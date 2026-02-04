7 trải nghiệm độc đáo ít người biết dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam

Theo gợi ý từ Booking.com, với những du khách muốn trải nghiệm một mùa Tết Nguyên đán trọn vẹn và khác biệt, kỳ nghỉ này mở ra nhiều hành trình kết nối sâu với văn hóa địa phương, từ chuyến hành hương tĩnh lặng ở phương Nam đến những ngôi làng cổ hàng nghìn năm tuổi ở miền núi phía bắc.

Dưới đây là 7 trải nghiệm tết độc đáo, ít người biết, dành cho du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam.

Lễ canh thức thầm lặng tại Côn Đảo

Trong khi nhiều nơi rộn ràng đếm ngược chào năm mới bằng pháo hoa, đêm giao thừa ở Côn Đảo lại mang không khí trầm lắng hiếm có. Từ khoảng 22 giờ đến rạng sáng, Nghĩa trang Hàng Dương trở thành "hòn đảo của những ngọn nến" để người dân và du khách lặng lẽ thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Không gian trang nghiêm, ánh nến lung linh và mùi khói hương tạo nên một nghi lễ đặc biệt, khắc sâu tinh thần biết ơn một lát cắt rất khác của Tết Việt.

Côn Đảo có lễ canh thức

Gợi ý lưu trú: The Mystery Côn Đảo

Trải nghiệm: Tham quan Nhà tù Côn Đảo trước giao thừa để hiểu rõ hơn bối cảnh lịch sử của vùng đất này.

Tết "ăn than" của người Giẻ Triêng ở Quảng Ngãi

Với đồng bào Giẻ Triêng ở Tây nguyên, năm mới bắt đầu bằng nghi lễ phủ than lên người. Những chàng trai vào rừng lấy than, mang về làng rồi tung lên mọi người với niềm tin càng nhiều than thì càng nhiều may mắn. Nghi lễ vừa vui nhộn, vừa mang tính cộng đồng sâu sắc, phản ánh quan niệm độc đáo về phúc lộc đầu năm của người bản địa.

Làng Kon K’tu - Quảng Ngãi

Gợi ý lưu trú: Y.O Inn (Kon Tum)

Trải nghiệm: Trekking làng Kon K'tu, tìm hiểu sự khác biệt trong phong tục tết của các tộc người Bahnar và Giẻ Triêng.

Nghi lễ dựng nêu hoàng gia ở Đại nội Huế

Tại cố đô Huế, Tết Nguyên đán bắt đầu bằng Lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) được phục dựng theo nghi thức triều Nguyễn. Trong Đại nội, các vệ binh khoác trang phục thế kỷ 19, thực hiện nghi lễ dựng cây nêu - biểu tượng xua đuổi tà khí, đánh dấu kỳ nghỉ tết chính thức của hoàng cung. Đây là nghi lễ hiếm hoi chỉ diễn ra trong dịp Tết, mang đến cho du khách cái nhìn sinh động về văn hóa cung đình xưa.

Tết bắt đầu bằng Lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) được phục dựng theo nghi thức triều Nguyễn

Gợi ý lưu trú: Azerai La Residence Huế

Trải nghiệm: Tour riêng khám phá kinh thành và lăng tẩm để hiểu ý nghĩa các biểu tượng Tết trong kiến trúc hoàng gia.

Mâm ngũ quả và chợ hoa sông nước Cần Thơ

Ở miền Tây, Tết hiện lên qua mâm ngũ quả "cầu - dừa - đủ - xoài" và nhịp sống sông nước. Bình minh trên chợ nổi Cái Răng là thời điểm những chiếc ghe chở hoa tết biến dòng sông thành "vườn hoa di động" rực rỡ. Đây cũng là lúc du khách cảm nhận rõ nhất không khí tết miền sông nước.

Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ

Gợi ý lưu trú: Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection

Trải nghiệm: Tour chợ nổi và miệt vườn, ghé thăm nhà dân, tìm hiểu bữa cơm "rước ông bà" ngày đầu năm.

Tết giữa di sản đá ở Cao Bằng

Tại làng đá Khuổi Ky (Cao Bằng), người Tày đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà sàn bằng đá hơn 1.200 năm tuổi, giữa núi non hùng vĩ. Tết nơi đây gắn với hát then, du xuân thác Bản Giốc và những buổi gặp gỡ bình dị, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị.

Làng đá ở Cao Bằng

Gợi ý lưu trú: Pà Hideaway – Thác Bản Giốc

Trải nghiệm: Đi bộ khám phá động Ngườm Ngao – hang động được thắp sáng rực rỡ trong những ngày đầu năm.

Múa lân và bài chòi giữa phố cổ Hội An

Múa lân xuất hiện khắp nơi ngày tết, nhưng ở Hội An, tiếng trống lân vang vọng qua những con hẻm cổ, giữa những ngôi nhà tường vàng hàng trăm năm tuổi, tạo nên cảm giác hoài niệm đặc biệt. Xen giữa các màn biểu diễn là trò chơi Bài Chòi - di sản văn hóa phi vật thể của miền Trung.

Múa Lân ở Hội An

Gợi ý lưu trú: Nostalgia Boutique Hotel

Trải nghiệm: Tham gia lớp học làm đèn lồng, tự tay tạo món quà Tết mang ý nghĩa may mắn.

Một thoáng tết xưa ở làng cổ Đường Lâm

Cách Hà Nội khoảng 50 km, tết ở làng cổ Đường Lâm vẫn giữ trọn không khí làng quê Bắc Bộ xưa với nhà đá ong, cổng làng rêu phong, liễn đối mực tàu. Các bậc cao niên uống trà, cúng bái theo lệ làng tạo nên nhịp tết chậm rãi, đối lập với sự hối hả của phố thị.

Làng cổ Đường Lâm

Gợi ý lưu trú: MAY DE VILLE Lakeside Hotel

Trải nghiệm: Tour trong ngày khám phá những nghi lễ cuối năm trong các ngôi nhà cổ lâu đời.