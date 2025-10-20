Một ngày, có hai 'tỉ phú' Vietlott mới xuất hiện

Tại buổi lễ trao thưởng diễn ra ở Hà Nội, Vietlott xác nhận anh N.V.M (Thanh Hóa) là chủ nhân của giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ QSMT 01253 trị giá 36,77 tỉ đồng, trong khi anh P.Đ.L (Hà Tĩnh) trúng giải Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209 trị giá 10,2 tỉ đồng. Cả hai người chơi đều đăng ký tham gia qua ứng dụng Vietlott SMS trên mạng Viettel.

Theo Vietlott, toàn bộ quy trình quay số mở thưởng (QSMT) được thực hiện công khai, minh bạch dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số và truyền hình trực tiếp trên TodayTV - SCTV2, fanpage và website chính thức của công ty.

Anh N.V.M (áo xanh đen bên trái) nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ QSMT 01253 và anh P.Đ.L (áo trắng bên phải) nhận giải Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209

Anh N.V.M, hiện kinh doanh tự do tại Thanh Hóa, chia sẻ mình có thói quen mua 3-4 tấm vé Vietlott mỗi ngày và chọn số ngẫu nhiên. "Tôi nhận được tin nhắn trúng thưởng trên đường đi làm, nhưng không để ý vì nghĩ chỉ là giải nhỏ. Đến khi về nhà kiểm tra lại, tôi không tin nổi mắt mình", anh kể.

Sau khi xác nhận với tổng đài Vietlott và thấy thông báo chính thức trên fanpage, anh mới dám báo tin cho gia đình. "Mọi người vui đến mức mất ngủ cả đêm", anh cười. Với số tiền trúng thưởng, anh cho biết sẽ dành phần lớn để chăm lo cho cha mẹ, cân đối tài chính cho gia đình và trích một phần đóng góp cho cộng đồng.

Chủ nhân giải Độc đắc Lotto 5/35, anh P.Đ.L, làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Tĩnh, cho biết mình đã gắn bó với các sản phẩm Vietlott nhiều năm. "Tôi thích Lotto 5/35 vì xác suất trúng cao hơn (1/3.895.584) và có hai kỳ quay mỗi ngày. Tôi vẫn tham gia đều đặn, có lần trúng 4 số chia giải được hơn 5 triệu đồng", anh nói.

Vào ngày trúng thưởng, anh L. vẫn chơi như thường lệ nhưng không để ý kết quả vì nghĩ chỉ là giải nhỏ. Mãi đến sáng hôm sau, khi thấy thông tin người trúng độc đắc trên mạng, anh mới mở ứng dụng kiểm tra và vỡ òa khi biết mình chính là người may mắn. Anh dự định dùng tiền thưởng để mở rộng kinh doanh và tiếp tục lan tỏa tinh thần "chơi có trách nhiệm, chia sẻ may mắn".

2 tấm vé may mắn trúng thưởng

Tại lễ trao giải, hai người chơi đã quyên góp tổng cộng 550 triệu đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Vietlott cho biết đây là hành động thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của người chơi xổ số hiện đại.

Theo quy định, anh N.V.M sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,6 tỉ đồng tại Thanh Hóa, còn anh P.Đ.L nộp hơn 1 tỉ đồng tại Hà Tĩnh. Sau khi khấu trừ, hai người chơi đã chính thức nhận giải.