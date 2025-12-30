Trời chiều lòng du khách dịp tết tây

Khả năng xuất hiện băng tuyết vào đầu năm

Ngày 25.12, trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện băng giá với mật độ dày nhất kể từ đầu đông. Theo dự báo, trong những ngày đầu năm mới, đợt không khí lạnh mới lại về và cường độ còn mạnh hơn hiện tại. Hưởng không khí lạnh, thậm chí có thể ngắm băng tuyết là mong muốn của nhiều người, nhất là những người phương nam vốn quanh năm nắng nóng.

Đợt không khí lạnh mới về, dự báo có cường độ mạnh nhất kể từ đầu năm khiến các vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng tuyết ẢNH: S.W

Anh Lý Hoàng Giang, ngụ P.Bến Thành (TP.HCM), đang có ý định Bắc tiến dịp tết tây, chia sẻ TP.HCM quanh năm nắng nóng nên anh và gia đình rất thích cảm giác ngắm tuyết rơi. "Đợt nghỉ tết tây này khá dài nhưng cũng không đủ để thu xếp một chuyến đi Nhật Bản, Hàn Quốc, nên tôi rất muốn được đi ra các tỉnh thành phía bắc để săn băng tuyết, săn mây. Tôi nhớ là trước tết Nguyên đán vừa rồi (cuối tháng 1.2025), đỉnh Fansipan cũng từng xuất hiện tuyết rơi trắng xóa như "trời Âu". Hy vọng chuyến nghỉ tết tây này có hội lại ngắm tuyết rơi ngay ở chính VN mình", anh Giang cho biết.

Với những người có sở thích như anh Giang, dịp tết tây là cơ hội tốt khi trời ủng hộ lòng người. Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: Ở thời điểm hiện tại, đợt không khí lạnh đang suy yếu khiến nhiệt độ những ngày cuối năm 2025 ấm dần lên. Miền Bắc không lạnh, còn miền Trung giảm mưa, miền Nam thì mát mẻ. Kiểu thời tiết này rất thuận lợi cho hoạt động "Countdown" - lễ hội đón giao thừa. Thời tiết trên cả nước cơ bản tốt nên khả năng cao sẽ giúp pháo hoa thêm rực rỡ để chào đón năm mới. Đối với người dân miền Bắc và miền Trung cần chuẩn bị thêm áo ấm vì ban đêm nhiệt độ giảm sâu còn khoảng 15 - 18°C.

Tuy nhiên, đêm 1.1 rạng sáng 2.1.2026, một đợt không khí lạnh mới lại về. Dự báo đây là đợt lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay, khiến nhiệt độ trung bình ở các tỉnh phía bắc giảm thêm 4 - 5°C so với hiện tại và kéo dài đến ngày 8 - 9.1. Do vậy, trong đợt lạnh này có khả năng xuất hiện băng, tuyết ở những khu vực núi cao như: Fansipan, Mù Cang Chải (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu). Vì thế, nếu khách du lịch có thể ngắm băng tuyết, săn mây thì người dân địa phương cần chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi tránh rét đậm rét hại và sương muối. Khu vực Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc trời rét kèm theo mưa phùn.

Không khí lạnh mạnh sẽ gây mưa khá lớn trên diện rộng cho các tỉnh thành khu vực trung Trung bộ. Lượng mưa tương đối lớn nên người dân cần đặc biệt chú ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan. Du khách cần chú ý trang bị thêm áo ấm, áo mưa khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Đặc biệt cần chú ý theo dõi kỹ các bản tin thời tiết khi muốn tham gia các hoạt động du lịch trên biển để đảm bảo an toàn.

Miền Nam thời tiết thuận lợi để săn mây, tắm biển

Tương tự, ở phía nam, thời tiết dịp tết tây tại TP.HCM cũng như các điểm đến nổi tiếng đều rất thuận lợi cho người dân và du khách. Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết trong ngày cuối năm, ở TP.HCM trời không mưa, nhiệt độ cao nhất 31 - 32°C về đêm và sáng phổ biến 22 - 23°C. Thời tiết mát mẻ và rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái dịu mát và không mưa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mới về, nhiệt độ có khả năng giảm thêm từ 2 - 3°C.

Trong đêm giao thừa đón năm mới, thời tiết cả nước rất tốt là điều kiện thuận lợi để những chùm pháo hoa tỏa sáng rực rỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với Nam bộ nói chung, đợt không khí lạnh đầu năm có thể khuếch tán và ảnh hưởng đến Nam bộ từ khoảng ngày 3 - 4.1.2026 khiến nhiệt độ trung bình của khu vực giảm xuống dưới 20 độ C - trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Một số khu vực ở bắc miền Đông là Xuân Lộc, Phước Long, Đồng Phú nhiệt độ có thể xuống mức 17 - 18°C.

Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn nằm trong top các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất dịp lễ, tết cũng có bầu không khí hết sức hấp dẫn, đặc biệt là với những ai thích tận hưởng không khí lạnh. Trong ngày 31.12.2025 và 1.1.2026, mức nhiệt độ thấp nhất ở Đà Lạt từ 10 - 11°C và cao nhất từ 23 - 24°C. Trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ tết, không khí lạnh gia tăng khiến nhiệt độ Đà Lạt giảm thêm 3 - 4°C. Mức nhiệt độ này là điều kiện lý tưởng để du khách có thể tận hưởng trải nghiệm "đón bình minh ở nơi đẹp nhất thế giới". Các chuyên gia tin rằng với những người lựa chọn Đà Lạt sẽ có những trải nghiệm săn mây và đón bình minh đặc biệt thú vị.

Với những người yêu thích biển thì các điểm đến như Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Lâm Đồng), Côn Đảo (TP.HCM); Hà Tiên, Phú Quốc (An Giang) cũng chiều lòng người khi trời không mưa và nắng cũng không quá gay gắt vào buổi trưa, nên rất phù hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ phổ biến từ 23 - 24°C và cao nhất cũng chỉ 30 - 31°C; trong những ngày tiếp theo nhiệt độ trung bình giảm thêm từ 1 - 2°C.

Hiện nay, rãnh áp thấp vẫn còn vắt ngang khu vực Nam bộ gây mưa trái mùa cho khu vực này, tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện trên diện hẹp và lượng không quá lớn, nên người dân vui chơi trong những ngày nghỉ tết cũng cần lưu ý thêm.