Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 12 giờ 30 phút trưa 28 tết, dù trời nắng chang chang nhưng chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa lớn nhất TP.HCM vẫn đông nghẹt người, không khí buôn bán nhộn nhịp, sôi động.
Trưa 28 tết trời nắng gắt, nhiều người vẫn chen chân "chật kín" chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa lớn nhất TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN
Không khí mua bán sôi động, náo nhiệt tại chợ hoa từ sáng sớm tới tối muộn những ngày cận tết
Không chỉ ở đường Trần Bình Trọng và đường Hồ Thị Kỷ là hai tuyến đường lớn nhất của chợ hoa đông người, những hẻm nhỏ dẫn vào chợ cũng ùn ùn người mua hoa về cúng, chưng tết
Một shop hoa ly được nhiều khách ghé mua trong chợ. Nếu như ngày 26 tết bán 400.000 đồng/bó 15 - 16 bông, hôm nay shop thông báo khuyến mãi còn 300.000 đồng/bó
Khách trả giá khi mua hoa ở chợ tạo nên không khí mua bán sôi động
Hoa ly là một trong những mặt hàng được khách chuộng thời điểm này
Một shop hoa yêu cầu khách không trả giá vì đang "mua lẻ với giá sỉ". Điều này khiến người mua bất ngờ. "Tuy nhiên tôi nghĩ giá này mà shop bán ra là hợp lý, nên yêu cầu này có thể chấp nhận được. Thói quen của nhiều người khi đi chợ là phải trả giá, nên yêu cầu của shop cũng làm tôi bất ngờ", một vị khách cười chia sẻ
Càng về chiều, lượng người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Đây là một trong những điểm đến mua hoa sỉ và lẻ nổi tiếng tại TP.HCM, đặc biệt đông khách vào dịp tết
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)