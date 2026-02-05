Đưa cồng chiêng Tây nguyên lên buýt sông 2 tầng, khách Tây thích thú

Chiều 4.2, tại bến buýt sông Bạch Đằng, nhiều du khách quốc tế và Việt Nam tỏ ra thích thú khi vừa bước chân xuống bến đã được chào đón bằng màn trình diễn cồng chiêng Tây nguyên rộn ràng. Không gian Tết Việt được tái hiện ngay từ điểm khởi hành, mở đầu cho một hải trình mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa giữa lòng đô thị.

Hành trình buýt sông 2 tầng cao cấp này được Saigon WaterGO đặt tên là "Ngũ sắc khai hoa - An lành gõ cửa", đưa tiếng cồng chiêng Tây nguyên cùng nghệ thuật hoa giấy Thanh Tiên lên sóng nước Sài Gòn. Trên con tàu, những sắc màu văn hóa tưởng chừng rất khác biệt lại được sắp đặt hài hòa, tạo nên một tổng thể sinh động.

Theo ban tổ chức, chương trình trên buýt sông 2 tầng Saigon River Sightseeing phục vụ 7 chuyến mỗi ngày, tàu chạy liên tục từ 16 giờ đến 22 giờ, kéo dài từ 24.1 đến 15.3.2026, dành riêng cho khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Vé hạng ghế Sky (tầng 2 của buýt sông) có giá gần 700.000 đồng, khách được nghe thuyết minh về cảnh đẹp hai bên bờ sông, dùng bánh ngọt, nước uống và xem biểu diễn cồng chiêng Tây nguyên ẢNH: BTC

Chia sẻ về ý tưởng chương trình, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật - đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGO cho biết: Trước đây, nhiều người thường nghĩ các giá trị văn hóa như sắc màu cung đình Huế, văn hóa cồng chiêng Tây nguyên hay nghệ thuật hát bội là những yếu tố tách biệt, khó đặt cạnh nhau. Nhưng khi được chọn lọc và đưa cùng hiện diện trên một con tàu, trong một hành trình, chúng lại tạo nên một tổng thể rất đặc biệt. Ở đó có sự lung linh của văn hóa cung đình, có chiều sâu hàng ngàn năm của văn hóa Tây nguyên, cùng các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống".

Ông Toản nói, mục tiêu của Saigon WaterGO không chỉ là đưa du khách ngắm cảnh mà còn kể những câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng một cách tiếp cận mới. "Chúng tôi mong muốn để cả du khách lẫn người dân Việt Nam, khi ngồi trên thuyền, không chỉ thưởng ngoạn cảnh quan mà còn được tiếp cận những giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước mình. Đó là điều mà chúng tôi theo đuổi", ông nói.

Không gian tầng 2 buýt sông Saigon WaterGO trở thành “sân khấu nổi” trên sông Sài Gòn, du khách vừa thư giãn ngắm cảnh vừa thưởng thức âm nhạc dân gian ẢNH: BTC

Trong hành trình ngồi trên buýt sông, khách được nghe thuyết minh về cảnh vật, di tích, các tòa nhà hai bên bờ sông bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh); dùng bánh ngọt và nước; thưởng thức cồng chiêng Tây nguyên xuyên suốt hành trình. Hoa giấy Thanh Tiên được trang trí phủ kín tầng 1 của buýt sông tạo điểm nhấn văn hóa ấn tượng.

Hành trình kéo dài khoảng 45 phút, với 3 mức giá vé. Trong đó, vé hạng Sky có giá 679.000 đồng, ngồi trên tầng 2 của tàu, ngắm trọn cảnh quan hai bờ sông, kèm đồ ăn nhẹ và nước uống. Hai hạng vé còn lại là River và Cabin, có giá lần lượt 479.000 đồng và 399.000 đồng.

Đại diện Saigon WaterGO cho biết, từ khi triển khai chương trình, các chuyến tàu hầu hết đều kín khách, nhận được phản hồi tích cực từ cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra hào hứng khi được giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ cồng chiêng Tây nguyên ngay trên boong tàu.

Nghệ sĩ cồng chiêng trực tiếp tương tác, trò chuyện cùng du khách, tạo nên trải nghiệm gần gũi và sinh động trên sông nước ẢNH: LÊ NAM

Trên chuyến buýt sông 2 tầng, ông Rath Chhun (54 tuổi), du khách đến từ Boston, bang Massachusetts (Mỹ), cho biết ông đã có ba ngày trải nghiệm tại TP.HCM và để lại nhiều ấn tượng. "Việt Nam mang đến cho tôi cảm giác rất khác so với nơi tôi sống. Tôi yêu văn hóa, yêu con người và gần như mọi thứ ở đây. Trong ba ngày qua, tôi thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc tại TP.HCM", ông chia sẻ.

Ông Rath Chhun (54 tuổi), du khách đến từ Boston, bang Massachusetts (Mỹ) hạnh phúc tận hưởng chuyến đi tối 4.2 ẢNH: LÊ NAM

Theo ông Rath Chhun, điều khiến ông ấn tượng nhất trong chuyến đi chính là trang phục truyền thống của người Việt. "Những bộ trang phục mà mọi người đang mặc rất đẹp và độc đáo. Ở nơi tôi sống, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những trang phục truyền thống nguyên bản như thế này. Chính sự khác biệt đó khiến trải nghiệm trở nên rất đáng nhớ", ông nói.