Nhiều người đổ xô ra sạp trái cây, tiệm nước sâm… chụp ảnh tết

Sáng sớm, chợ Tôn Thất Đạm (TP.HCM) hay còn được biết đến với tên gọi là chợ Cũ hay chợ nhà giàu, đã đông các nhóm bạn trẻ diện áo dài, bà ba, tay cầm quạt, giỏ trái cây… đến đây tạo dáng chụp ảnh tết. Không khí "đúng chất chợ" này khiến nhiều bạn trẻ nói rằng nơi đây là một địa điểm chụp hình rất độc đáo.

Hà Ngọc Linh (22 tuổi), ngụ P.An Khánh (TP.HCM), cho biết cô đã dậy từ khoảng 6 giờ để sửa soạn rồi di chuyển đến chợ. Linh kể năm ngoái từng chụp ở một số địa điểm quen thuộc nên năm nay muốn tìm bối cảnh khác. "Mình lướt mạng thấy mọi người đổ ra đây chụp nên đến thử. Ở đây có cảm giác hoài cổ, như được sống lại kiểu ông bà anh", Linh nói.

Không khí nhộn nhịp tại chợ Tôn Thất Đạm cũ ẢNH: AN VY

Theo Linh, điều khiến bạn thích thú là các cô, các dì tiểu thương sẵn sàng cho mượn đạo cụ, hướng dẫn chỗ đứng, thậm chí cho mượn ghế. "Tới đây chụp cũng là ủng hộ cô chú, mình mua một món nhỏ để cảm ơn", Linh chia sẻ.

Tương tự, Nguyễn Thanh Vy (24 tuổi), ngụ P.Bình Lợi Trung (TP.HCM), cho biết cô quyết định đến chợ sau khi xem các video trên TikTok. Vy chọn chợ vì "lên hình rất dễ thương", nhất là khi có các sạp chuối, thanh long, dưa… làm đạo cụ tự nhiên. "Mình nhờ cô bán hàng cho mượn thêm trái cây để chụp, cô cũng vui vẻ đưa cho", Vy kể.

Không chỉ các bạn nữ, nhiều cặp đôi cũng chọn chợ làm bối cảnh ảnh tết. Nguyễn Văn Minh, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM), cùng bạn gái là Lưu Đức Như Ý (cùng 26 tuổi), cho biết hai bạn thích không khí chợ đông vui, chộn rộn và đời thường đúng kiểu tết. Cặp đôi xuất phát từ khoảng 5 giờ 30, đến nơi tầm 7 giờ 30 rồi mới bắt đầu chụp. "Chợ có nhiều góc hoài cổ, nhìn là thấy tết ngay", Minh nói.

Minh và Ý rất thích khu chợ và sạp trái cây này ẢNH: AN VY

Như Ý thì cho biết cô phải chuẩn bị từ 4 giờ sáng để makeup, sửa soạn trang phục… Trước đó, Ý tham khảo rất kỹ trên mạng, thấy xu hướng chụp kiểu xưa hợp phong cách của mình, mộc mạc và thân thuộc. "Mình chọn áo bà ba để hợp với không gian chợ, đồng thời dễ di chuyển giữa các sạp hàng. Ở đây có nhiều góc chụp rất hay", Ý nói.

Trong chợ Tôn Thất Đạm cũ, sạp nước sâm của chị Bé Đẹp là nơi thu hút nhiều nhóm khách nhất. Chủ sạp là chị Nguyễn Thị Minh Tiền Đẹp (biệt danh là Bé Đẹp), cho biết vài năm gần đây, cứ vào dịp cận tết là nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh. "Các bạn chỉ cần mua một món khoảng 40.000 đồng là có thể chụp thoải mái. Đạo cụ như dưa hấu, quýt… mình cho mượn, thậm chí mình làm thêm vài món đạo cụ trái cây để các bạn chụp cho vui", chị nói.

Theo chị Bé Đẹp, việc hỗ trợ khách hàng cũng là cách tạo sự thân thiện. "Mình phụ lấy ghế, che bóng mát, hướng dẫn chỗ đứng. Các bạn thấy mình nhiệt tình nên cũng ủng hộ", chị chia sẻ.

Chị Bé Đẹp cho biết điều khiến chị vui là hình ảnh áo dài dịp tết được lan tỏa ngay trong không gian chợ. "Nhiều người nước ngoài thấy lạ tới hỏi, mình nói đây là tết của Việt Nam nên mọi người mặc đồ rất đẹp. Mình cũng vui vì nét truyền thống được giữ lại theo cách gần gũi", chị nói.

Chụp ảnh tết ở tiệm nước sâm

Không chỉ chợ Tôn Thất Đạm, khu Chợ Lớn (TP.HCM) cũng trở thành "tọa độ" chụp ảnh tết của giới trẻ. Trên đường Nguyễn Trãi, P.Chợ Lớn (TP.HCM) tiệm nước sâm Hữu Duyên bất ngờ đông khách trẻ khi tết đến gần.

Tiệm này mở bán hơn 50 năm cực kỳ nổi tiếng với sâm 24 vị và mía lau củ năng theo công thức gia truyền của người Hoa. Đặc biệt, dịp tết này, biển hiệu nhuốm màu thời gian ở đây, cùng xe sâm xưa xưa… lại trở thành điểm nhấn khiến nhiều người tìm đến chụp ảnh.

Không khí tại tiệm nước sâm Hữu Duyên cũng rộn ràng chẳng kém ẢNH: AN VY

Nguyễn Quỳnh Như (19 tuổi), ngụ P.Diên Hồng (TP.HCM) cho biết bối cảnh cổ xưa với không khí đông đúc của khu người Hoa khiến cô phát mê.

"Mình hay đi dạo cung đường này, thấy giới trẻ chụp đông nên tò mò. Tiệm có khung cảnh hoài cổ, tấp nập mà vẫn có một góc rất xưa", Như nói và cho biết ngoài chụp ảnh, cô cũng muốn thử hương vị nước sâm "lạ miệng" và lưu lại kỷ niệm tết theo cách riêng.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Như Ý (25 tuổi), ngụ P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho rằng xu hướng hiện nay của giới trẻ là tìm những không gian "local" (địa phương), đậm văn hóa thay vì bối cảnh quá hiện đại. "Ngày xưa người ta chụp tết ở những nơi rất đời thường. Giờ nhiều tòa nhà mới quá, lên hình không ra nét xưa nữa", Ý nói.

Theo Ý, tiệm sâm thu hút bởi biển hiệu cũ, không gian chưa bị hiện đại hóa, tạo cảm giác xưa và thơ ẢNH: AN VY

"Cô chủ lớn tuổi, dễ thương. Không cần mua gì, cô cũng cho chụp thoải mái. Thế nhưng khi tới đây, mọi người ủng hộ rất đông vì nước sâm ở đây mát lắm, ngon nữa. Kể cả không đi chụp, mình cũng ghé ở đây để mua uống", Ý chia sẻ tiếp.

Cô Trịnh Thị Chí, chủ tiệm nước sâm, cho biết từ khi được giới trẻ chú ý, không khí buôn bán nhộn nhịp hơn. "Mấy em chụp hình đông vui, rồi cũng ủng hộ mua nước sâm của cô. Thấy đông vậy tôi cũng vui", cô nói.

Theo cô Chí, nhiều bạn trẻ mua một ly sâm làm đạo cụ hoặc chọn chai mía lau để giải khát. "Mà nếu không mua tôi vẫn vui vẻ cho chụp", cô chia sẻ.