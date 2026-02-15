Loại hoa nào giá 200.000 - 250.000 đồng, bán chạy nhất chợ Hồ Thị Kỷ tết này?

Đó là tuyết mai, loại hoa có những nụ trắng li ti, nếu chăm đúng cách có thể bung trắng xóa đúng dịp tết, được người mua chuộng vì vừa lạ mắt, vừa hợp không khí sum vầy.

Ngô Bích Vân (22 tuổi), nhân viên shop Hiếu Lá, cho biết tuyết mai đang là mặt hàng bán chạy nhất của sạp đợt này. "Bên mình có 3 thùng tuyết mai mà gần như bán không kịp vì khách hỏi quá nhiều. Tuyết mai của bên mình chắc chắn nở trong tết, chỉ cần xịt phun sương ngày 2-3 lần đảm bảo nở. Tuyệt đối không được cho nước nóng. Bạn nên để nhiệt độ phòng, không để ngoài nắng", Vân nói.

Người trẻ lựa tuyết mai để chưng tết ẢNH: AN VY

Theo Vân, người mua tuyết mai thường lo nhất chuyện "mang về rồi không nở", nên các sạp phải hướng dẫn kỹ từ lúc tư vấn đến khi chốt đơn. Cô dặn khách nhớ châm thêm nước, tránh đặt trong phòng máy lạnh vì dễ làm nụ khựng lại, nở lác đác...

Ở shop của Vân hiện có 2 dòng tuyết mai được hỏi nhiều. Một là tuyết mai "hàng công ty", được chăm sóc kỹ lưỡng nên giá cao hơn, dao động từ 200.000 – 250.000 đồng. Hai là tuyết mai lá đỏ, phần lá đỏ tiệp vào thân nhìn như "không lá", nhiều nụ hơn, được nhiều người khen là lên form đẹp, chưng tết sang và lạ. Tuy nhiên, loại lá đỏ giá khoảng 130.000 - 150.000 đồng nhưng đã cháy hàng từ rất sớm.

Tuyết mai là loại hoa được ví như “cành củi khô” ngoài chợ, nhưng về nhà lại có thể bung nở trắng li ti đúng dịp tết nếu chăm đúng cách ẢNH: AN VY

Vẻ đẹp mong manh của tuyết mai ẢNH: AN VY

Không chỉ tuyết mai, một số loại hoa ngang giá cũng được quan tâm. Vân cho hay tiểu tú cầu tầm 200.000 - 250.000 đồng đang được khách hỏi nhiều vì chùm hoa dễ phối với các loại lá. Năm nay, xu hướng chưng cúc mai cũng được nhiều người đón nhận vì vừa có sắc tết, vừa dễ cắm.

Ở một sạp khác, anh Nguyễn Minh Nhật (35 tuổi), làm việc tại Diễm Chi Flower, cho biết mức giá tuyết mai năm nay mềm hơn so với mọi năm, nên càng hút khách. Anh chia giá theo thời điểm nở, khách muốn "bao nở trước tết" nên chọn loại khoảng 230.000 đồng, còn loại 250.000 đồng được nhiều người mua với kỳ vọng "trong tết chắc chắn nở". "Tuyết mai chưng đơn giản, để phòng mát, nước nhiều. Trời nắng quá thì chỉ cần phun ít sương", anh Nhật nói.

Người mua, người bán đều chộn rộn ẢNH: AN VY

Anh Nhật hướng dẫn thêm một thao tác được nhiều người chơi hoa xem là bước quyết định để tuyết mai hút nước tốt. Sau khi mang về, nên dùng dao chẻ gốc thành 2 hoặc 4 phần tùy độ lớn của cành, rồi cắm vào bình sạch. Nếu có gói kích hoa hoặc gói dưỡng hoa đi kèm, có thể cho vào để hỗ trợ quá trình bung nụ. Khoảng 2 - 3 ngày thì nên thay nước trong bình để tránh nhớt gốc và duy trì xịt phun sương đều lên thân cành mỗi ngày ít nhất 1 lần để nụ bật nhanh, hoa nở đều.

Trong khi đó, quầy tuyết mai của chị Nguyễn Thanh Hương ở trong chợ Hồ Thị Kỷ cũng tấp nập người ghé hỏi. Chị Hương bán tuyết mai giá khoảng 180.000 đồng/cành, cho biết nhiều khách thích loại vừa túi tiền để mua chưng tết hoặc biếu.

Không khí tấp nập tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ẢNH: AN VY

Ngồi lựa tuyết mai, chị Mai Thu Thảo (31 tuổi), ngụ P.Vườn Lài (TP.HCM), chia sẻ tuyết mai năm nay đẹp, hợp chưng tết, dù nhìn bên ngoài như cành khô nhưng khi nở lại có vẻ mềm mại, trắng li ti rất riêng. "Hằng ngày mình sẽ phun nước 1-2 lần. Tuyết mai càng được phun nước nhiều thì nụ càng nhanh bật hoa", chị Thảo mách.

Không riêng chợ hoa Hồ Thị Kỷ, tuyết mai cũng xuất hiện dày ở nhiều tuyến đường như Lý Thái Tổ, Võ Văn Ngân… tạo nên không khí mua sắm rộn ràng. Nhưng giữa đủ loại hoa tết, tuyết mai vẫn nổi bật nhờ đúng khung giá dễ mua từ 200.000-250.000 đồng, vừa lạ mắt vừa có yếu tố hồi hộp "chờ bung nụ", khiến nhiều người sẵn sàng đứng lâu trước sạp chỉ để lựa một cành ưng ý mang về chưng tết.