Khách Tây đi chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò

Anh Ronald Patane, người Mỹ thích thú chụp ảnh hoa tết. Anh chàng người Mỹ cho biết mình mới sống ở TP.HCM hơn 1 tháng nay khi sang đây học, lần đầu đón tết ở Việt Nam. "Tết ở đây thực sự tuyệt vời. Bạn thấy đó, có rất nhiều hoa và rực rỡ sắc màu", anh Ronald chia sẻ ấn tượng khi đến công viên 23/9