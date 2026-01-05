Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

10 điểm đến du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, Việt Nam chiếm tới 3

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
05/01/2026 10:28 GMT+7

Bất chấp tỷ giá hối đoái cao, nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách Hàn Quốc vẫn tiếp tục phục hồi nhanh chóng trong năm 2025.

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc và Tổng công ty Sân bay quốc tế Incheon, trong năm 2025, người Hàn Quốc đã thực hiện 24 triệu chuyến đi nước ngoài, với hơn 349.919 chuyến bay quốc tế được khai thác - cả hai đều tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cũng báo cáo rằng sự quan tâm đến du lịch nước ngoài của người Hàn Quốc đã tăng 15% so với năm 2024 dựa trên dữ liệu của riêng họ.

10 điểm đến du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, Việt Nam chiếm tới 3- Ảnh 1.

Khách Hàn Quốc đông đúc ở chợ Hàn, Đà Nẵng

ẢNH: N.T.T

Phản ánh xu hướng này, Agoda đã công bố 10 điểm đến nước ngoài hàng đầu dành cho du khách Hàn Quốc năm 2025 dựa trên tìm kiếm chỗ ở. Tokyo, Fukuoka và Osaka chiếm ba vị trí đầu bảng, nhấn mạnh sự phổ biến liên tục của Nhật Bản. Các điểm đến khác trong top 10 bao gồm Nha Trang, Việt Nam; Bali, Indonesia; Đà Nẵng, Việt Nam; Bangkok, Thái Lan; Sapporo, Nhật Bản; Đài Bắc; và Phú Quốc, Việt Nam, làm nổi bật sự ưa thích liên tục đối với các chuyến đi nước ngoài ngắn ngày, theo Korea Herald.

Việt Nam được du khách Hàn Quốc yêu thích bởi một số thành phố biển và du lịch, bao gồm Nha Trang ở vị trí thứ 4, Đà Nẵng thứ 6 và Phú Quốc thứ 10. Đặc biệt, Phú Quốc chứng kiến tăng trưởng 63% về lượng khách Hàn Quốc so với năm trước, tăng 6 bậc để lần đầu tiên vào top 10.

Phú Quốc là điểm đến du lịch duy nhất tại Việt Nam cho phép tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh không cần visa lên đến 30 ngày, và sở hữu các nguồn tài nguyên du lịch sinh thái như bãi biển thiên đường, thu hút sự quan tâm của du khách Hàn Quốc.

Lee Joon-hwan, người đứng đầu Agoda khu vực Đông Bắc Á, cho biết: "Du khách vẫn tiếp tục có những chuyến du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa và thư giãn, các thành phố lớn của Nhật Bản vẫn luôn được ưa chuộng cũng các điểm đến đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam".

Năm 2025, Việt Nam có hơn 4 triệu du khách Hàn Quốc, đứng thứ hai, sau du khách Trung Quốc.

Tin mới cho khách Việt Nam xin visa du lịch Hàn Quốc

Tin mới cho khách Việt Nam xin visa du lịch Hàn Quốc

Khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia được hưởng chính sách này gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Campuchia.

