Cận tết, rủ nhau tiêm meso: Đẹp 'no makeup' lên ngôi, bệnh viện kín lịch

Cận tết, nhu cầu làm đẹp tăng mạnh. Nhiều người không ngại bỏ thời gian, công sức để "chạy nước rút" cho làn da kịp căng mướt cho những ngày đầu năm.

Chị Trần Ngọc Bích (32 tuổi) cho biết chị đi từ Tây Ninh (trước là Long An) lên đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để chờ đến lượt tiêm meso vì thích đẹp tự nhiên mà không lộ dấu vết can thiệp.

Theo chị Bích, hiện nay thẩm mỹ dao kéo quá lộ liễu dễ bị chê giả, trong khi vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa lại ngày càng được ưa chuộng. Chị cho biết sau 30 tuổi, làn da không còn căng mướt như trước, chỉ cần thức khuya hay làm việc nhiều là dễ khô và xỉn màu. Vì vậy, chị đến bệnh viện với mong muốn nâng cơ, cấp ẩm, trẻ hóa da... để gương mặt trông tươi tắn hơn.

Đông người chờ đợi làm đẹp tại Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM ẢNH: AN VY

Chị Bích lựa chọn tiêm meso vì quy trình khá nhanh nên phù hợp với người bận rộn. "Sau mỗi lần tiêm, da như “ngậm nước”, bề mặt mịn hơn, soi gương thấy gương mặt sáng và khỏe hơn nên mình rất hài lòng”, chị Bích chia sẻ.

Bùi Thị Giáng My (29 tuổi), ngụ P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết khi đến bệnh viện, cô thấy nhiều "anh trai" đi cùng người thân, bạn gái, nhưng cũng có người đến trực tiếp để tiêm meso. Theo My, nhu cầu chăm sóc ngoại hình của nam giới ngày càng rõ, nhất là vào dịp cận tết, khi lịch tiệc tùng và gặp gỡ dày đặc.

"Bản thân mình thì thích các liệu trình giúp da bớt khô và tươi tắn hơn, nhất là giai đoạn này rất cần làm đẹp để đi ăn tiệc, chụp ảnh áo dài hay gặp gỡ đối tác", My nói.

Theo My, điểm thuận tiện của meso là thời gian thực hiện nhanh, nhưng chăm sóc sau thủ thuật phải tuân thủ kỹ. Sau khi tiêm, bạn trẻ cần tránh nắng, hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, đồng thời không sử dụng mỹ phẩm trong 24 giờ đồng hồ đầu vì da đang nhạy cảm, dễ kích ứng. Ngoài ra, việc hạn chế chạm lên vùng vừa tiêm cũng là yêu cầu quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm trùng, nhất là với những người có thói quen chống tay lên mặt hoặc đưa tay lên kiểm tra vùng da vừa làm. "Vì mê nét đẹp tự nhiên, làm đẹp mà không ai biết mình đang làm, dù cực cách mấy mình cũng chịu", My cười nói.

Vì sao tiêm meso hút khách cận tết?

BS - CKII Trần Ngọc Phương, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết năm nay nhiều người có xu hướng chuộng phong cách trang điểm "no makeup look", tức trang điểm mà như không trang điểm. Với phong cách này, các bước trang điểm được tối giản, tổng thể gương mặt nhìn tự nhiên, trong trẻo, kiểu để mặt mộc nhưng vẫn chỉn chu. Vì vậy, nền tảng của xu hướng không nằm ở lớp nền dày hay kỹ thuật che khuyết điểm, mà nằm ở chất lượng làn da.

Theo bác sĩ Phương, để đạt hiệu ứng "trang điểm như không", làn da cần đủ ẩm, đều màu, bề mặt mịn và có độ căng khỏe. Chính vì vậy, thời gian gần đây, liệu pháp tiêm vi điểm thường được gọi là tiêm meso (mesotherapy) được quan tâm nhiều hơn, nhất là vào giai đoạn cận tết khi nhiều người muốn cải thiện diện mạo nhanh, dễ thấy.

Bác sĩ Phương tiêm meso cho khách ẢNH: A.V

Bác sĩ Phương cho biết meso là phương pháp đưa các hoạt chất có khả năng kích thích sinh học, hỗ trợ tái tạo da vào lớp nông của da. Mục tiêu là giúp da cải thiện độ ẩm, khỏe hơn, tông da sáng và trông căng mướt hơn. Do người dùng cập nhật xu hướng nhanh, số lượng khách hàng mới tìm đến khoa thẩm mỹ da và hỏi về tiêm meso tăng rõ rệt trong năm nay, đặc biệt giai đoạn cận tết.

"Nếu so với tiêm tai nhằm mục đích phong thủy như năm ngoái thì việc tiêm meso để trẻ hóa làn da rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Việc duy trì một làn da khỏe mạnh từ bên trong luôn là mục tiêu và kết quả mà Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM luôn hướng tới. Do đó, chúng tôi luôn hoan nghênh về phương pháp điều trị này và đây là phương pháp ưu tiên số một trong phác đồ điều trị phục hồi da hiện nay", bác sĩ Phương nói.

Tránh tâm lý muốn "đổi đời" làn da trong một buổi

Trong quá trình điều trị và truyền thông cộng đồng, bác sĩ Phương cho biết các bác sĩ luôn khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ sản phẩm và nơi thực hiện. Đây là nhóm thủ thuật “làm sai khó làm lại”, bởi tai biến có thể kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí để lại sẹo không hồi phục. Đặc biệt, biến chứng ở vùng mặt là nơi khó che giấu trong sinh hoạt hằng ngày, sẽ tác động nặng nề đến cả ngoại hình lẫn tâm lý. “Tai biến thẩm mỹ xảy ra trên mặt rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn trẻ”, bác sĩ Phương nói.

"Tôi nhớ nhất một trường hợp khách hàng tiêm meso bằng sản phẩm không rõ loại tại một cơ sở chăm sóc da, sau đó xuất hiện các nốt u cục không tan. Chị ấy điều trị kéo dài ở spa và phòng khám nhưng không đáp ứng. Khi chuyển đến khoa chúng tôi, tình trạng đã khá tệ do bội nhiễm. Các nốt cục rất to và sau điều trị để lại sẹo lõm không hồi phục. Đây là trường hợp rất khó xử trí và chúng tôi cũng cảm thấy đáng tiếc”, bác sĩ Phương nói.

Theo bác sĩ Phương, sức khỏe làn da là hành trình chăm sóc lâu dài, cần nhiều tháng đến nhiều năm. Bác sĩ khuyên mỗi người nên duy trì chăm sóc da hằng ngày, đến bác sĩ da liễu khi cần và kiên nhẫn với các phương pháp điều trị.

“Không có cây nào trồng mà ra quả ngay. Cũng không có phương pháp làm đẹp nhanh, cấp tốc, kể cả khi rất đắt tiền. Điều đó đồng nghĩa không có cách nào vừa nhanh vừa rẻ. Đừng tin quảng cáo và đừng nghĩ chỉ một lần điều trị là thay đổi được tất cả. Hãy chọn nơi uy tín, có bác sĩ đủ chuyên môn để làm đẹp đón tết”, bác sĩ Phương nói.