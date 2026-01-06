Việt Nam có 1 điểm đến 'tăng trưởng nhanh nhất châu Á'

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025, dựa trên so sánh dữ liệu đặt phòng giai đoạn tháng 1-11.2025 với cùng kỳ năm 2024. Kết quả cho thấy mức độ quan tâm của du khách quốc tế đối với thị trấn vùng cao này tăng mạnh, giúp Sa Pa vươn lên 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á.

Sa Pa vươn lên 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á





Theo Agoda, sức hút của Sa Pa đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu vùng cao mát lành và đời sống văn hóa đa dạng của các cộng đồng dân tộc. Những trải nghiệm "chậm" và giàu bản sắc, khác biệt với nhịp sống đô thị, đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách quốc tế trong xu hướng tìm kiếm các điểm đến thiên nhiên và văn hóa.

Trong danh sách các điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, Sa Pa dẫn đầu, theo sau lần lượt là Okayama, Bandung, Matsuyama và Takamatsu. Đây đều là những địa danh ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng tìm kiếm và đặt phòng từ khách quốc tế trong năm qua.

Cảnh sắc Sa Pa vào mùa xuân với núi non trùng điệp và sương mù đặc trưng, thu hút đông đảo du khách quốc tế

Ở giai đoạn đầu năm, Sa Pa thường "ghi điểm" nhờ tiết trời se lạnh dễ chịu, cảnh sắc núi non trùng điệp được tô điểm bởi các mùa hoa. Bên cạnh đó là chuỗi trải nghiệm đặc trưng như khám phá bản Tả Van trong làn sương mỏng, hòa mình vào không khí giao thương rộn ràng tại chợ Bắc Hà hay ngắm toàn cảnh thung lũng Mường Hoa trên tuyến tàu leo núi dài khoảng 2 km. Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 được đánh giá là mùa đẹp để du xuân và nghỉ dưỡng tại phố núi.

Chia sẻ về kết quả này, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam cho biết, việc Sa Pa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ là tín hiệu tích cực cho du lịch Việt Nam. "Sa Pa sở hữu cảnh quan ấn tượng, không khí trong lành và nhiều trải nghiệm ngoài trời, rất phù hợp cho xu hướng du lịch nghỉ dưỡng khám phá đang được du khách quốc tế ưa chuộng", ông Lâm nói.