Thắng lớn tết Dương lịch, nhiều địa phương 'hốt bạc' ngàn tỉ đồng

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.

Nhiều điểm đến đã thu hút lượng lớn du khách như: Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né... Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 51%; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%. Tại nhiều điểm đến, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt mức rất cao, thậm chí lên tới 100% từ trước kỳ nghỉ, như: Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, khu vực phố cổ Hà Nội và trung tâm TP.HCM.

TP.HCM dẫn đầu về lượng khách khi ước đón và phục vụ 1,24 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế khoảng 75.726 lượt, công suất phòng đạt khoảng 75%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.632 tỉ đồng. Đây là mức doanh thu cao ấn tượng.

Đứng ở vị trí thứ 2, Thủ đô Hà Nội ước đón 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250%; khách quốc tế khoảng 110.000 lượt, tổng thu ước đạt 2.100 tỉ đồng. Cũng nằm trong danh sách địa phương thu ngàn tỉ từ du lịch, tỉnh Quảng Ninh ước đón 657.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 70.500 lượt, tổng thu ước đạt 1.620 tỉ đồng. Sát ngay phía sau, Lào Cai ước đón 363.112 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 32.298 lượt, tổng thu ước đạt 1.500 tỉ đồng. Ngành du lịch Lâm Đồng trong 4 ngày lễ cũng "bỏ túi" khoảng 1.200 tỉ đồng khi phục vụ khoảng 650.000 lượt khách...

Cũng nằm trong nhóm địa phương đón khách quốc tế tăng trưởng mạnh nhất, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tỉnh An Giang ước đón hơn 30.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổng thu từ du lịch vẫn chưa đạt tới mức 1.000 tỉ, ước đạt 859 tỉ đồng.

Cục Du lịch đánh giá: Nhìn chung, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày đã tạo dư địa cho phân khúc du lịch nội địa tăng trưởng mạnh mẽ. Thời gian nghỉ đủ dài để giúp người dân, du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ. Xu hướng lựa chọn điểm đến dịp Tết Dương lịch 2026 cho thấy, du lịch nội địa vẫn là trụ cột, trong khi du lịch ra nước ngoài có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các thị trường gần, dễ đi và phù hợp với quỹ thời gian ngắn. Khách du lịch sẵn sàng chi trả cao hơn cho các hành trình được thiết kế mang tính cá nhân hóa trải nghiệm thay vì tour đại trà trong dịp đón năm mới 2026. Đây cũng là tín hiệu cho thấy hành vi tiêu dùng du lịch của người Việt ngày càng thực tế, đề cao tính trải nghiệm hơn.

"Kỳ nghỉ Tết Dương lịch được xem là "bước chạy đà" quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm 2026. Các địa phương không chỉ tập trung vào thu hút du khách mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn hướng tới mục tiêu thu hút du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài ngày hơn. Lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng, thể hiện hiệu quả từ chính sách thị thực mới và công tác xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá… Đây là những tín hiệu khả quan để thực hiện mục tiêu toàn ngành năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng" - đại diện Cục Du lịch nhận định.



