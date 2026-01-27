Thái Lan phát hiện virus Nipah chết người, tiếp tục sàng lọc du khách

Bác sĩ Sophon Iamsirithaworn, Phó thư ký thường trực Bộ Y tế, nói với các phóng viên vào ngày 26.1 rằng, virus Nipah đã được tìm thấy trong dơi ăn quả ở Thái Lan, nhưng với mật độ virus thấp hơn so với các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát. Các quan chức đặt mục tiêu ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah bằng cách cấm các trang trại chăn nuôi heo tại những khu vực có virus xuất hiện ở dơi. Điều này ngăn chặn dơi truyền virus từ heo sang người, theo Bangkok Post.

Hiện chưa có trường hợp người nhiễm virus Nipah nào được xác nhận tại Thái Lan. Tuy nhiên, có những lo ngại ở các quốc gia khác, đặc biệt là Bangladesh và bang Tây Bengal của Ấn Độ. "Mặc dù các quốc gia này cách xa Thái Lan, nhưng việc giám sát là cần thiết vì có các chuyến bay thẳng từ đó đến các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket", bác sĩ Sophon nói.

Thái Lan đang thực hiện sàng lọc du khách đến từ các quốc gia bị nhiễm bệnh tại các sân bay này. Các quan chức tập trung vào những hành khách bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, và những người đã ở trong khu vực bùng phát dịch bệnh trong vòng 21 ngày qua.

Nhân viên y tế ở sân bay Phuket giám sát hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh ẢNH: BANGKOK POST

Virus Nipah được tìm thấy ở một số loài dơi ăn quả Thái Lan thuộc chủng Bangladesh. Bác sĩ Jurai Wongsawat, người phát ngôn của Cục Kiểm soát Bệnh tật, cho biết có hai chủng virus Nipah là chủng Bangladesh và chủng Malaysia. Chủng Bangladesh nguy hiểm hơn, tỷ lệ tử vong khá cao và gây ra các triệu chứng về đường hô hấp.

Bệnh do virus Nipah gây ra cần được xem xét nghiêm túc vì nó gây viêm phổi nặng và hiện chưa có vắc-xin hay thuốc chữa trị. May mắn thay, tỷ lệ lây truyền thấp vì cần tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Các xét nghiệm trên dơi ăn quả Thái Lan cho thấy chỉ có 10% mẫu nhiễm virus Nipah. Ở dơi ăn quả Ấn Độ, tỷ lệ này là 40 - 50%. Trong khi đó, bác sĩ Nattapong Wongwiwat, Giám đốc Cục Dịch vụ Y tế, cho biết dơi ăn quả là vật chủ chính của virus này, nhưng nó cũng có thể tồn tại trong các loài dơi khác. Nếu heo nhiễm virus từ dơi, chúng có thể làm tăng cường bệnh trước khi truyền sang người.

Bệnh này có tỷ lệ tử vong từ 40 - 75% ở người, tùy thuộc vào chủng virus và khả năng y tế ở các khu vực bùng phát dịch. Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương đối với virus Nipah, vì các triệu chứng ở trẻ ít rõ rệt hơn so với người lớn. Bệnh này rất nghiêm trọng ở trẻ nhỏ và gây ra viêm não nặng. Các triệu chứng bắt đầu bằng sốt, đau đầu và đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt và sau đó là buồn ngủ. Những triệu chứng đó có thể dẫn đến rối loạn ý thức, co giật, bất tỉnh, viêm phổi, suy hô hấp cấp tính và viêm não. Trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh có thể bị chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập và động kinh trong tương lai…

Ngoài các sân bay Thái Lan, Nepal cũng tăng cường giám sát du khách đến nước này từ Ấn Độ qua sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu hoặc nhiều cửa khẩu đường bộ...





