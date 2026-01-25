Thái Lan giám sát virus 'cực kỳ nguy hiểm' từ du khách Ấn Độ

Sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan, đã tăng cường giám sát sức khỏe đối với hành khách đến từ Ấn Độ sau khi có báo cáo về sự bùng phát virus Nipah tại nước này. Người dân ở Pattaya, một điểm đến du lịch nổi tiếng đối với du khách Ấn Độ, cũng bày tỏ lo ngại.



Giám đốc sân bay Monchai Tanode cho biết hôm thứ bảy rằng ông đã được nhân viên điểm kiểm dịch của sân bay thông báo về tình hình virus Nipah ở Ấn Độ. Theo người đứng đầu bộ phận kiểm dịch tại sân bay Phuket, các quan chức đang tìm kiếm hướng dẫn từ Cục Kiểm soát Dịch bệnh về việc liệu có áp dụng thêm các biện pháp tại các điểm kiểm soát nhập cảnh trên toàn quốc hay không.

Sân bay Phuket tăng cường giám sát du khách đến từ Ấn Độ do lo ngại virus Nipah ẢNH: Achadthaya Chuenniran

Sân bay Phuket hiện phục vụ từ 10.000 đến 20.000 hành khách đến mỗi ngày. Du khách từ Ấn Độ đứng thứ ba trong số các du khách nước ngoài đến đảo phía nam này nhiều nhất. Tổng lượng hành khách, bao gồm cả các chuyến đi, trung bình từ 30.000 đến 40.000 người mỗi ngày.

Ông Monchai cho hay, các quan chức y tế đang theo dõi hành khách đến từ Ấn Độ, đặc biệt là từ các khu vực phía đông như Kolkata ở Tây Bengal, nơi gần đây đã ghi nhận sự bùng phát dịch bệnh.

Sân bay cũng đang phối hợp với các bệnh viện ở Phuket và Phangnga lân cận để xác định xem có hành khách người Ấn Độ nào đã đến khám chữa bệnh với các triệu chứng trùng hợp với nhiễm virus Nipah hay không.

Tại thành phố biển Pattaya thuộc tỉnh Chon Buri, một số cư dân và người lao động đã bày tỏ lo ngại sau khi truyền thông đưa tin Ấn Độ xác nhận 5 trường hợp nhiễm virus Nipah và đã cách ly gần 100 người ở bang Tây Bengal.

Trên phố đi bộ Pattaya, một trung tâm giải trí về đêm nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều người Ấn Độ, hoạt động vẫn diễn ra bình thường vào thứ bảy, không có biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào được thực hiện. Tuy nhiên, nhiều cư dân cho biết họ lo ngại trước tin tức này, sợ một tình huống tương tự như đại dịch Covid-19, trong khi những người khác vẫn không quan tâm.

Năm 2025 có khoảng 600.000 lượt khách Việt đến Thái Lan, cả Phuket và Pattaya đều là những điểm đến chính trong hành trình

Nipah là một loại virus cực kỳ nguy hiểm, hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc chữa trị, và được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao. Virus này thường gây ra các triệu chứng giống cúm, các vấn đề về hô hấp và viêm não nặng, với tỷ lệ tử vong cao từ 40 đến 75%.

Sự lây truyền chủ yếu xảy ra từ dơi ăn quả sang người, thường thông qua thực phẩm bị ô nhiễm, và cũng có thể lây lan từ động vật sang người và qua tiếp xúc gần giữa người với người. Các chiến lược phòng ngừa tập trung vào việc tránh tiếp xúc với dơi hoặc động vật bị nhiễm bệnh, không tiêu thụ thực phẩm có khả năng bị ô nhiễm và thực hành vệ sinh nghiêm ngặt để ngăn ngừa lây lan từ người sang người.