Resort 5 sao Việt Nam vào danh sách spa hàng đầu thế giới

Theo công bố của ELLE UK, Six Senses Côn Đảo là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong cẩm nang spa toàn cầu năm 2026, bên cạnh hàng loạt khu nghỉ dưỡng danh tiếng tại Maldives, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Thái Lan và Panama.

ELLE UK Spa Guide là danh sách tuyển chọn thường niên do đội ngũ biên tập viên chuyên trách mảng thời trang, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm của ELLE UK thực hiện. Không phải giải thưởng mang tính chấm điểm hay cạnh tranh, danh sách này phản ánh góc nhìn biên tập, gu thẩm mỹ và trải nghiệm thực tế của một trong những tạp chí lifestyle có ảnh hưởng toàn cầu.

Tổng thể khu spa với kiến trúc thấp tầng, hài hòa cảnh quan hồ nước và núi rừng, thể hiện triết lý nghỉ dưỡng bền vững

Trong bài viết giới thiệu, ELLE UK mô tả Six Senses Côn Đảo là điểm đến "tách biệt và yên tĩnh hiếm có", trải nghiệm wellness (sức khỏe toàn diện) được xây dựng dựa trên sự giao thoa giữa thiên nhiên nguyên bản, các phương pháp trị liệu truyền thống Việt Nam và những xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại của thế giới.

Six Senses Côn Đảo tọa lạc trên bờ biển hoang sơ của đặc khu Côn Đảo, với hệ thống villa trải dài theo đường bờ biển, mỗi căn đều có hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng biển. Không gian nghỉ dưỡng được thiết kế theo triết lý hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên, ưu tiên vật liệu địa phương, ánh sáng tự nhiên và sự riêng tư tuyệt đối cho du khách.

Khu thiền và yoga nổi trên mặt nước, mang đến trải nghiệm trị liệu gắn liền với thiên nhiên nguyên bản

Khu spa và wellness village của resort được ELLE UK đánh giá là "trái tim tĩnh lặng" của toàn khu nghỉ dưỡng. Các liệu trình tại đây không mang tính đại trà mà được cá nhân hóa, kết hợp giữa trị liệu hơi thở, thiền định, massage trị liệu chuyên sâu và các phương pháp phục hồi hệ thần kinh, giấc ngủ và thể chất.

Đáng chú ý, ELLE UK dành nhiều dòng nhấn mạnh các liệu pháp mang dấu ấn Việt Nam, trong đó có liệu trình massage toàn thân "Vietnamese Touch Therapy", với nhịp điệu chậm, tập trung vào tuần hoàn năng lượng và sự cân bằng thể chất, tinh thần cho khách lưu trú dài ngày hoặc sau các chuyến bay đường dài.



Một điểm cộng lớn khiến Six Senses Côn Đảo được ELLE UK đánh giá cao là cách resort mở rộng khái niệm wellness vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Du khách được mời tham quan trại ấp rùa biển ngay trong khuôn viên để bảo tồn và thả rùa về đại dương, qua đó tạo nên mối kết nối trực tiếp giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng và bảo tồn hệ sinh thái.

Nguồn nguyên liệu cho ẩm thực và spa phần lớn được trồng tại vườn của resort, kết hợp các workshop về lối sống bền vững, nấu ăn từ nông trại đến bàn ăn, góp phần lan tỏa thông điệp sống chậm và có trách nhiệm. Đây cũng là xu hướng đang ngày càng được giới du lịch cao cấp quốc tế quan tâm.