Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Tin mới cho khách Việt Nam xin visa du lịch Hàn Quốc

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
04/01/2026 08:02 GMT+7

Khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia được hưởng chính sách này gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí xử lý visa thêm 6 tháng nữa, đến tháng 6 năm 2026, cho các đoàn du khách đến từ 6 quốc gia. Theo kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol công bố, việc miễn phí, vốn ban đầu dự kiến hết hạn vào cuối năm 2025, sẽ được tiếp tục đến cuối tháng 6 năm 2026.

Sáu quốc gia được hưởng chính sách này gồm du khách theo đoàn từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Campuchia. Ông Koo cho biết, kế hoạch này nhằm duy trì đà phát triển của thu hút khách quốc tế đến Hàn Quốc, theo Korea Joongang Daily. Hiện tại, phí cấp thị thực khách đoàn vào Hàn Quốc khoảng 18.000 won (hơn 328.000 đồng).

Tin mới cho khách Việt Nam xin visa du lịch Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hàn Quốc nằm trong top đầu điểm đến ưa chuộng của khách Việt Nam

ẢNH: KOREA HERALD

Trước đó, cuối năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc đặt chỉ tiêu doanh thu du lịch cao kỷ lục với 24,5 tỉ USD vào năm 2024. Để đạt mục tiêu này, Hàn Quốc áp dụng chính sách miễn phí thị thực điện tử cho khách đoàn và tăng giới hạn hoàn thuế trực tiếp tại điểm mua sắm cho du khách. Cụ thể, Hàn Quốc mở rộng danh sách các quốc gia được miễn phí thị thực điện tử theo đoàn cho Việt Nam, Philippines và Indonesia; trước chỉ có du khách Trung Quốc được hưởng chính sách này.

Tính đến tháng 11.2025, có hơn 500.000 lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc, đứng thứ 4 trong số các nước có lượng khách vào Hàn nhiều nhất, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Ở chiều ngược lại, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông thứ hai, sau Trung Quốc. Trong năm 2025, Việt Nam đón gần 3,5 triệu lượt khách Hàn.

Tin liên quan

Doanh nghiệp du lịch để khách trốn lại trái phép có thể bị phạt tới 50 triệu

Doanh nghiệp du lịch để khách trốn lại trái phép có thể bị phạt tới 50 triệu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 348/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó bổ sung mức phạt đối với hành vi để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

visa hàn quốc khách Việt Nam Du lịch Hàn Quốc miễn phí visa Hàn Quốc Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận