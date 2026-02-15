Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM - Những phận đời hoa tết:

Khách Tây đi chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò

Cao An Biên
15/02/2026 11:11 GMT+7

Tại chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM, nhiều khách Tây tìm đến để tận hưởng không khí tết Việt Nam. Có một nữ khách Tây làm điều đặc biệt khiến nhà vườn cũng như người mua hoa tò mò.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 15.2, nhằm ngày 28 tết tại chợ hoa tết công viên 23/9 rực rỡ sắc hoa. Không chỉ người Việt Nam, nhiều người nước ngoài, khách Tây cũng tìm tới đây tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 1.

Nhiều khách Tây cùng người thân, gia đình tham quan chợ hoa tết ở công viên 23/9 sáng nay 15.2, nhằm ngày 28 tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 2.

Tại chợ hoa, không khí buôn bán vẫn nhộn nhịp, song nhiều nhà vườn cho biết không đông đúc như mọi năm

ẢNH: CAO AN BIÊN


Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 3.

Khách Tây đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh, Ireland... hòa vào không khí tết ở trung tâm TP.HCM. Có những người đã nhiều năm sống ở Việt Nam, cũng có người đến du lịch đúng vào kỳ nghỉ tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 4.

Các gia đình thích thú với hoa và đồ trang trí xuất hiện ở chợ hoa tết công viên 23/9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 5.

Một người phụ nữ nước ngoài từ sáng sớm đã ngồi hàng giờ ở chợ hoa công viên 23/9 để vẽ về tết Việt Nam. Không ít người bán hoa cũng như khách Việt tìm tới chợ tò mò về những nét vẽ tết của bà

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 6.
Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 7.

Những nét vẽ của nữ khách Tây lấy cảm hứng từ hoa mai và chợ hoa tết công viên 23/9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 8.

Anh Ronald Patane, người Mỹ thích thú chụp ảnh hoa tết. Anh chàng người Mỹ cho biết mình mới sống ở TP.HCM hơn 1 tháng nay khi sang đây học, lần đầu đón tết ở Việt Nam. "Tết ở đây thực sự tuyệt vời. Bạn thấy đó, có rất nhiều hoa và rực rỡ sắc màu", anh Ronald chia sẻ ấn tượng khi đến công viên 23/9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 9.

Anh Ben Herman (trái) là một người Mỹ có 13 năm sống ở Việt Nam. Những ngày cận tết, anh cùng người bạn mới quen dạo chợ hoa tết để cảm nhận rõ hơn không khí tết thú vị ở Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 10.

Khách Tây đi chợ hoa tết trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò - Ảnh 11.

Một nữ khách Tây thích thú khi thấy rất nhiều hoa ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Khám phá thêm chủ đề

chợ hoa tết chợ hoa 23/9 chợ hoa công viên 23/9 hoa tết đại hạ giá giảm giá khách tây mua hoa tết
