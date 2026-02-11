Bưởi mini thỏi vàng tài lộc 'bán bao nhiêu cũng hết' dịp tết

Vừa sắp xếp lại khay bưởi, chị Trần Thị Mỹ Duyên (30 tuổi), nhân viên tại một quầy trái cây độc lạ ở P.Bình Đông (TP.HCM), vừa mời khách và giới thiệu loại bưởi mini. Trên bàn, những trái bưởi nhỏ xíu được tạo hình vuông vức như thỏi vàng, mặt ngoài khắc chữ "tài" hoặc "lộc" gọn gàng, khi nhìn xa đã thấy khác biệt so với các loại bưởi tạo hình cỡ lớn thường thấy.

Theo chị Duyên, khi vừa ra mắt, nhiều trái bưởi tạo hình mini đã được khách đặt hết, nhất là các khách mua bày mâm ngũ quả hoặc làm quà biếu. Chị Duyên giải thích lý do đơn giản là sản phẩm đáp ứng cùng lúc 2 tiêu chí. Đó là đẹp mắt và có ý nghĩa may mắn.

Chị Duyên sắp xếp lại những trái bưởi độc lạ ẢNH: AN VY

"Bưởi thỏi vàng size nhỏ nhìn nhẹ nhàng, hợp mâm ngũ quả. Nhà nào mâm không quá rộng vẫn đặt được, không bị choáng chỗ như bưởi tạo hình lớn. Chưa kể lại có ý nghĩa tài lộc ngày tết nên ai cũng thích", chị Duyên kể.

Trái bưởi nhỏ trong lòng bàn tay, giá khoảng 250.000 đồng/trái ẢNH: AN VY

Chị Duyên cho biết cho biết hiện tại có hơn 500 trái bưởi các loại đã "cháy hàng", phần lớn là khách đặt trước. Có người mua vì tò mò quy trình tạo hình được giới thiệu là công phu hơn so với bưởi cỡ lớn.

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập thương hiệu Trái vườn Tâm Ngọc (TP.HCM), bưởi da xanh tạo hình vẫn là xu hướng chưng tết nhiều năm nay, nhưng phiên bản mini hiện nay rất được săn đón.

Tuy nhiên, bà Châu cho biết bưởi mini khó làm hơn nên số lượng ra thị trường không lớn. Khuôn nhỏ đòi hỏi chọn trái kỹ ngay từ đầu, cây phải khỏe, trái phát triển đều, mới có cơ hội đạt chuẩn. "Làm 10 trái thì chắt lọc được khoảng 5 trái đạt. Trái nào bị lệch form, chữ không rõ hoặc không đẹp thì phải loại ra", bà Châu nói và cho biết bưởi mini thỏi vàng hiện có giá khoảng 250.000 đồng/trái, còn các mẫu bưởi tạo hình cỡ lớn dao động 850.000-1,2 triệu đồng, tùy vào kiểu dáng và độ hoàn thiện.

Mẫu bưởi tạo hình cỡ lớn dao động 850.000-1,2 triệu đồng ẢNH: AN VY

Anh Nguyễn Phúc Khang (35 tuổi), làm việc tại một nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Bến Tre), cho biết bưởi tạo hình phục vụ thị trường tết là cuộc chạy đua với thời gian. Từ khâu chọn cây, chọn trái, đưa vào khuôn đến chăm sóc đều phải bám sát lịch mùa vụ.

Quy trình làm bưởi tạo hình rất gian nan ẢNH: ANH KHANG CUNG CẤP

Anh Khang nói quy trình làm bưởi tạo hình đòi hỏi nhiều công đoạn, rủi ro cao. Nhà vườn phải chọn đúng thời điểm, ưu tiên cây khỏe, trái phát triển đồng đều để đưa vào khuôn. Chưa kể, khuôn cũng phải đảm bảo chất lượng, chịu lực tốt, đường nét chuẩn để trái lên form rõ mà không bị biến dạng.

"Do trái bị ép trong thời gian dài, chịu lực nén lớn, nên bưởi dễ trầy xước, để lại sẹo hoặc hư hỏng, khiến tỷ lệ đạt chuẩn không cao. Vì đây là chuỗi liên kết chặt chẽ, hỏng một khâu là ảnh hưởng toàn bộ. Sản phẩm hiện nay là kết tinh từ kinh nghiệm của người đi trước và được cải tiến liên tục để đạt độ hoàn thiện", anh Khang cho biết.