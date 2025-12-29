Khách Việt Nam đến Campuchia đông nhất

Với 5,17 triệu khách, Campuchia ghi nhận giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đứng đầu danh sách khách du lịch nước ngoài đến Campuchia trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tiếp theo là Trung Quốc và Thái Lan, báo cáo cho biết.

Cụ thể, khoảng 1,11 triệu người Việt Nam và 1,01 triệu người Thái Lan đã đến Campuchia trong cùng kỳ, giảm lần lượt 7,3% và 47%.

Tuy nhiên, số lượng du khách Trung Quốc đến Campuchia đã tăng đáng kể với 1,1 triệu người, tăng 43,5%, theo Tân Hoa Xã.

Du lịch là một trong bốn trụ cột hỗ trợ nền kinh tế Campuchia, bên cạnh xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và hàng hóa du lịch, nông nghiệp, xây dựng và bất động sản.

Du khách tham quan đền Bayon ẢNH: AFP

Tuy nhiên, xung đột với Thái Lan và những lo ngại về lừa đảo trên mạng đã khiến du lịch Campuchia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại cụm đền Angkor, điểm du lịch chính của Campuchia, thời gian qua trở nên vắng vẻ.

Hướng dẫn viên du lịch Bun Ratana, người thường xuyên đi theo du khách quanh khu di tích đền Angkor Wat để chào mời dịch vụ của mình, cho biết anh hầu như không có việc làm kể từ khi các cuộc đụng độ chết người với Thái Lan nổ ra, mặc dù đang là mùa cao điểm và thu nhập giảm 80%. Khu di sản UNESCO này nằm ở thành phố Siem Reap, chỉ cách biên giới Thái Lan hai giờ lái xe, nơi đã bị rung chuyển bởi các cuộc giao tranh quân sự kéo dài hơn hai tuần khiến hàng chục người thiệt mạng, theo AFP.

Du lịch chiếm khoảng một phần mười GDP của Campuchia, với kỷ lục 6,7 triệu lượt khách vào năm ngoái. Nhưng doanh thu bán vé vào Angkor đã giảm ít nhất 17% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 6 đến tháng 11, theo Angkor Enterprise - giảm mạnh sau các cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày vào tháng 7 khiến hàng chục người thiệt mạng. Không giống như những tháng 12 trước đây, sự yên tĩnh đã bao trùm công viên, khi khách du lịch trong nước và quốc tế "biến mất", theo lời người bán áo phông Run Kea. "Tôi nghĩ họ có thể đang sợ hãi… Tôi cũng sợ", người phụ nữ 40 tuổi nói, đồng thời cho biết thêm rằng thu nhập của cô chỉ bằng một phần nhỏ so với bình thường.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng nỗi sợ hãi vẫn còn, và điều này càng trở nên trầm trọng hơn do các báo cáo truyền thông rộng rãi và một bộ phim bom tấn về các mạng lưới lừa đảo trên Internet do các nhóm tội phạm trong khu vực điều hành. Tại các điểm lừa đảo trực tuyến, chủ yếu ở Campuchia và Myanmar, hàng nghìn kẻ lừa đảo tự nguyện và bị buôn bán đã lừa đảo nạn nhân hàng tỉ đô la mỗi năm bằng các kế hoạch tình cảm và đầu tư…