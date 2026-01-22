Khách Việt thích đi Phú Quốc trước tết, đi Đà Lạt xuyên tết

Với kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài gần 9 ngày, hành vi du lịch của người Việt tiếp tục ghi nhận nhiều thay đổi rõ nét. Theo dữ liệu tìm kiếm mới công bố từ Booking.com, du khách Việt không chỉ duy trì thói quen du lịch nội địa mà còn ngày càng chủ động mở rộng hành trình ra nước ngoài, với lựa chọn linh hoạt theo từng giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Phú Quốc dẫn đầu trước tết

Ở giai đoạn trước tết, Phú Quốc vươn lên vị trí số một trong danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi thế về khí hậu nắng ấm, hạ tầng du lịch đồng bộ và đa dạng trải nghiệm nghỉ dưỡng tiếp tục giúp đảo ngọc giữ vững sức hút.

Phú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm, tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái ẢNH: LÊ NAM

Ngoài Phú Quốc, các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Đà Lạt và Hà Nội vẫn duy trì lượng tìm kiếm cao. Đáng chú ý, Côn Đảo ghi nhận mức tăng sáu bậc, vào nhóm những điểm đến được quan tâm nhờ không gian yên bình, phù hợp cho các chuyến nghỉ ngơi ngắn ngày trước kỳ cao điểm tết.

Ở chiều quốc tế, Thái Lan tiếp tục là thị trường được ưa chuộng nhất, với bốn thành phố góp mặt trong top 10. Bangkok, Phuket, Chiang Mai và Hua Hin duy trì sức hút nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Đặc biệt, New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm hơn 500%, tăng 68 bậc so với năm trước.

Đà Lạt "lên ngôi" trong những ngày tết

Trong giai đoạn cao điểm tết, xu hướng du lịch của người Việt có sự dịch chuyển rõ rệt. Đà Lạt trở thành điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, vượt qua Phú Quốc và Nha Trang. Thời tiết mát mẻ, không gian lãng mạn và nhiều hoạt động trải nghiệm mùa xuân giúp thành phố ngàn hoa trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gia đình và nhóm bạn trẻ.

Phan Thiết và Sa Pa cũng ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm gấp 5 lần so với năm ngoái, cho thấy xu hướng tìm đến các điểm nghỉ dưỡng biển và vùng núi tiếp tục song hành trong mùa Tết.

Ở thị trường quốc tế, Nhật Bản nổi lên là điểm đến được quan tâm hàng đầu. Ngoài Tokyo đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, các thành phố Osaka, Nagoya và Fukuoka cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh, phản ánh xu hướng du lịch dài ngày kết hợp khám phá văn hóa của du khách Việt.

Ở thị trường nội địa, các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, sau tết, du khách Việt tiếp tục duy trì nhịp du lịch với những chuyến đi thiên về nghỉ dưỡng, văn hóa và tâm linh. Đà Nẵng, Phú Quốc và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu danh sách tìm kiếm nội địa. Các điểm đến gắn với lễ hội truyền thống như Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt và Vũng Tàu cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng đáng kể.

Đáng chú ý, Tiến Xuân - địa điểm diễn ra Lễ hội chùa Tây Phương đã tăng 412 bậc trên bảng xếp hạng tìm kiếm, phản ánh xu hướng tìm về các không gian văn hóa tâm linh đầu năm của du khách.

Ở chiều quốc tế, bên cạnh Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur và Singapore, du khách Việt bắt đầu mở rộng hành trình sang các đô thị toàn cầu như Paris, Sydney, Osaka và Chiang Mai, cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa sâu sắc ngày càng rõ nét.



