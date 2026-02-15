Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM

Một shop hoa yêu cầu khách không trả giá vì đang "mua lẻ với giá sỉ". Điều này khiến người mua bất ngờ. "Tuy nhiên tôi nghĩ giá này mà shop bán ra là hợp lý, nên yêu cầu này có thể chấp nhận được. Thói quen của nhiều người khi đi chợ là phải trả giá, nên yêu cầu của shop cũng làm tôi bất ngờ", một vị khách cười chia sẻ