Tập đoàn du lịch lớn nhất Trung Quốc ngừng đưa khách tới Campuchia

Trip.com, đơn vị điều hành các trang web Ctrip và Qunar tại Trung Quốc đại lục, cho biết sự hợp tác - ban đầu dự kiến diễn ra từ tháng 9.2025 đến tháng 3.2026 - "đã bị đình chỉ do các cảnh báo an toàn gần đây bởi Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đưa ra".

"Quan hệ đối tác thực tế chưa bao giờ được triển khai", Trip.com cho biết sáng kiến này, được công bố hồi đầu tháng, đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng. Khi căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang, một số du khách Trung Quốc bày tỏ lo ngại bị các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới nhắm mục tiêu, theo SCMP.

Du khách ngắm bình minh tại Angkor Wat ở Campuchia ẢNH: David Swanson

Kể từ đầu tháng 12, Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra 5 cảnh báo, 4 cảnh báo liên quan đến xung đột biên giới và 1 cảnh báo về lừa đảo. Trong những năm gần đây, một số người Trung Quốc đã bị dụ dỗ ra nước ngoài với lời hứa về những công việc lương cao nhưng cuối cùng lại làm việc trong các "xưởng sản xuất lừa đảo". Đại sứ quán cho biết 46 công dân Trung Quốc đã được giải cứu thành công khỏi các trung tâm lừa đảo kỹ thuật số ở Campuchia kể từ cuối tháng 11.

Trong tuyên bố hôm thứ năm, Trip.com cũng đã trấn an dư luận về vấn đề bảo mật dữ liệu, khẳng định rằng thỏa thuận của họ với Campuchia "không liên quan đến bất kỳ sự hợp tác dữ liệu nào và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bao gồm việc tiết lộ thông tin riêng tư của người dùng". Thỏa thuận với Campuchia đã khiến một số người dùng đe dọa gỡ cài đặt ứng dụng khỏi điện thoại của họ như một hành động tẩy chay.

Trip.com cho biết thêm rằng họ "trải qua các đánh giá rủi ro an ninh dữ liệu mạng hàng năm do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, và đã hoàn thành thành công đánh giá năm 2025 vào tháng 10".

Việc tạm ngừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang cố gắng thu hút thêm khách du lịch Trung Quốc, với kế hoạch thí điểm cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh không cần visa từ ngày 15.6 đến ngày 15.10.2026. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã đón khoảng 1 triệu khách du lịch Trung Quốc, chiếm hơn 20% tổng số 4,8 triệu khách du lịch quốc tế, theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia, ông Huot Hak.