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt tại thị trường châu Âu: Lượng khách từ Ba Lan tăng 43%, trong khi du khách từ Anh, Pháp và Ý đều tăng khoảng 20% so với năm trước. Đáng chú ý, khách du lịch Nga tăng tới 197%, trở thành thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu.

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism), Việt Nam nằm trong nhóm những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2025, cùng với Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Ethiopia. Báo cáo của UN Tourism cho biết, lượng khách quốc tế tại các thị trường này đã vượt mức của năm 2019, cho thấy sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ sau đại dịch.

Đại diện Cục Du lịch quốc gia nhìn nhận: Sự bứt phá của lượng khách Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa về con số mà còn cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, việc kết hợp hiệu quả giữa chính sách thị thực cởi mở, mở rộng kết nối hàng không và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện sẽ là chìa khóa giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng bền vững, chuyển từ “phục hồi” sang “tăng trưởng, cạnh tranh” để tiếp tục bứt phá trong những năm tới.