Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Trúng Vietlott hơn 133 tỉ đồng sau hai năm mua cùng dãy số

Phương Nam
Phương Nam
13/11/2025 08:29 GMT+7

Sau hai năm kiên trì mua cùng một dãy số được lấy cảm hứng từ ngày sinh và biển số xe, một nam thanh niên tại Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị hơn 133 tỉ đồng.

Ngày 11.11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số 01422 cho anh N.C.L, thuê bao MobiFone, hiện sinh sống và làm việc tự do tại Khánh Hòa. Tấm vé may mắn của anh có dãy số 05 - 11 - 12 - 24 - 28 - 44, trúng thưởng trị giá 133.774.094.500 đồng.

Theo Vietlott, anh N.C.L là khách hàng thường xuyên mua vé số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 từ khi Vietlott triển khai kinh doanh tại địa phương. Mỗi ngày anh đều mua khoảng 3 tấm vé, và trong suốt hai năm gần đây, anh kiên trì chọn đúng một dãy số duy nhất, được tạo nên từ ngày tháng sinh và biển số xe máy của mình.

Trúng Vietlott hơn 133 tỉ đồng sau hai năm mua cùng dãy số- Ảnh 1.

Anh N.C.L nhận giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT 01422

ẢNH: BTC

Anh N.C.L cho hay, khi biết tin trúng thưởng, việc đầu tiên anh làm là báo với vợ. "Số tiền quá lớn, tôi và gia đình sẽ cần thời gian để cân đối việc sử dụng hợp lý, không để ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày", anh nói.

Theo quy định, anh N.C.L đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại Khánh Hòa với số tiền hơn 13 tỉ đồng (tương đương 10% phần giá trị trúng thưởng vượt quá 10 triệu đồng).

Trúng Vietlott hơn 133 tỉ đồng sau hai năm mua cùng dãy số- Ảnh 2.

Trao tặng 1,6 tỉ đồng cho hoạt động an sinh

ẢNH: BTC

Tại lễ trao thưởng, anh N.C.L đã quyết định trao tặng 1,6 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt. Hành động này, theo Vietlott thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự lan tỏa tích cực của người chơi đối với cộng đồng.

Trúng Vietlott hơn 133 tỉ đồng sau hai năm mua cùng dãy số- Ảnh 3.

Tấm vé may mắn của anh N.C.L

ẢNH: BTC


Tin liên quan

Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng hơn 179 tỉ Vietlott

Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng hơn 179 tỉ Vietlott

Nam giáo viên Đà Nẵng vừa trở thành tỉ phú mới nhất của Vietlott khi trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 179 tỉ đồng. Mong muốn chia sẻ niềm vui, anh dành 2,5 tỉ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của người chơi xổ số tự chọn.

Một ngày, có hai 'tỉ phú' Vietlott mới xuất hiện

Vietlott hỗ trợ 3 tỉnh miền Bắc sau bão số 11

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott Vé số an sinh xã hội Jackpot Mega tỉ phú Vietlott
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận