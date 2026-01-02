Khách Việt Nam du lịch Thái Lan cẩn thận với luật mới gây tranh cãi

Theo luật mới của Thái Lan, người bán đồ uống có cồn phải xác minh tuổi của người mua khi có nghi ngờ hợp lý, bằng cách sử dụng thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân chính thức khác. Người bán đồ uống có cồn được khuyến cáo đánh giá mức độ say xỉn của một người khi cần thiết. Bất kỳ người bán nào vi phạm các quy định này, hoặc nếu hành động của khách hàng say xỉn trực tiếp gây hại cho người khác, đều phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường.

Du khách đến Thái Lan thường vui chơi thâu đêm suốt sáng ẢNH: BANGKOK POST

Ông Chanon Koetcharoen, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, cho biết luật mới đặt ra thách thức lớn cho các nhà hàng. Nếu xảy ra sự cố và một người say rượu tuyên bố đã được phục vụ rượu tại một cơ sở cụ thể, gánh nặng chứng minh trước tòa rằng họ không phục vụ rượu cho người đó khi họ đã say sẽ thuộc về nhà hàng. Vấn đề càng phức tạp hơn khi một cá nhân có thể đã uống rượu ở nhiều địa điểm khác nhau. Vì thế, nếu một khách hàng vào nhà hàng mà không có dấu hiệu say xỉn và gọi một lượng lớn rượu, sau đó say xỉn và gây hại cho người khác, thì không chắc chắn liệu nhà hàng có phải chịu trách nhiệm hay không vì khách hàng không có dấu hiệu say xỉn tại thời điểm phục vụ.

Cũng có những phức tạp liên quan đến các đơn đặt hàng theo nhóm, trong đó một thành viên có vẻ tỉnh táo trong khi những người khác say xỉn. Trong những trường hợp như vậy, vẫn chưa rõ liệu nhà hàng có nên phục vụ cả nhóm hay không, và liệu nhà hàng có phải chịu một phần trách nhiệm nếu một khách hàng tỉnh táo đặt hàng nhưng một thành viên khác say xỉn gây hại hay không.

Ông Chanon cho biết các nhà hàng đang được khuyến khích lắp đặt camera giám sát có chức năng ghi âm. "Điều này làm tăng chi phí cho các nhà hàng thuộc mọi quy mô", ông nói và kêu gọi chính quyền bãi bỏ các quy định mới, lập luận rằng những người từ 20 tuổi trở lên đã đủ tuổi hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, theo Bangkok Post.