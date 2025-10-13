‘Mê hoặc’ du khách bằng trải nghiệm văn hóa mang dấu ấn di sản

Ông Jesper Bach Larsen và 2 nghệ sỹ trong buổi ra mắt Echoes of Elegance - Collab Pop up Art tại Vue Lounge, InterContinental Halong Bay Resort

Dưới "bàn tay phù thủy" của Chuyên gia trang điểm - Giám đốc sáng tạo Nam Trung (CGTĐ - GĐST Nam Trung) và Nhà thiết kế thời trang (NTK) Lâm Gia Khang, "Echoes of Elegance - Lifestyle of Art & Culinary Journey" đã mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm nghệ thuật, thời trang chưa từng có trong không gian đậm chất di sản với tầm nhìn độc bản của khu nghỉ dưỡng sang trọng đầu tiên tại Vịnh Hạ Long.

Xuyên suốt 3 sự kiện: Triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) - Echoes of Elegance; Talk of Elegance - Cuộc trò truyện về quan điểm sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hoá, vẻ đẹp và sự thanh lịch; cùng Culinary Journey - bữa tiệc ẩm thực đa giác quan ngay bên vịnh Hạ Long - Di sản được UNESCO công nhận, từng dấu ấn văn hóa di sản, tôn vinh những giá trị truyền thừa, tri thức và phong cách sống thanh lịch ngấm dần theo nhiều cung bậc cảm xúc của người thưởng lãm.

Ông Jesper Bach Larsen, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng chia sẻ

Ông Jesper Bach Larsen, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết: "Echoes of Elegance" được kiến tạo dựa trên ý tưởng về mối liên hệ truyền thừa của di sản văn hóa và tính đương đại trong việc cung cấp các trải nghiệm du lịch hạng sang. InterContinental Halong Bay Resort muốn mang từng chi tiết độc đáo nhất của Vịnh Hạ Long, nơi đã được UNESCO công nhận về bề dày di sản, vào trong thiết kế không gian, kiến tạo chất lượng dịch vụ như ẩm thực… để tạo nên sự khác biệt mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc du lịch hạng sang.

"Chúng tôi cố gắng chia sẻ những câu chuyện văn hóa và di sản để khách hàng dễ dàng hiểu những câu chuyện mang dấu ấn bản địa, dễ dàng hoà mình vào văn hóa nơi đây. Từ đó, tạo nên những kỷ niệm, những trải nghiệm khó quên theo một cách khác biệt so với những khách sạn khác cùng phân khúc. InterContinental Halong Bay Resort luôn khuyến khích tất cả nhân viên chia sẻ những câu chuyện về văn hoá bản địa, trải nghiệm bản địa với du khách một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Chúng tôi muốn họ đến đây cảm nhận, lắng nghe những câu chuyện độc đáo mà không thể tìm được trên internet, thông qua những cuộc trò chuyện thực tế và gần gũi với đội ngũ nhân viên của khu nghỉ dưỡng. Chính những điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt, mang đến cho du khách cảm giác như đang được sống tại nơi đây, được thấm nhuần văn hoá, truyền thống, hiểu rõ hơn về lối sống của con người địa phương và muốn tiếp tục quay lại nhiều lần" - ông Jesper Bach Larsen nhấn mạnh.