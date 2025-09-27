Giải cơn khát cho Gen Z: Từ thảo mộc tự nhiên đến thức uống chuẩn 3 Không

Cơn khát đồ uống xanh - sạch của Gen Z

Theo Vietnam Briefing, 43% người Việt lo ngại thực phẩm, đồ uống có thể chứa hóa chất trái phép trong bảo quản, chế biến. Không còn "ăn nhanh uống vội" như trước, giới trẻ bây giờ soi kỹ nhãn mác trước khi quyết định mua hàng.

Đặng Nhã Quyên (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Mình luôn check nhãn, kiểm tra thành phần trước mua khi thực phẩm hay đồ uống. Thà trả thêm tiền để sử dụng sản phẩm sạch còn hơn nạp chất lạ vào người". Thói quen này phản ánh chuẩn tiêu dùng mới: minh bạch và sạch là điều kiện bắt buộc.

Nhu cầu sử dụng thực phẩm, thức uống có nguồn gốc tự nhiên, minh bạch thành phần ngày càng tăng cao nơi người trẻ Việt

Báo cáo PwC 2024 cho thấy 74% người Việt sẵn sàng trả thêm 20% cho sản phẩm xanh, bền vững. McKinsey dự báo trong 10 năm tới sẽ có 37 triệu người Việt gia nhập nhóm chi tiêu từ 11 USD/ngày, kéo nhu cầu thực phẩm sạch, chuẩn quốc tế tăng mạnh.

Gen Z không chỉ nói "xanh" cho vui. Họ ưu tiên sản phẩm "clean label", theo đuổi lối sống cân bằng, bền vững, coi đây là "must-have lifestyle", chứ không chỉ là lựa chọn nhất thời.

Trong kỷ nguyên số, dù nhịp sống nhanh, Gen Z lại bắt đầu tiêu dùng "chậm": đọc kỹ nhãn, né phụ gia, ưu tiên bền vững. Trong đó, thức uống chuẩn 3 không (không chất bảo quản, không màu tổng hợp, không hương liệu bổ sung) như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh trở thành best choice cho Gen Z: vừa giải khát, vừa thanh lọc cơ thể, mang lại vibe tươi mát mỗi ngày, chuẩn healthy mà giới trẻ đang tìm kiếm.

"Đi làm về mỗi ngày mình đều uống chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, hương vị thảo mộc thơm ngon, chất lượng chuẩn 3 Không để cơ thể refresh, thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người bởi khói bụi, kẹt xe, mệt mỏi cả ngày", Nhã Quyên nói thêm.

Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên với tiêu chuẩn 3 không, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đang là lựa chọn yêu thích của người trẻ giúp thanh lọc cơ thể để mỗi ngày là một ngày tươi mát

Không ngạc nhiên khi giới trẻ sẵn sàng "quẹt thẻ" nhiều hơn cho đồ uống vừa giải khát, vừa thanh lọc cơ thể để bản thân tươi mát mỗi ngày. Giữa vô số lựa chọn, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh chiếm trọn "giỏ hàng" của người trẻ nhờ đạt chuẩn 3 Không nói trên.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh: Thức uống "best choice" của người trẻ

Từ hàng trăm năm trước, người Việt đã biết dùng thảo mộc để chăm sóc sức khỏe. Trong những gánh nước vối, trà sen hay các loại nước lá dân gian, thảo mộc được xem là "bảo bối" giúp thanh lọc, làm mát cơ thể mỗi ngày. Từ thói quen truyền thống ấy, nhu cầu đồ uống thảo mộc vẫn không ngừng chảy trong đời sống người Việt.

Giữa nhịp sống thành thị gấp gáp, Gen Z vẫn giữ trọn "DNA" yêu thảo mộc ấy, nhưng tiêu chuẩn đã được nâng tầm: không chỉ detox cơ thể mà còn phải sạch, tiện lợi và có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Họ tìm một thức uống vừa kế thừa tinh hoa dân gian, vừa ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo toàn hương vị và dưỡng chất.

Từ nhu cầu đó, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh ra đời như câu trả lời thời 4.0 cho thói quen sử dụng thức uống thảo mộc để thanh lọc cơ thể từ hàng trăm năm của người Việt.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic được coi là "át chủ bài" tạo ra Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh với tiêu chuẩn 3 không

Nếu 9 loại thảo mộc tự nhiên là điều kiện cần cho một thức uống healthy, thì công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic chính là điều kiện đủ giúp Trà Dr Thanh giữ vững vị thế suốt gần 2 thập kỷ qua.

Từ đầu những năm 2000, Tân Hiệp Phát đã "chơi lớn", đầu tư 300 triệu USD cho dây chuyền Aseptic với tầm nhìn táo bạo: "Giữa chi phí bỏ ra và sức khỏe người Việt, cái giá trăm triệu đô chỉ là… rẻ".

Điểm vượt trội của Aseptic nằm ở 5 yếu tố vô trùng: từ chai, nắp, nước, sản phẩm đến môi trường chiết rót vô trùng. Trà Dr Thanh Nhiệt Thanh giữ lại trọn vẹn hương vị tươi ngon và dưỡng chất tự nhiên, kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản và hương liệu tổng hợp, chuẩn gu "clean label" mà Gen Z săn lùng.

Trà Dr Thanh là sản phẩm thức uống hiếm hoi trên thị trường không sử dụng chất bảo quản, không màu tổng hợp, không hương liệu bổ sung

Ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc GEA Việt Nam & Philippines - khẳng định: "Aseptic bảo toàn dinh dưỡng, hương vị tốt hơn phương pháp thanh trùng truyền thống, đảm bảo thời hạn sử dụng kéo dài mà không cần chất bảo quản". Không lạ khi người tiêu dùng nhiều quốc gia sẵn sàng trả thêm 10% cho sản phẩm ứng dụng công nghệ này.

Từ thảo mộc truyền thống đến công nghệ Aseptic tối tân, Trà Dr Thanh không chỉ là đồ uống giải khát đạt chuẩn 3 Không hiếm hoi trên thị trường mà còn đáp ứng nhu cầu "all-in-one", vừa tiện lợi, vừa xanh - sạch để thanh lọc cơ thể, giữ bản thân tươi mát mỗi ngày.