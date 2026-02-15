Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
15/02/2026 13:13 GMT+7

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ được xem là chợ hoa lớn nhất TP.HCM, trưa nay 15.2 tức 28 tết vì sao khiến nhiều người bất ngờ?

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 12 giờ 30 phút trưa 28 tết, dù trời nắng chang chang nhưng chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa lớn nhất TP.HCM vẫn đông nghẹt người, không khí buôn bán nhộn nhịp, sôi động.

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Trưa 28 tết trời nắng gắt, nhiều người vẫn chen chân "chật kín" chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa lớn nhất TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Không khí mua bán sôi động, náo nhiệt tại chợ hoa từ sáng sớm tới tối muộn những ngày cận tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 4.

Không chỉ ở đường Trần Bình Trọng và đường Hồ Thị Kỷ là hai tuyến đường lớn nhất của chợ hoa đông người, những hẻm nhỏ dẫn vào chợ cũng ùn ùn người mua hoa về cúng, chưng tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 5.

Một shop hoa ly được nhiều khách ghé mua trong chợ. Nếu như ngày 26 tết bán 400.000 đồng/bó 15 - 16 bông, hôm nay shop thông báo khuyến mãi còn 300.000 đồng/bó

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 6.

Khách trả giá khi mua hoa ở chợ tạo nên không khí mua bán sôi động

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 7.

Hoa ly là một trong những mặt hàng được khách chuộng thời điểm này

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 8.

Một shop hoa yêu cầu khách không trả giá vì đang "mua lẻ với giá sỉ". Điều này khiến người mua bất ngờ. "Tuy nhiên tôi nghĩ giá này mà shop bán ra là hợp lý, nên yêu cầu này có thể chấp nhận được. Thói quen của nhiều người khi đi chợ là phải trả giá, nên yêu cầu của shop cũng làm tôi bất ngờ", một vị khách cười chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Ảnh 9.

Càng về chiều, lượng người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Đây là một trong những điểm đến mua hoa sỉ và lẻ nổi tiếng tại TP.HCM, đặc biệt đông khách vào dịp tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

 

Khám phá thêm chủ đề

chợ hoa lớn nhất TP.HCM chợ hoa Hồ Thị Kỷ Chợ Hồ Thị Kỷ 28 Tết chợ hoa hồ thị kỷ 28 tết
