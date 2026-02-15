Khách Tây đi chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò

Tại chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM, nhiều khách Tây tìm đến để tận hưởng không khí tết Việt Nam. Có một nữ khách Tây làm điều đặc biệt khiến nhà vườn cũng như người mua hoa tò mò.
Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 15.2, nhằm ngày 28 tết tại chợ hoa tết công viên 23/9 rực rỡ sắc hoa. Không chỉ người Việt Nam, nhiều người nước ngoài, khách Tây cũng tìm tới đây tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về Tết Nguyên đán ở Việt Nam.
Những nét vẽ của nữ khách Tây lấy cảm hứng từ hoa mai và chợ hoa tết công viên 23/9
