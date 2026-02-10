Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Vừa nhận thưởng tết, ăn xong tất niên, nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển việc

An Vy
An Vy
10/02/2026 15:38 GMT+7

Sau khi nhận thưởng tết, ăn tất niên và có thêm thời gian nhìn lại công việc, không ít bạn trẻ tính chuyện chuyển việc. Trên mạng xã hội, nhiều doanh nghiệp vẫn mở tuyển, nhận hồ sơ trước và hẹn ứng viên đi làm sau dịp tết.

Trần Thị Diễm My (29 tuổi), ngụ đường 8, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức), cho biết cô bắt đầu tính chuyện rẽ sang một công việc mới. My nói những ngày này, các hội nhóm tuyển dụng vẫn sôi động, nhiều doanh nghiệp mở đăng bài tuyển dụng và hẹn ứng viên đi làm sau kỳ nghỉ tết... "Mình muốn có 1 năm mới thật là hanh thông, có công việc mới ổn định hơn. Vì thế, mình chuyển việc ngay sau tết", My chia sẻ.

Không chỉ người trẻ mới đi làm, với nhiều người đã có kinh nghiệm, cuối năm cũng là thời điểm nhìn lại một năm đã qua. Chị Phan Hương Thảo (32 tuổi), ngụ chung cư Bcons (TP.HCM), chia sẻ chị mong muốn tìm một công việc mới nhẹ nhàng hơn. "Cuối năm công việc của mình áp lực quá. Dù đã là 23 tết, nhưng mình chưa hoàn tất gì cả. Mình áp lực đến mức mất ngủ, đau đầu, sụt cân, cũng như không có thời gian chăm sóc cho con cái. Dù sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện, nhưng mình mong muốn tìm được một việc làm gần nhà, nhẹ nhàng, để tiện chở con đi học", chị Thảo nói.

Chuyển việc sau tết: Xu hướng của giới trẻ tìm kiếm cơ hội mới năm 2026 - Ảnh 1.

Bạn trẻ phỏng vấn tại ngày hội việc làm

ẢNH: AN VY

Theo chị Nguyễn Hoàng Ánh Nhi, chuyên viên đối ngoại của JobsGo, nhiều khảo sát về thị trường lao động cho thấy gen Z có xu hướng dịch chuyển mạnh, đặc biệt khi năm cũ khép lại. Trong đó, nghiên cứu của LinkedIn chỉ ra rằng có tới 80% nhân sự thuộc thế hệ gen Z đã chuyển đổi công việc trong năm qua. Các thống kê cũng ghi nhận nhóm này thường thay đổi công việc vào giai đoạn kết thúc tháng 12, trong đó tháng 1 và 2 được xem là "thời điểm vàng" để nhảy việc.

Lý giải điều này, chị Nhi cho rằng sau khi hoàn tất các mục tiêu trong năm và có thêm "chiến tích" tại công ty cũ, nhiều bạn trẻ cảm thấy tự tin hơn khi bước vào vòng tuyển dụng. Cùng lúc, không ít doanh nghiệp cũng tranh thủ đầu năm để bổ sung nhân sự cho kế hoạch mới. Khi cơ hội tuyển dụng rộng mở và ý định chuyển việc đã được ấp ủ từ trước, quyết định "đổi gió" trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ tháng 1 và 2, giai đoạn tháng 3, 4 cũng được xem là lựa chọn phù hợp với một số ứng viên. Theo chị Nhi, đây là thời điểm một số công ty chưa tuyển đủ nhân sự như kỳ vọng ở đợt đầu năm nên vẫn tiếp tục mở vị trí. Ngược lại, khoảng tháng 11, 12 thường không được khuyến khích nếu không thật sự cần thiết. Cuối năm, nhiều doanh nghiệp muốn giữ ổn định nhân sự để chốt kế hoạch, còn người lao động cũng có xu hướng "yên vị" để nhận lương tháng 13 và thưởng tết.

Chị Nhi cho biết bước sang 2026, câu chuyện chuyển việc không chỉ xoay quanh mức lương hay môi trường, mà còn gắn với yêu cầu kỹ năng ngày càng cao. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng công cụ AI, kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Điều này khiến không ít người đi làm lâu năm cũng phải cập nhật để cạnh tranh. Tình trạng cho thôi việc hàng loạt và tái cơ cấu nhân sự ở một số nơi cũng tạo thêm áp lực, buộc người lao động phải chuẩn bị kỹ hơn thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm sẵn có.

Người lao động quyết định rẽ hướng khi tìm việc

Trong làn sóng nhiều người tranh thủ sau tết để tính chuyện đổi việc, không ít lao động chọn cách rẽ hướng thận trọng thay vì nộp hồ sơ ồ ạt. Nguyễn Ngọc Tuyết Anh (25 tuổi), ngụ đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho biết cô chuẩn bị rất kỹ trước khi quyết định nộp đơn.

Trước đó, Tuyết Anh nghỉ công việc văn phòng, nhưng hơn 4 tháng vẫn chưa tìm được vị trí như ý. Thay vì vội vàng quay lại nghề cũ khi thị trường tuyển dụng sôi động trở lại sau tết, Tuyết Anh nói rằng hiện tại cô dành thời gian rảnh rỗi để học thêm kỹ năng để chuyển hướng. Tuyết Anh dự tính thử sức với mảng content hoặc thiết kế, thay cho công việc sales mà theo cô là quá áp lực, dễ bị đuối khi liên tục chạy chỉ tiêu.

Chuyển việc sau tết: Xu hướng của giới trẻ tìm kiếm cơ hội mới năm 2026 - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến rằng khi bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển việc, bạn cần cân nhắc và chuẩn bị rất kỹ

ẢNH MINH HỌA: AN VY

Ở góc độ chuyên môn, chuyên gia nhân sự Nguyễn Đại Dương, Giám đốc công ty Cake Việt Nam, cho rằng việc làm trái ngành trong giai đoạn chuyển việc sau tết có thể ảnh hưởng hoặc không, tùy vào mục tiêu của người lao động.

Theo ông Dương, nếu rẽ hướng chỉ mang tính tạm thời, thiếu định hướng rõ ràng, người mới đi làm dễ chậm xây nền tảng chuyên môn, khó cạnh tranh về lâu dài. "Thời gian đầu mới ra trường là giai đoạn quan trọng để xây tư duy và kiến thức trong ngành. Nếu không tập trung, khả năng phát triển sẽ chậm hơn so với người khác", ông nói.

Ngược lại, khi người lao động đã có thời gian trải nghiệm, hiểu điểm mạnh của bản thân và tích lũy kỹ năng nền, việc chuyển sang lĩnh vực khác trong giai đoạn thị trường tuyển dụng sôi động đầu năm có thể không làm lệch hướng sự nghiệp. Theo ông Dương, đây thậm chí còn là cơ hội để người trẻ tìm được công việc phù hợp hơn với năng lực và giá trị cá nhân.

Tin liên quan

Gồng mình đón tết: Áp lực đè nặng người trẻ thu nhập thấp

Gồng mình đón tết: Áp lực đè nặng người trẻ thu nhập thấp

Tiền thưởng không đủ bù chi, thu nhập thất thường trong khi các khoản biếu xén, lì xì, đi lại, mua sắm cứ dồn dập cận tết..., áp lực tài chính khiến nhiều người trẻ mất ngủ, căng thẳng.

Vì sao càng lớn, nhiều người càng sợ tết?

Khám phá thêm chủ đề

chuyển việc đổi việc nhảy việc việc làm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận