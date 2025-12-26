Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Tập đoàn du lịch lớn nhất Trung Quốc ngừng đưa khách tới Campuchia

N.Trần Tâm
N.Trần Tâm
26/12/2025 17:24 GMT+7

Trip.com, tập đoàn du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, cho biết hôm 25.12 rằng họ đã đình chỉ hợp tác với cơ quan quản lý du lịch Campuchia nhằm giải quyết sự nhạy cảm ngày càng tăng của công chúng Trung Quốc về vấn đề an ninh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trip.com, đơn vị điều hành các trang web Ctrip và Qunar tại Trung Quốc đại lục, cho biết sự hợp tác - ban đầu dự kiến diễn ra từ tháng 9.2025 đến tháng 3.2026 - "đã bị đình chỉ do các cảnh báo an toàn gần đây bởi Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đưa ra".

"Quan hệ đối tác thực tế chưa bao giờ được triển khai", Trip.com cho biết sáng kiến này, được công bố hồi đầu tháng, đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng. Khi căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang, một số du khách Trung Quốc bày tỏ lo ngại bị các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới nhắm mục tiêu, theo SCMP.

Tập đoàn du lịch lớn nhất Trung Quốc ngừng đưa khách tới Campuchia - Ảnh 1.

Du khách ngắm bình minh tại Angkor Wat ở Campuchia

ẢNH: David Swanson

Kể từ đầu tháng 12, Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra 5 cảnh báo, 4 cảnh báo liên quan đến xung đột biên giới và 1 cảnh báo về lừa đảo. Trong những năm gần đây, một số người Trung Quốc đã bị dụ dỗ ra nước ngoài với lời hứa về những công việc lương cao nhưng cuối cùng lại làm việc trong các "xưởng sản xuất lừa đảo". Đại sứ quán cho biết 46 công dân Trung Quốc đã được giải cứu thành công khỏi các trung tâm lừa đảo kỹ thuật số ở Campuchia kể từ cuối tháng 11.

Trong tuyên bố hôm thứ năm, Trip.com cũng đã trấn an dư luận về vấn đề bảo mật dữ liệu, khẳng định rằng thỏa thuận của họ với Campuchia "không liên quan đến bất kỳ sự hợp tác dữ liệu nào và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bao gồm việc tiết lộ thông tin riêng tư của người dùng". Thỏa thuận với Campuchia đã khiến một số người dùng đe dọa gỡ cài đặt ứng dụng khỏi điện thoại của họ như một hành động tẩy chay.

Trip.com cho biết thêm rằng họ "trải qua các đánh giá rủi ro an ninh dữ liệu mạng hàng năm do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, và đã hoàn thành thành công đánh giá năm 2025 vào tháng 10".

Việc tạm ngừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang cố gắng thu hút thêm khách du lịch Trung Quốc, với kế hoạch thí điểm cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh không cần visa từ ngày 15.6 đến ngày 15.10.2026. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã đón khoảng 1 triệu khách du lịch Trung Quốc, chiếm hơn 20% tổng số 4,8 triệu khách du lịch quốc tế, theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia, ông Huot Hak.

Tin liên quan

Khách Trung Quốc tăng mạnh, du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới

Khách Trung Quốc tăng mạnh, du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố sáng 6.12, trong 11 tháng từ đầu năm đến nay, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao kỷ lục, vượt qua 18 triệu lượt khách cả năm 2019 - thời điểm hoàng kim trước dịch Covid-19.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tập đoàn du lịch Trip.com du khách trung quốc lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận