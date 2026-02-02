Sát Tết Nguyên đán, người đàn ông ở TP.HCM trúng 120 giải Vietlott hơn 36 tỉ đồng

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, anh T.B. là người trúng 120 giải của kỳ quay nói trên, gồm: 15 giải đặc biệt (2 tỉ đồng/giải), 15 giải phụ đặc biệt (400 triệu đồng/giải), 30 giải tư (1 triệu đồng/giải) và 60 giải năm (100.000 đồng/giải). Tổng giá trị trúng thưởng là 36.036.040.000 đồng.

Anh T.B. mua vé qua kênh phân phối điện thoại Vietlott SMS, đăng ký nơi tham gia dự thưởng tại TP.HCM. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh cho biết đã chơi xổ số tự chọn Vietlott nhiều năm, thường xuyên mua các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35 cũng như các dòng Max 3D, Max 3D+ và Max 3D Pro.

Anh T.B. nhận giải thưởng xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ QSMT 00678

"Do Max 3D và Max 3D Pro mở thưởng 6 ngày/tuần nên mỗi khi mua Mega hay Power, tôi thường mua kèm các sản phẩm này. Khoảng 10 kỳ gần đây, tôi có thói quen mua 15 lần cho một dãy số. Dãy số trúng giải lần này là dãy tôi đã mua ở kỳ trước nhưng không trúng nên mua lại và may mắn trúng thưởng", anh T.B. chia sẻ.

Anh cũng cho biết, ban đầu khá lo lắng khi nhận được tin nhắn báo trúng thưởng do số tiền hiển thị quá lớn, nghi ngờ lỗi hệ thống. Chỉ đến khi kiểm tra lại thông tin trên website chính thức của Vietlott, anh mới tin chắc mình là người trúng giải đặc biệt Max 3D Pro.

Tấm vé may mắn của anh T.B.

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội, anh T.B. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,6 tỉ đồng (10% phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng), được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM.