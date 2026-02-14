Valentine đặc biệt: 'Tặng em hoa cúc, vạn thọ' thay vì những bó hồng đỏ rực

Valentine năm nay vào đúng nhịp cao điểm sắm sửa cận tết, khi người người lo vé xe, quà biếu, dọn dẹp nhà cửa, chuyện mua hoa ngày lễ tình nhân bỗng trở thành một lựa chọn "có thì vui, không có cũng không sao"…

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM), nơi được xem là chợ hoa lớn nhất TP.HCM, không khí vẫn tràn ngập hoa tươi, nhưng nhiều sạp bán hoa Valentine khá thưa thớt.

Anh Nguyễn Thanh Quân (33 tuổi), một tiểu thương bán hoa tại đây, cho biết bó hoa hồng đắt nhất ở sạp hiện tại là khoảng 1 triệu đồng. "Theo mình, giá này không đắt. Bình thường bó từ 2-3 triệu cũng có. Nhưng năm nay khách mua ít hơn do Valentine vào ngay dịp tết, mọi người về quê hết", anh nói.

Các chủ sạp bán hoa Valentine ngóng khách ẢNH: AN VY

Anh Quân kể thêm điểm khác rõ nhất là khách hỏi nhiều nhưng mua ít. "Có người cầm lên xem, hỏi giá rồi đặt xuống. Có người hỏi bó nhỏ hơn. Có người lại nói thôi để tiền mua đồ tết", anh chia sẻ và nói thêm năm nay kinh tế khó khăn, người mua tính toán kỹ hơn, ưu tiên cái thiết thực trước, cái lãng mạn sau.

Ngay sạp gần đó, Trần Thị Mai Trinh (23 tuổi), nhân viên bán hàng, cũng thừa nhận không khí Valentine năm nay... lạ lắm. Trinh cho biết loại bán theo bông, khoảng hơn 30 bông có giá 900.000 đồng, nhưng khách không mấy mặn mà. "Nhiều anh chạy xe tới, hỏi giá xong chạy luôn. Có người hỏi còn bó nào nhỏ hơn không. Có anh còn bảo bạn gái thôi với tiền đó để anh dẫn em đi ăn sướng hơn, hay mua cúc, vạn thọ về chưng tết cho đẹp nhà", Trinh kể.

Nhiều người đến chợ chọn hoa chưng tết thay vì mua tặng quà Valentine ẢNH: AN VY

Trinh cho biết câu nói "mua hoa về chưng tết" nghe vừa vui, vừa thật dịp Valentine năm nay. Bởi sát tết, ai cũng cần hoa, thay vì một bó hồng đỏ chỉ để tặng rồi vài hôm héo, nhiều người chọn hoa vừa tặng, vừa chưng. Một bó hoa ly, hoa cúc hay vài chậu vạn thọ đặt trước cửa, vừa hợp tết, vừa không khiến ví tiền "kêu cứu" sau một mùa chi tiêu dày đặc.

Không chỉ tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nhiều "điểm nóng" bán hoa quà ngày lễ cũng giảm nhiệt năm nay. Ghi nhận vào tối 13.2, tại khu vực đường Hoàng Diệu 2, Kha Vạn Cân (TP.HCM), nơi từng được xem là "thủ phủ" hoa và quà vì gần nhiều trường đại học, cao đẳng, chỉ còn chưa đầy 5-6 sạp bày bán. Một số sạp nghỉ sớm do không có khách, vài nơi còn lại bật đèn chờ đợi nhưng lượng người ghé mua thưa thớt. Những giỏ hoa và quà vẫn ở đó, nhưng không còn cảnh sinh viên đứng tụm lại chọn quà, chụp ảnh, trả giá rôm rả như trước…

Những sạp hoa, quà vẫn sáng đèn, chờ các cặp đôi ghé lựa ẢNH: AN VY

Chạy xe sang khu vực gần Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, chỉ còn vài sạp hoa còn "cầm cự", nhưng khách vẫn lèo tèo. Lê Vũ (14 tuổi), phụ mẹ bán hoa trước cổng trường, cho biết năm nay em và mẹ không về quê Hà Nội mà ở lại TP.HCM bán hoa, quà. Vũ giới thiệu các món quà mẹ em tự tay làm có giá từ 200.000-500.000 đồng.

"Năm nay nhà em bán cũng chỉ túc tắc vì mọi người về quê hết. Khu vực này không xôm tụ nữa. Nếu chị mua, em giảm giá thêm một chút", Vũ nói.

Thị trường hoa Valentine năm nay không tấp nập như mọi năm ẢNH: AN VY

Theo Vũ, khách đến hỏi thường muốn set nhỏ, gọn, dễ cầm và đơn giản là "rẻ một chút". Nhiều người không tìm bó to, mà tìm món quà vừa đủ, đúng tinh thần "có lòng là được".

Chị Đỗ Nguyễn Huyền Trân (35 tuổi), làm việc tại Nhật Trường Flower (TP.HCM), cho biết xu hướng mua hoa năm nay không nhiều như mọi năm, nhưng cửa hàng của chị vẫn có khách đặt do hoa đẹp, giá phải chăng. "Mọi người thường chuộng hoa hồng. Giá vẫn như mọi năm, từ 400.000 đến 900.000 đồng một bó khoảng 12-15 bông. Năm nay cũng chuộng hoa tươi, hoa khô", chị Trân nói. Dù vậy, chị cho biết không ít khách tới hỏi "còn bó nào nhỏ hơn không", hoặc nghe giá rồi tạm biệt luôn.

Những bó hoa rất đẹp đang chờ khách chốt đơn ẢNH: AN VY

Hoàng Thiện (20 tuổi), làm việc tại Kha Nguyễn Flower (TP.HCM), thì cho hay Valentine sát tết khiến nhiều nơi chọn cách bán "2 trong 1". "Nhiều tiểu thương một bên bán hoa Valentine, một bên bán hoa tết. Chỗ mình có bó từ 2-5 triệu đồng tùy khách đặt, cũng có bó khoảng 900.000 đồng. Năm nay khách đặt online nhiều hơn", Thiện kể.

