Doanh nghiệp du lịch để khách trốn lại trái phép có thể bị phạt tới 50 triệu

Trước đó, pháp luật về du lịch chưa quy định các biện pháp cụ thể để xảy ra hành vi vi phạm (khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép). Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và lợi ích của nhà nước trong trường hợp có hành vi vi phạm xảy ra, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Doanh nghiệp lữ hành có khách du lịch trốn ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tới 40 triệu đồng ẢNH: V.P

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với những doanh nghiệp để xảy ra hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Đồng thời, Nghị định mới còn bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực; Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy.

Cụ thể, Giám đốc Khu quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc; Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Xây dựng; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thành lập; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thành lập có quyền phạt tiền đến 40 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải, Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy có quyền phạt tiền đến 12,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25 triệu đồng...

Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ đường thủy có quyền: Phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính...

Nghị định mới có hiệu lực từ 15.2.2026.