Năm 2025 có bao nhiêu lượt trúng thưởng Vietlott?

Theo Vietlott, các lượt trúng thưởng trải đều ở ba nhóm sản phẩm chính. Xổ số tự chọn ma trận gồm Mega 6/45 và Power 6/55 ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng, với 77 bộ số trúng Jackpot tổng giá trị vượt 1.864 tỉ đồng. Đáng chú ý, tháng 7.2025, một người chơi tại Việt Nam đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng, mức thưởng lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott.

Ở nhóm xổ số quay nhanh như Keno, Bingo18 và Lotto 5/35, Vietlott thống kê hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Riêng Lotto 5/35 là sản phẩm ra mắt cuối tháng 6.2025 đã nhanh chóng ghi nhận 15 giải Độc đắc với tổng giá trị hơn 142 tỉ đồng, cùng 8 kỳ chia giải khi giá trị Độc đắc vượt ngưỡng.

Nhóm xổ số tự chọn dãy số gồm Max 3D/3D+, Max 3D Pro ghi nhận gần 947.000 lượt trúng thưởng. Trong đó có 44 giải Đặc biệt, với tổng giá trị trả thưởng 62 tỉ đồng.

Anh N.P là tỉ phú Jacpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng, đã tặng 8 tỉ đồng vào Quỹ Tâm Tài Việt, cùng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Song song hoạt động kinh doanh, Vietlott cho biết nguồn thu từ xổ số tự chọn số điện toán đóng góp cho ngân sách địa phương gần 2.495 tỉ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 20% so với năm trước. Khoản ngân sách này được phân bổ cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội tại các địa phương nơi phát sinh doanh thu.

Ngoài ra, người trúng thưởng Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị gần 22 tỉ đồng, gồm xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giáo dục, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm sóc sức khỏe cho người bán vé số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự lễ khánh thành 108 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên, với tổng kinh phí 6,48 tỉ đồng do Bộ Tài chính hỗ trợ (từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott)

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục cải tiến sản phẩm và mở rộng kênh phân phối, hướng đến phát triển bền vững thị trường trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam.