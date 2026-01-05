Du lịch đầy khí thế đầu năm mới

Hòa mình vào dòng chảy lễ hội

Đêm giao thừa 2026 chứng kiến một bức tranh lễ hội quy mô hiếm có trải dài khắp cả nước. Thời khắc VN "bấm nút" bước vào kỷ nguyên mới, cũng là lúc hành trình trải nghiệm bùng nổ cảm xúc của hàng triệu người dân cùng du khách quốc tế chính thức bắt đầu.

Du khách quốc tế dự sự kiện countdown đón năm mới 2026 tại TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Trong đó, nam đảo Phú Quốc đã tạo nên "cơn địa chấn" với 3 màn pháo hoa trong sự kiện countdown đón năm mới. Chưa tới 20 giờ, hàng ngàn quả pháo hoa, pháo nước và pháo sáng đã được khai hỏa ngay trên vịnh biển trong show nghệ thuật "Symphony of the Sea" tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ngay sau đó, show "Kiss of the Sea" tiếp tục thắp sáng bầu trời lần 2 bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, cả khu Nam Phú Quốc bùng nổ với màn pháo hoa do đội đương kim vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 thiết kế chính thức với mật độ pháo gấp đôi ngày thường và thời lượng kéo dài 10 phút liên tục, khiến du khách "ồ wao" không ngớt.

Chị Anna Ivanva (du khách Nga) xúc động chia sẻ sau khi cùng gia đình ngắm trọn 3 màn pháo hoa đỉnh cao đêm giao thừa: "Thật sự choáng ngợp và hạnh phúc! Tôi chưa bao giờ được đón năm mới đẹp và rực rỡ như ở Phú Quốc đêm nay. Pháo hoa, biển, âm nhạc…, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi cảm nhận được năng lượng tuyệt vời và tin rằng năm mới này sẽ tràn ngập niềm vui". Gần đó, ông Aleksey Tatarinov (du khách Mỹ) cũng không giấu được sự phấn khích: "Thật sự quá ấn tượng. Tôi chưa từng xem màn trình diễn nào hoành tráng và mãn nhãn như vậy. Cảm xúc hiện giờ thật khó tả. Tôi chỉ muốn nói là Phú Quốc tuyệt vời. VN quá tuyệt vời!".

Chỉ trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa qua, Thị trấn Hoàng Hôn đã ghi nhận lượng khách quốc tế tăng 76% so với cùng kỳ. "Cơn địa chấn" này đóng góp rất lớn vào thành quả ấn tượng của du lịch đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) với ghi nhận đón gần 30.000 lượt khách quốc tế trong 4 ngày nghỉ, tăng trưởng gần 50%. Trong đó, có rất nhiều du khách đã trải nghiệm tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc từ lễ Giáng sinh và đến nay vẫn mê mẩn đón năm mới tại đảo ngọc.

Thị trấn Hoàng Hôn bùng nổ đêm giao thừa Ảnh: S.G

Tương tự, "ra đường gặp Tây" là câu nói miêu tả đúng nhất hình ảnh đường phố TP.HCM những ngày qua. Từ khoảng tháng 11 đến nay, du khách quốc tế đổ về trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước ngày càng đông. Trên đường phố, trong những khu chợ, phố đi bộ, ngay cả quán ăn "núp hẻm"… đâu đâu cũng thấy bóng du khách nước ngoài.

Lần đầu tiên đến TP.HCM, cô Stephanie (du khách Đức) bày tỏ vô cùng bất ngờ với độ hoành tráng của những chương trình đón năm mới tại thành phố. "Ở Đức, các chương trình đón năm mới có quy mô nhỏ hơn nhiều vì mọi người thường countdown tại nhà. Còn ở TP.HCM, không khí vô cùng sôi động, đông vui và tràn đầy năng lượng. Đây là trải nghiệm rất vui và đáng nhớ. Chắc chắn tôi sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè tới TP.HCM vào những dịp lễ như thế này", cô Stephanie chia sẻ.

Ở phía bắc, thủ đô Hà Nội cũng đón lượng khách nghỉ Tết Dương lịch "đông chưa từng thấy", tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 110.000 lượt, tăng gần 290%.

Khi những cảm xúc bùng nổ của thời khắc chuyển giao sang năm mới còn chưa "hạ nhiệt", ngành du lịch VN tiếp tục tràn đầy hứng khởi đón nhiều đoàn khách quốc tế xông đất khắp các cửa ngõ, từ đường hàng không, đường biển tới đường bộ. Đơn cử, sáng 1.1 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã đón tàu Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) với hơn 3.000 du khách, chủ yếu đến từ Anh, Mỹ, Úc và Canada. Đây là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên cập cảng Hạ Long trong năm 2026. Trong 2 ngày lưu lại Quảng Ninh, du khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, làng quê Yên Đức… Theo Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, tỉnh dự kiến đón 62 chuyến tàu biển quốc tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm nay.

Trải nghiệm đón năm mới thú vị trên du thuyền tại vịnh Hạ Long Ảnh: L.G

Cùng ngày, các sân bay lớn trên khắp cả nước như Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc… rộn ràng tổ chức lễ đón vị khách đầu tiên xông đất với những kỳ vọng một năm mới tăng trưởng rực rỡ.

Cũng trong ngày 1.1, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), điểm kết nối giao thương, du lịch quan trọng giữa VN và Trung Quốc, chính thức chào đón đoàn hơn 40 khách du lịch quốc tế đầu tiên nhập cảnh trong năm mới, khởi động cho chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch xuyên suốt năm 2026.

Khởi động một năm bứt tốc mạnh mẽ

Không quá bất ngờ khi VN được hàng triệu du khách khắp thế giới lựa chọn là điểm đến đón năm mới, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ lý giải: Du lịch VN đang hội tụ đầy đủ cả 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Chương trình đón năm mới tại khu Nam Phú Quốc khiến khách quốc tế choáng ngợp Ảnh: S.G

Về thiên thời, từ tháng 11 đến tháng 3 hằng năm là mùa cao điểm nhất của khách inbound. Khách nước ngoài nghỉ đông thường đi chơi xa và lâu ngày. Năm nay, ở khu vực Đông Nam Á đang có sự dịch chuyển rõ nét về điểm đến khi một số nước xung quanh đang bất ổn chính trị, chiến sự... Do đó, VN với độ ổn định cao trở thành lựa chọn hàng đầu. Nền tảng của độ ổn định này đến từ sự đầu tư mạnh mẽ cho truyền thông, quảng bá hình ảnh của Chính phủ thông qua hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước trong năm qua như A50 và A80. Truyền thông thế giới ồ ạt thông tin về các sự kiện, tạo ra cú hích rất mạnh đưa hình ảnh VN - đất nước thân thiện, tràn đầy sức sống và vươn mình hướng tới tương lai - lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã đặt ra một nhiệm vụ rất lớn cho các cơ quan ngoại giao VN tại các nước: Thu hút du lịch và phát triển kinh tế không còn chỉ là hoạt động ngoại giao mà phải coi là nhiệm vụ chính trị. Vai trò xúc tiến, quảng bá của các đại sứ quán thời gian qua được đẩy lên mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu vào các điểm đến. Kết hợp với các chiến dịch quảng bá liên tục từ phía Cục Du lịch quốc gia, tổng hòa nhiều yếu tố đã đưa cái tên VN dẫn đầu danh sách điểm đến của du khách quốc tế.

Về "địa lợi", theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, toàn bộ hệ thống hạ tầng du lịch của VN hiện rất tốt, đa phần mới được xây dựng trong khoảng 10 năm trở lại đây, có nhiều lợi thế so với các nước. Hạ tầng cơ sở lưu trú, điểm đến, các cơ sở vui chơi giải trí liên tục được làm mới, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, sẵn sàng "chớp thời cơ" để đón lượng khách lớn. Đặc biệt, ngành hàng không phát triển mạnh mẽ hỗ trợ đắc lực cho du lịch. Các hãng hàng không trong và ngoài nước mở mạng bay kết nối rộng tới nhiều thị trường nguồn. Theo thống kê, hệ thống đường bay giữa VN với các nước trong năm 2025 tăng gấp 3 lần so với 2024 cả về tần suất và điểm khởi hành. Chưa kể, các hãng hàng không chủ lực bay charter đưa khách Đông Âu tới VN cũng phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn 2022 - 2024 khó khăn.

Ngoài ra, còn một yếu tố tích cực là xu thế đi du lịch theo đoàn được dự báo sẽ trở lại từ đầu năm 2025 và đến nay đã chứng minh thật sự đang phục hồi. Sau một thời gian du lịch tự túc lên ngôi, các đoàn khách từ châu Âu, các thị trường phát triển đang quay trở lại nhờ chi phí rẻ hơn, độ an toàn cao hơn. Nhờ vậy, mỗi đoàn khách tới VN mang theo lượng khách đông hơn.

Cuối cùng là "nhân hòa", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhìn nhận toàn bộ hệ thống dịch vụ, nhân sự phục vụ ngành du lịch đã quay trở lại, không còn bị thiếu hụt và đứt gãy như giai đoạn sau đại dịch Covid-19. Ở tầm vĩ mô, Chính phủ và các lãnh đạo ngành du lịch đã thể hiện rõ quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và hiện thực hóa bằng các nghị quyết, chính sách mang lại hiệu quả cao, điển hình là chính sách mở cửa visa. Phía dưới, các sự kiện trong nước và quốc tế do địa phương tổ chức "thấm nhuần" văn hóa bản địa, tạo nên hệ thống sản phẩm du lịch trải nghiệm đa dạng, phong phú hơn.

Cùng đất nước chuyển mình

Năm 2026, đất nước chính thức bước vào kỷ nguyên mới, ngành du lịch cũng đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá để bắt đầu hành trình tới năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp từ 10 - 13% GDP.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, khi VN phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tiếp nhiều năm thì du lịch chính là ngành đang có sẵn tốc độ này. Bên cạnh các trụ cột công nghệ, FDI, xuất khẩu có nhiều tiềm năng thúc đẩy, trong khối ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chỉ có du lịch luôn giữ được nhịp tăng trưởng đều đặn 2 con số. Nếu được đầu tư xứng tầm, du lịch thậm chí có thể đẩy lên tới 20 - 30%/năm và giúp lan tỏa, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác.

Du khách quốc tế hòa mình vào không khí sôi động trong sự kiện countdown đón năm mới 2026 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Với mức độ lan tỏa mạnh mẽ của một ngành kinh tế tổng hợp, du lịch cần phải được đặt mục tiêu tăng trưởng trên 20% để bứt hẳn lên, trở thành một trong những đầu kéo đưa kinh tế tiến vào giai đoạn phát triển mới. Cần đặt mục tiêu cao như vậy để có được sự đầu tư tương xứng.

"Thái Lan đang chậm lại, nhưng về con số tuyệt đối vẫn hơn VN. Malaysia cũng đang hơn VN. Ngay chính lúc này, chúng ta cần đặt mục tiêu cao để có những quyết sách nhanh, mạnh, chớp thời cơ. Kỷ nguyên mới, du lịch có thể "hái trái ngọt" hay không, quyết định chính là ở thời điểm này. Khi các đối thủ đang bị chậm lại thì chính là thời cơ để mình bứt phá", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.

TS Phạm Hà, CEO của LuxGroup, cho rằng du lịch VN đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Cùng với nhịp vươn mình của dân tộc, cũng đã đến lúc ngành du lịch chuyển mình hướng tới du lịch cao cấp, bền vững và giàu cảm xúc.

Ông Phạm Hà phân tích: "Năm 2025, Thái Lan đạt khoảng 30 triệu khách, ước đạt 50 tỉ USD doanh thu; Singapore đón từ 16 - 17 triệu khách quốc tế, mang về hơn 40 tỉ USD doanh thu; Indonesia tuy chỉ đón khoảng 15 triệu khách, nhưng chi tiêu bình quân cao nhờ Bali. Nếu nhìn vào những con số này, VN đang ở vị trí "có tài nguyên nhưng chưa tối ưu hóa giá trị". Chúng ta chưa có nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng quốc gia, đủ để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Nếu so với tiềm năng, VN vẫn đang "đông mà chưa mạnh". Giá trị chi tiêu bình quân của khách quốc tế chỉ bằng 55 - 60% Thái Lan và chưa bằng một nửa Singapore. Điều này phản ánh một thực tế: Chúng ta bán nhiều dịch vụ, nhưng chưa bán đủ trải nghiệm có chiều sâu văn hóa".

Mặt khác, theo dự báo đến năm 2030, du lịch cao cấp chiếm gần 25% tổng doanh thu du lịch toàn cầu còn du lịch xanh tăng trưởng nhanh hơn 1,5 lần du lịch truyền thống. Một kỷ nguyên mới của du lịch đang hình thành và sự thay đổi này không bắt đầu từ phân khúc đại chúng, mà đến từ tầng lớp giàu có và tinh hoa toàn cầu. Du khách hạng sang không còn tìm kiếm sự xa hoa vật chất mà tìm kiếm sự chuyển hóa nội tâm. Du khách muốn trở về với thiên nhiên nguyên bản, khao khát những trải nghiệm có ý nghĩa không thể sao chép. Họ muốn tìm lại chính mình thông qua văn hóa bản địa, cộng đồng và những hành trình chậm. Mong muốn tìm lại những giá trị độc đáo, riêng biệt, sự bình an, chân thật và thức tỉnh, du khách sẵn sàng chi trả cao hơn.

Định vị lại thương hiệu du lịch quốc gia Trong thập niên tới, du lịch thuận tự nhiên - du lịch tái tạo - du lịch chuyển hóa sẽ không còn là "ngách", mà trở thành chuẩn mực mới của du lịch sang trọng. Du lịch không còn là phòng đẹp, mà là khoảnh khắc đẹp; không còn là tiện nghi, mà là ý nghĩa; không còn là xa hoa, mà là trải nghiệm giúp con người trở nên tốt hơn sau chuyến đi. Đây là con đường thông minh cho VN. Chúng ta cần trọng chất hơn lượng, tránh quá tải điểm đến, gây ô nhiễm môi trường hay quá phụ thuộc vào một nguồn khách. Đã đến lúc du lịch chuyển mình, định vị lại thương hiệu du lịch quốc gia, lấy văn hóa di sản làm điểm mạnh hàng đầu thế giới. TS Phạm Hà (CEO LuxGroup)