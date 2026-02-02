Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Sát Tết Nguyên đán, người đàn ông ở TP.HCM trúng 120 giải Vietlott hơn 36 tỉ đồng

Lê Nam
Lê Nam
02/02/2026 16:21 GMT+7

Ngày 30.1.2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ QSMT số 00678 cho anh T.B. (thuê bao MobiFone), đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM, với tổng giá trị trúng thưởng hơn 36 tỉ đồng.

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, anh T.B. là người trúng 120 giải của kỳ quay nói trên, gồm: 15 giải đặc biệt (2 tỉ đồng/giải), 15 giải phụ đặc biệt (400 triệu đồng/giải), 30 giải tư (1 triệu đồng/giải) và 60 giải năm (100.000 đồng/giải). Tổng giá trị trúng thưởng là 36.036.040.000 đồng.

Anh T.B. mua vé qua kênh phân phối điện thoại Vietlott SMS, đăng ký nơi tham gia dự thưởng tại TP.HCM. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh cho biết đã chơi xổ số tự chọn Vietlott nhiều năm, thường xuyên mua các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35 cũng như các dòng Max 3D, Max 3D+ và Max 3D Pro.

Sát Tết Nguyên đán, một người đàn ông TP.HCM trúng 120 giải Vietlott hơn 36 tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh T.B. nhận giải thưởng xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ QSMT 00678

"Do Max 3D và Max 3D Pro mở thưởng 6 ngày/tuần nên mỗi khi mua Mega hay Power, tôi thường mua kèm các sản phẩm này. Khoảng 10 kỳ gần đây, tôi có thói quen mua 15 lần cho một dãy số. Dãy số trúng giải lần này là dãy tôi đã mua ở kỳ trước nhưng không trúng nên mua lại và may mắn trúng thưởng", anh T.B. chia sẻ.

Anh cũng cho biết, ban đầu khá lo lắng khi nhận được tin nhắn báo trúng thưởng do số tiền hiển thị quá lớn, nghi ngờ lỗi hệ thống. Chỉ đến khi kiểm tra lại thông tin trên website chính thức của Vietlott, anh mới tin chắc mình là người trúng giải đặc biệt Max 3D Pro.

Sát Tết Nguyên đán, một người đàn ông TP.HCM trúng 120 giải Vietlott hơn 36 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tấm vé may mắn của anh T.B.

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội, anh T.B. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,6 tỉ đồng (10% phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng), được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM.

Tin liên quan

Năm 2025 có bao nhiêu lượt trúng thưởng Vietlott?

Năm 2025 có bao nhiêu lượt trúng thưởng Vietlott?

Trong năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trên toàn quốc. Tổng số tiền trả thưởng cho người chơi đạt hơn 5.342 tỉ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott Tết Nguyên đán Tỉ phú vé số điện toán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận