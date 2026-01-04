Tin mới cho khách Việt Nam xin visa du lịch Hàn Quốc

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí xử lý visa thêm 6 tháng nữa, đến tháng 6 năm 2026, cho các đoàn du khách đến từ 6 quốc gia. Theo kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol công bố, việc miễn phí, vốn ban đầu dự kiến hết hạn vào cuối năm 2025, sẽ được tiếp tục đến cuối tháng 6 năm 2026.

Sáu quốc gia được hưởng chính sách này gồm du khách theo đoàn từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Campuchia. Ông Koo cho biết, kế hoạch này nhằm duy trì đà phát triển của thu hút khách quốc tế đến Hàn Quốc, theo Korea Joongang Daily. Hiện tại, phí cấp thị thực khách đoàn vào Hàn Quốc khoảng 18.000 won (hơn 328.000 đồng).

Hàn Quốc nằm trong top đầu điểm đến ưa chuộng của khách Việt Nam ẢNH: KOREA HERALD

Trước đó, cuối năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc đặt chỉ tiêu doanh thu du lịch cao kỷ lục với 24,5 tỉ USD vào năm 2024. Để đạt mục tiêu này, Hàn Quốc áp dụng chính sách miễn phí thị thực điện tử cho khách đoàn và tăng giới hạn hoàn thuế trực tiếp tại điểm mua sắm cho du khách. Cụ thể, Hàn Quốc mở rộng danh sách các quốc gia được miễn phí thị thực điện tử theo đoàn cho Việt Nam, Philippines và Indonesia; trước chỉ có du khách Trung Quốc được hưởng chính sách này.

Tính đến tháng 11.2025, có hơn 500.000 lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc, đứng thứ 4 trong số các nước có lượng khách vào Hàn nhiều nhất, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Ở chiều ngược lại, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông thứ hai, sau Trung Quốc. Trong năm 2025, Việt Nam đón gần 3,5 triệu lượt khách Hàn.