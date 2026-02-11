Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Bưởi mini thỏi vàng tài lộc 'bán bao nhiêu cũng hết' dịp tết

An Vy
An Vy
11/02/2026 13:07 GMT+7

Nhỏ gọn chỉ 100-200 gram nhưng lại mang hình dáng thỏi vàng và khắc chữ tài lộc nổi bật trên vỏ, bưởi mini tạo hình đang trở thành một trong những mặt hàng hút khách, được người trẻ săn đón khi đi lựa trái cây chưng tết năm nay.

Vừa sắp xếp lại khay bưởi, chị Trần Thị Mỹ Duyên (30 tuổi), nhân viên tại một quầy trái cây độc lạ ở P.Bình Đông (TP.HCM), vừa mời khách và giới thiệu loại bưởi mini. Trên bàn, những trái bưởi nhỏ xíu được tạo hình vuông vức như thỏi vàng, mặt ngoài khắc chữ "tài" hoặc "lộc" gọn gàng, khi nhìn xa đã thấy khác biệt so với các loại bưởi tạo hình cỡ lớn thường thấy.

Theo chị Duyên, khi vừa ra mắt, nhiều trái bưởi tạo hình mini đã được khách đặt hết, nhất là các khách mua bày mâm ngũ quả hoặc làm quà biếu. Chị Duyên giải thích lý do đơn giản là sản phẩm đáp ứng cùng lúc 2 tiêu chí. Đó là đẹp mắt và có ý nghĩa may mắn.

Bưởi mini thỏi vàng tài lộc 'bán bao nhiêu cũng hết' dịp tết - Ảnh 1.

Chị Duyên sắp xếp lại những trái bưởi độc lạ

ẢNH: AN VY

"Bưởi thỏi vàng size nhỏ nhìn nhẹ nhàng, hợp mâm ngũ quả. Nhà nào mâm không quá rộng vẫn đặt được, không bị choáng chỗ như bưởi tạo hình lớn. Chưa kể lại có ý nghĩa tài lộc ngày tết nên ai cũng thích", chị Duyên kể.

Bưởi mini thỏi vàng tài lộc 'bán bao nhiêu cũng hết' dịp tết - Ảnh 2.

Trái bưởi nhỏ trong lòng bàn tay, giá khoảng 250.000 đồng/trái

ẢNH: AN VY

Chị Duyên cho biết cho biết hiện tại có hơn 500 trái bưởi các loại đã "cháy hàng", phần lớn là khách đặt trước. Có người mua vì tò mò quy trình tạo hình được giới thiệu là công phu hơn so với bưởi cỡ lớn.

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập thương hiệu Trái vườn Tâm Ngọc (TP.HCM), bưởi da xanh tạo hình vẫn là xu hướng chưng tết nhiều năm nay, nhưng phiên bản mini hiện nay rất được săn đón.

Tuy nhiên, bà Châu cho biết bưởi mini khó làm hơn nên số lượng ra thị trường không lớn. Khuôn nhỏ đòi hỏi chọn trái kỹ ngay từ đầu, cây phải khỏe, trái phát triển đều, mới có cơ hội đạt chuẩn. "Làm 10 trái thì chắt lọc được khoảng 5 trái đạt. Trái nào bị lệch form, chữ không rõ hoặc không đẹp thì phải loại ra", bà Châu nói và cho biết bưởi mini thỏi vàng hiện có giá khoảng 250.000 đồng/trái, còn các mẫu bưởi tạo hình cỡ lớn dao động 850.000-1,2 triệu đồng, tùy vào kiểu dáng và độ hoàn thiện.

Bưởi mini thỏi vàng tài lộc 'bán bao nhiêu cũng hết' dịp tết - Ảnh 3.

Mẫu bưởi tạo hình cỡ lớn dao động 850.000-1,2 triệu đồng

ẢNH: AN VY

Anh Nguyễn Phúc Khang (35 tuổi), làm việc tại một nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Bến Tre), cho biết bưởi tạo hình phục vụ thị trường tết là cuộc chạy đua với thời gian. Từ khâu chọn cây, chọn trái, đưa vào khuôn đến chăm sóc đều phải bám sát lịch mùa vụ.

Bưởi mini thỏi vàng tài lộc 'bán bao nhiêu cũng hết' dịp tết - Ảnh 4.

Quy trình làm bưởi tạo hình rất gian nan

ẢNH: ANH KHANG CUNG CẤP

Anh Khang nói quy trình làm bưởi tạo hình đòi hỏi nhiều công đoạn, rủi ro cao. Nhà vườn phải chọn đúng thời điểm, ưu tiên cây khỏe, trái phát triển đồng đều để đưa vào khuôn. Chưa kể, khuôn cũng phải đảm bảo chất lượng, chịu lực tốt, đường nét chuẩn để trái lên form rõ mà không bị biến dạng.

"Do trái bị ép trong thời gian dài, chịu lực nén lớn, nên bưởi dễ trầy xước, để lại sẹo hoặc hư hỏng, khiến tỷ lệ đạt chuẩn không cao. Vì đây là chuỗi liên kết chặt chẽ, hỏng một khâu là ảnh hưởng toàn bộ. Sản phẩm hiện nay là kết tinh từ kinh nghiệm của người đi trước và được cải tiến liên tục để đạt độ hoàn thiện", anh Khang cho biết.

Tin liên quan

Cuối tuần người trẻ rủ nhau đến nơi này chụp ảnh với trái bưởi 'khổng lồ'

Cuối tuần người trẻ rủ nhau đến nơi này chụp ảnh với trái bưởi 'khổng lồ'

Có một nơi cách TP.HCM khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe máy, là điểm đến vui chơi quen thuộc của người dân và bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần.

Chiêm ngưỡng vườn bưởi bonsai, mộc lan tuyệt đẹp đón tết ở TP.HCM

‘Độc nhất miền Tây': 8X trồng bưởi tam hồng, bán nửa triệu một cặp

Khám phá thêm chủ đề

Bưởi Bưởi mini thỏi vàng Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận