Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Resort 5 sao Việt Nam vào danh sách spa hàng đầu thế giới

Phương Nam
Phương Nam
06/01/2026 12:54 GMT+7

Một resort 5 sao tại Việt Nam vừa được ELLE UK (tạp chí thời trang, lifestyle và du lịch uy tín của Anh) lựa chọn và vinh danh trong "ELLE UK Spa Guide 2026", danh sách tuyển chọn những khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất thế giới.

Theo công bố của ELLE UK, Six Senses Côn Đảo là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong cẩm nang spa toàn cầu năm 2026, bên cạnh hàng loạt khu nghỉ dưỡng danh tiếng tại Maldives, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Thái Lan và Panama.

ELLE UK Spa Guide là danh sách tuyển chọn thường niên do đội ngũ biên tập viên chuyên trách mảng thời trang, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm của ELLE UK thực hiện. Không phải giải thưởng mang tính chấm điểm hay cạnh tranh, danh sách này phản ánh góc nhìn biên tập, gu thẩm mỹ và trải nghiệm thực tế của một trong những tạp chí lifestyle có ảnh hưởng toàn cầu.

- Ảnh 1.

Tổng thể khu spa với kiến trúc thấp tầng, hài hòa cảnh quan hồ nước và núi rừng, thể hiện triết lý nghỉ dưỡng bền vững

Trong bài viết giới thiệu, ELLE UK mô tả Six Senses Côn Đảo là điểm đến "tách biệt và yên tĩnh hiếm có", trải nghiệm wellness (sức khỏe toàn diện) được xây dựng dựa trên sự giao thoa giữa thiên nhiên nguyên bản, các phương pháp trị liệu truyền thống Việt Nam và những xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại của thế giới.

Six Senses Côn Đảo tọa lạc trên bờ biển hoang sơ của đặc khu Côn Đảo, với hệ thống villa trải dài theo đường bờ biển, mỗi căn đều có hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng biển. Không gian nghỉ dưỡng được thiết kế theo triết lý hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên, ưu tiên vật liệu địa phương, ánh sáng tự nhiên và sự riêng tư tuyệt đối cho du khách.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Khu thiền và yoga nổi trên mặt nước, mang đến trải nghiệm trị liệu gắn liền với thiên nhiên nguyên bản

Khu spa và wellness village của resort được ELLE UK đánh giá là "trái tim tĩnh lặng" của toàn khu nghỉ dưỡng. Các liệu trình tại đây không mang tính đại trà mà được cá nhân hóa, kết hợp giữa trị liệu hơi thở, thiền định, massage trị liệu chuyên sâu và các phương pháp phục hồi hệ thần kinh, giấc ngủ và thể chất.

Đáng chú ý, ELLE UK dành nhiều dòng nhấn mạnh các liệu pháp mang dấu ấn Việt Nam, trong đó có liệu trình massage toàn thân "Vietnamese Touch Therapy", với nhịp điệu chậm, tập trung vào tuần hoàn năng lượng và sự cân bằng thể chất, tinh thần cho khách lưu trú dài ngày hoặc sau các chuyến bay đường dài.

Một điểm cộng lớn khiến Six Senses Côn Đảo được ELLE UK đánh giá cao là cách resort mở rộng khái niệm wellness vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Du khách được mời tham quan trại ấp rùa biển ngay trong khuôn viên để bảo tồn và thả rùa về đại dương, qua đó tạo nên mối kết nối trực tiếp giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng và bảo tồn hệ sinh thái.

Nguồn nguyên liệu cho ẩm thực và spa phần lớn được trồng tại vườn của resort, kết hợp các workshop về lối sống bền vững, nấu ăn từ nông trại đến bàn ăn, góp phần lan tỏa thông điệp sống chậm và có trách nhiệm. Đây cũng là xu hướng đang ngày càng được giới du lịch cao cấp quốc tế quan tâm.

Tin liên quan

Thắng lớn tết Dương lịch, nhiều địa phương 'hốt bạc' ngàn tỉ đồng

Thắng lớn tết Dương lịch, nhiều địa phương 'hốt bạc' ngàn tỉ đồng

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày cùng thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi động. Nhiều địa phương đón khách kỷ lục, đạt doanh thu ấn tượng ngay từ những ngày đầu năm.

10 điểm đến du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, Việt Nam chiếm tới 3

Rùa biển bạch tạng quý hiếm chào đời tại Côn Đảo

Khám phá thêm chủ đề

Côn Đảo Elle UK Maldives Spa Guide Việt Nam Resort
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận