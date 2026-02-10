Vừa nhận thưởng tết, ăn xong tất niên, nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển việc

Trần Thị Diễm My (29 tuổi), ngụ đường 8, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức), cho biết cô bắt đầu tính chuyện rẽ sang một công việc mới. My nói những ngày này, các hội nhóm tuyển dụng vẫn sôi động, nhiều doanh nghiệp mở đăng bài tuyển dụng và hẹn ứng viên đi làm sau kỳ nghỉ tết... "Mình muốn có 1 năm mới thật là hanh thông, có công việc mới ổn định hơn. Vì thế, mình chuyển việc ngay sau tết", My chia sẻ.

Không chỉ người trẻ mới đi làm, với nhiều người đã có kinh nghiệm, cuối năm cũng là thời điểm nhìn lại một năm đã qua. Chị Phan Hương Thảo (32 tuổi), ngụ chung cư Bcons (TP.HCM), chia sẻ chị mong muốn tìm một công việc mới nhẹ nhàng hơn. "Cuối năm công việc của mình áp lực quá. Dù đã là 23 tết, nhưng mình chưa hoàn tất gì cả. Mình áp lực đến mức mất ngủ, đau đầu, sụt cân, cũng như không có thời gian chăm sóc cho con cái. Dù sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện, nhưng mình mong muốn tìm được một việc làm gần nhà, nhẹ nhàng, để tiện chở con đi học", chị Thảo nói.

Bạn trẻ phỏng vấn tại ngày hội việc làm ẢNH: AN VY

Theo chị Nguyễn Hoàng Ánh Nhi, chuyên viên đối ngoại của JobsGo, nhiều khảo sát về thị trường lao động cho thấy gen Z có xu hướng dịch chuyển mạnh, đặc biệt khi năm cũ khép lại. Trong đó, nghiên cứu của LinkedIn chỉ ra rằng có tới 80% nhân sự thuộc thế hệ gen Z đã chuyển đổi công việc trong năm qua. Các thống kê cũng ghi nhận nhóm này thường thay đổi công việc vào giai đoạn kết thúc tháng 12, trong đó tháng 1 và 2 được xem là "thời điểm vàng" để nhảy việc.

Lý giải điều này, chị Nhi cho rằng sau khi hoàn tất các mục tiêu trong năm và có thêm "chiến tích" tại công ty cũ, nhiều bạn trẻ cảm thấy tự tin hơn khi bước vào vòng tuyển dụng. Cùng lúc, không ít doanh nghiệp cũng tranh thủ đầu năm để bổ sung nhân sự cho kế hoạch mới. Khi cơ hội tuyển dụng rộng mở và ý định chuyển việc đã được ấp ủ từ trước, quyết định "đổi gió" trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ tháng 1 và 2, giai đoạn tháng 3, 4 cũng được xem là lựa chọn phù hợp với một số ứng viên. Theo chị Nhi, đây là thời điểm một số công ty chưa tuyển đủ nhân sự như kỳ vọng ở đợt đầu năm nên vẫn tiếp tục mở vị trí. Ngược lại, khoảng tháng 11, 12 thường không được khuyến khích nếu không thật sự cần thiết. Cuối năm, nhiều doanh nghiệp muốn giữ ổn định nhân sự để chốt kế hoạch, còn người lao động cũng có xu hướng "yên vị" để nhận lương tháng 13 và thưởng tết.

Chị Nhi cho biết bước sang 2026, câu chuyện chuyển việc không chỉ xoay quanh mức lương hay môi trường, mà còn gắn với yêu cầu kỹ năng ngày càng cao. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng công cụ AI, kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Điều này khiến không ít người đi làm lâu năm cũng phải cập nhật để cạnh tranh. Tình trạng cho thôi việc hàng loạt và tái cơ cấu nhân sự ở một số nơi cũng tạo thêm áp lực, buộc người lao động phải chuẩn bị kỹ hơn thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm sẵn có.

Người lao động quyết định rẽ hướng khi tìm việc

Trong làn sóng nhiều người tranh thủ sau tết để tính chuyện đổi việc, không ít lao động chọn cách rẽ hướng thận trọng thay vì nộp hồ sơ ồ ạt. Nguyễn Ngọc Tuyết Anh (25 tuổi), ngụ đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho biết cô chuẩn bị rất kỹ trước khi quyết định nộp đơn.

Trước đó, Tuyết Anh nghỉ công việc văn phòng, nhưng hơn 4 tháng vẫn chưa tìm được vị trí như ý. Thay vì vội vàng quay lại nghề cũ khi thị trường tuyển dụng sôi động trở lại sau tết, Tuyết Anh nói rằng hiện tại cô dành thời gian rảnh rỗi để học thêm kỹ năng để chuyển hướng. Tuyết Anh dự tính thử sức với mảng content hoặc thiết kế, thay cho công việc sales mà theo cô là quá áp lực, dễ bị đuối khi liên tục chạy chỉ tiêu.

Các chuyên gia khuyến rằng khi bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển việc, bạn cần cân nhắc và chuẩn bị rất kỹ ẢNH MINH HỌA: AN VY

Ở góc độ chuyên môn, chuyên gia nhân sự Nguyễn Đại Dương, Giám đốc công ty Cake Việt Nam, cho rằng việc làm trái ngành trong giai đoạn chuyển việc sau tết có thể ảnh hưởng hoặc không, tùy vào mục tiêu của người lao động.

Theo ông Dương, nếu rẽ hướng chỉ mang tính tạm thời, thiếu định hướng rõ ràng, người mới đi làm dễ chậm xây nền tảng chuyên môn, khó cạnh tranh về lâu dài. "Thời gian đầu mới ra trường là giai đoạn quan trọng để xây tư duy và kiến thức trong ngành. Nếu không tập trung, khả năng phát triển sẽ chậm hơn so với người khác", ông nói.

Ngược lại, khi người lao động đã có thời gian trải nghiệm, hiểu điểm mạnh của bản thân và tích lũy kỹ năng nền, việc chuyển sang lĩnh vực khác trong giai đoạn thị trường tuyển dụng sôi động đầu năm có thể không làm lệch hướng sự nghiệp. Theo ông Dương, đây thậm chí còn là cơ hội để người trẻ tìm được công việc phù hợp hơn với năng lực và giá trị cá nhân.