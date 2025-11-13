Trúng Vietlott hơn 133 tỉ đồng sau hai năm mua cùng dãy số

Ngày 11.11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số 01422 cho anh N.C.L, thuê bao MobiFone, hiện sinh sống và làm việc tự do tại Khánh Hòa. Tấm vé may mắn của anh có dãy số 05 - 11 - 12 - 24 - 28 - 44, trúng thưởng trị giá 133.774.094.500 đồng.

Theo Vietlott, anh N.C.L là khách hàng thường xuyên mua vé số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 từ khi Vietlott triển khai kinh doanh tại địa phương. Mỗi ngày anh đều mua khoảng 3 tấm vé, và trong suốt hai năm gần đây, anh kiên trì chọn đúng một dãy số duy nhất, được tạo nên từ ngày tháng sinh và biển số xe máy của mình.

Anh N.C.L nhận giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT 01422 ẢNH: BTC

Anh N.C.L cho hay, khi biết tin trúng thưởng, việc đầu tiên anh làm là báo với vợ. "Số tiền quá lớn, tôi và gia đình sẽ cần thời gian để cân đối việc sử dụng hợp lý, không để ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày", anh nói.

Theo quy định, anh N.C.L đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại Khánh Hòa với số tiền hơn 13 tỉ đồng (tương đương 10% phần giá trị trúng thưởng vượt quá 10 triệu đồng).

Trao tặng 1,6 tỉ đồng cho hoạt động an sinh ẢNH: BTC

Tại lễ trao thưởng, anh N.C.L đã quyết định trao tặng 1,6 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt. Hành động này, theo Vietlott thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự lan tỏa tích cực của người chơi đối với cộng đồng.

Tấm vé may mắn của anh N.C.L ẢNH: BTC



